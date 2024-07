Und noch einmal: Das war es mit «der» Wissenschaft

Die Bankrotterklärung der wissenschaftlichen Institutionen ist perfekt. Die nun unzensierten Protokolle aus dem Robert-Koch-Institut belegen, dass wir von denen belogen wurden, die uns von Regierungen und Medien während Corona als ultimative Instanz verkauft wurden. Nur: Auch das wird weitgehend totgeschwiegen werden.

Es gibt Dinge, mit denen will man gar nicht recht behalten. Am 6. Juni 2024 habe ich über «Das Ende der Wissenschaft» geschrieben. Am Dienstag war es dann soweit.

Dank einem Whistleblower aus dem Robert-Koch-Institut (RKI) und einer Journalistin wurden die Coronaprotokolle aus dem RKI ohne Schwärzungen zum Download freigegeben. Seither passieren zwei Dinge: