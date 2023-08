Gerichtsakte deckt Verbindung zwischen Jeffrey Epstein, Obamas Berater im Weißen Haus und JPMorgan Chase auf

Gerichtsakten enthüllen Verbindung zwischen Jeffrey Epstein, Obamas Berater im Weißen Haus, und JPMorgan Chase.

Eine kürzlich auf den US-Jungferninseln eingereichte Gerichtsakte hat eine „nicht so schockierende“ Verbindung zwischen dem verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, Obamas ehemaliger Beraterin im Weißen Haus, Kathryn Ruemmler, und JPMorgan Chase aufgedeckt.

Die Enthüllungen kommen Jahre, nachdem JPMorgan behauptet hatte, die Beziehungen zu Epstein abgebrochen zu haben. Das Dossier beleuchtet die Ereignisse, die zu Epsteins Verhaftung wegen Kinderhandels führten, und wirft Fragen über die ethischen Praktiken einer der weltweit größten Banken auf.

Wie The Gateway Pundit berichtete, hat die Regierung der US-Jungferninseln vor einem Bundesgericht eine Zivilklage gegen Amerikas größte Bank, JPMorgan Chase, eingereicht.

Das Territorium behauptet, der Finanzdienstleistungsriese habe es Epsteins Anwerbern ermöglicht, die Opfer in großen Mengen bar auszuzahlen, und sei „für den Betrieb und die Tarnung von Epsteins Menschenhandelsunternehmen unerlässlich“ gewesen.

Mehr dazu hier und hier.

Der Prozess hat eine schwindelerregende Fülle von Informationen über Jeffrey Epsteins Menschenhändlerring und seine Machenschaften sowie über seine Opfer, Kunden, Drahtzieher und Mitverschwörer ans Licht gebracht.

Da es mehr als genug Schuldige gibt, hat JPMorgan zu seiner Verteidigung Dokumente vorgelegt, die zeigen, wie tief einige hochrangige US-Vizepräsidenten in seine Geschäfte verstrickt waren.

Laut den jüngsten Gerichtsakten wandte sich Epsteins persönliche Assistentin im Februar 2019 an einen leitenden Angestellten von JPMorgan Chase, um die Eröffnung eines Kontos für Kathryn Ruemmler zu ermöglichen.

Ruemmler, die von 2011 bis 2014 Rechtsberaterin im Weißen Haus unter Präsident Obama war und jetzt Chefsyndikus bei Goldman Sachs ist, wurde als ideale Kundin angepriesen.

Die Präsentation erfolgte Wochen nach der Verhaftung des verstorbenen Pädophilen und sechs Jahre nachdem JPMorgan laut CNBC News behauptet hatte, die Beziehungen zu Epstein aufgrund interner Bedenken abgebrochen zu haben.

Mary Erdoes, Leiterin der Abteilung Asset and Wealth Management bei JPMorgan Chase, erhielt die E-Mail von Epsteins Büro über Ruemmler.

Sie leitete die Anfrage an Stacey Friedman, die Rechtsberaterin der Bank, weiter.

Laut Hindustan Times stellte Erdoes die Verbindung in der E-Mail infrage und sagte: „Gibt es einen Grund, warum wir sie nicht nehmen sollten? Seltsam, dass es über JE kommt…“.

Friedman antwortete, indem er Rümmlers juristische Fähigkeiten lobte und sich begeistert über ihr Potenzial als Mandantin äußerte.

Mehr von CNBC News:

Das Wall Street Journal veröffentlichte im Mai einen brisanten Bericht, aus dem hervorging, dass Jeffrey Epstein nach seiner Verurteilung wegen Sexualverbrechen an Kindern mit mehreren linksgerichteten Personen zusammentraf, darunter Joe Bidens heutiger CIA-Chef William Burns.

Die vom Wall Street Journal aufgedeckten Dokumente betrafen Epsteins privaten Kalender.

Neben Burns soll sich der berüchtigte Pädophile nach seiner Verurteilung wegen Kindersexualverbrechen auch mit dem Präsidenten des Bard College, Leon Botstein, der ehemaligen Beraterin von Barack Obama im Weißen Haus, Kathryn Ruemmler, und dem Professor Noam Chomsky getroffen haben.

Das Wall Street Journal konnte zwar nicht nachweisen, dass jedes einzelne geplante Treffen stattgefunden hat, aber der Bericht stellte fest, dass sich Epstein bei drei verschiedenen Gelegenheiten mit Burns traf. Diese Treffen fanden in Washington D.C. und in Epsteins Haus in Manhattan statt.

BREAKING: Obama-Jeffrey Epstein Connection Exposed!



Jeffrey Epstein was involved in establishing a client relationship between Obama White House counsel Kathryn Ruemmler and JPMorgan Chase in February 2019, that’s just four months before he was arrested on federal child sex…