Seit Ende 2020 sind erschreckende 1.400 Athleten nach plötzlichen schweren Gesundheitsproblemen gestorben.

Diese 1.400 plötzlichen Todesfälle ereigneten sich unter den 2.003 Athleten, bei denen von schweren unerwarteten Gesundheitsproblemen berichtet wurde.

Die Anzahl der Todesfälle unter den Athleten ist in diesem Jahr weiter gestiegen.

Wie Slay News im Juli berichtete, wurden 1.884 Herzstillstände bei Athleten verzeichnet, bei denen 1.310 gestorben sind.

Good Sciencing führt eine nicht erschöpfende und kontinuierlich wachsende Liste von hauptsächlich jungen Athleten, die im Jahr 2021, 2022 und der ersten Hälfte von 2023 schwerwiegende medizinische Probleme erlitten haben.

Laut Good Sciencing haben alle Athleten auf der Liste einen gemeinsamen Faktor: Sie haben nach einer oder mehreren Dosen der Covid-Impfungen schwerwiegende Gesundheitsprobleme erlitten.

Good Sciencing aktualisiert seine Liste kontinuierlich.

Tragischerweise steigt die Zahl jedoch weiter an.

Von Ende 2020 bis Ende September 2023 hat Good Sciencing 2.003 Athleten erfasst, die Herzstillstände oder andere schwerwiegende Probleme erlitten haben, von denen 1.400 gestorben sind.

Viele dieser Herzprobleme und Todesfälle treten angeblich kurz nach der Impfung gegen Covid auf.

Fast alle aufgeführten Fälle wurden in den Medien gemeldet.

„Es gibt viele Länder oder Bundesstaaten mit großen Bevölkerungen, in denen es kaum Berichte in unserer Liste gibt“, sagte Good Sciencing.

„Das bedeutet wahrscheinlich, dass Ereignisse uns nicht gemeldet werden.“

Obwohl viele der schweren Erkrankungen, die Athleten erleiden, mit ihrem Herzen zusammenhängen, stellte Good Sciencing fest:

Im Jahr 2022 und 2023 gab es vermehrt Berichte über die Anzahl der neuen Krebsfälle.

An einigen Orten haben einige Ärzte fünfmal mehr Krebsfälle gemeldet als in den Jahren 2020/21, und viele davon wurden sofort als Stadium 4 diagnostiziert.

Wir überlassen es anderen, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, aber es gab viele neu entdeckte Krebstodesfälle auf der ganzen Welt, die oft als ’nach kurzer Krankheit verstorben‘ beschrieben werden.

Am Montag berichtete News Uncut, dass es einen Anstieg um 82% bei Online-Nachrichtenberichten gibt, die den Ausdruck „plötzlich gestorben“ verwenden.

Laut einer Analyse von Mark Crispin Miller stieg die Verwendung dieses Ausdrucks stark ab Ende 2020.

In den letzten Monaten des Jahres 2020, dem Jahr der Pandemie, wurden durchschnittlich 4.346 Online-Nachrichtenartikel pro Monat in englischsprachigen Medien veröffentlicht, die diesen Ausdruck verwendeten, wie der Propagandaexperte Miller enthüllte.

In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 ist diese Zahl auf durchschnittlich 7.910 Nachrichtenartikel pro Monat gestiegen.

Das entspricht einem Anstieg von 82%.

Millers Substack „News from the Underground“ hat diese tragischen Fälle seit etwas mehr als einem Jahr dokumentiert.

Sein Team von Freiwilligen durchsucht gewissenhaft Nachrichtenartikel und Todesanzeigen.

Obwohl ihnen Informationen für einige Länder fehlen (wie Israel) und sie in anderen Ländern tiefer graben (wie in Kanada), haben sie in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 30.500 Berichte aus 128 Ländern erfasst.

Hier ist eine Liste von Millers Artikeln zum Gedenken an diejenigen, die in der Woche vom 25. September bis 2. Oktober „plötzlich gestorben“ sind:

Wie Slay News bereits berichtete, war einer der tragischsten Fälle in letzter Zeit der plötzliche Tod eines 8-jährigen israelischen Jungen.

Yonatan Moshe Erlichman wurde in einer nationalen Kampagne zur Förderung von Covid-Impfungen für Kinder während der Anfangsphase der Einführung gezeigt, als er gerade fünf Jahre alt war.

Der junge Junge starb unerwartet nach einem Herzstillstand, als er badete.

Berichten zufolge rutschte er unter Wasser, nachdem sein Herz plötzlich aufgehört hatte zu schlagen, was dazu führte, dass er ertrank.

Yonatan wurde in ernstem Zustand ins Hadassah Hospital am Berg Scopus gebracht, starb jedoch einige Tage später am 28. September, nachdem er künstlich am Leben gehalten worden war.