Georgien – Die letzte und nächste Ukraine

So angespannt die Situation in der Ukraine ist und so interessiert man an einen Zeitpunkt für das Kriegsende ist, so schwierig sind Prognosen dafür. In jedem Fall könnte der übergeordnete Konflikt andauern. Den der nächste Riss in der Bruchlinie ist bereits erkennbar.

Die Lage

Georgien ist ein geteiltes Land. Mit der Auflösung der Sowjetunion haben sich die Region Südossetien im Norden und die Region Abchasien von Georgien abgetrennt. Zuletzt hat diese Teilung zu einen Krieg im August 2008 geführt, an dem auch Russland beteiligt war. Der EU-Ministerrat hat daraufhin die internationale Untersuchungskommission (IIFFMCG/Independent International Fact-Finding Mission) eingerichtet.