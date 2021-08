Gerichtsmediziner: BBC-Moderatorin Lisa Shaw, starb mit 44 an Komplikationen, die durch den Covid-Impfstoff von AstraZeneca verursacht wurden

Lisa Shaw, 44, starb im Royal Victoria Infirmary, so der Gerichtsmediziner in Newcastle

Sie verstarb etwas mehr als drei Wochen nach der ersten Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca

BBC-Moderatorin klagte über Kopfschmerzen und hatte eine Hirnblutung, so die Ermittlungen

Die Familie würdigt die „wunderbarste Ehefrau, Mutter, Tochter, Schwester und Freundin

Die Radiomoderatorin Lisa Shaw starb an den Komplikationen des Impfstoffs Covid-19 von AstraZeneca, wie ein Gerichtsmediziner heute feststellte.

Die 44-jährige Radiomoderatorin starb im Royal Victoria Infirmary in der Stadt nur gut drei Wochen nach ihrer ersten Dosis des Impfstoffs, wie die Gerichtsmedizinerin Karen Dilks feststellte.

Bei der Untersuchung, die weniger als eine Stunde dauerte, wurde festgestellt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem sie über Kopfschmerzen geklagt hatte und die Ärzte eine Hirnblutung festgestellt hatten.

Blutgerinnsel, die durch den Impfstoff Covid von AstraZeneca verursacht werden, sind extrem selten, können aber laut einer kürzlich durchgeführten Studie bei bis zu einem Viertel der betroffenen Patienten zum Tod führen.

In einer nach der Anhörung veröffentlichten Erklärung sagte Shaws Familie: „Dies ist ein weiterer schwerer Tag in einer für uns verheerenden Zeit.

Der Tod unserer geliebten Lisa hat eine schreckliche Lücke in unserer Familie und in unserem Leben hinterlassen.

Sie war wirklich die wunderbarste Ehefrau, Mutter, Tochter, Schwester und Freundin.

Wir haben in der Öffentlichkeit alles gesagt, was wir zu diesem Zeitpunkt sagen wollen, und bitten darum, dass man uns in Ruhe lässt, damit wir trauern und unser Leben im Privaten wieder aufbauen können. Wir danken Ihnen. Mehr Details siehe Quelle.

