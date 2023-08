Gerichtsverfahren bringt es an den Tag. Die ersten COVID-Toten waren vollständig geimpft!

Die ersten COVID-Toten waren vollständig geimpft, wie Aufzeichnungen des australischen Staates zeigen

Angesichts eines Gerichtsverfahrens, das von einer Gruppe von Ärzten angestrengt wurde, die die COVID-19-Impfvorschriften der Regierung von Queensland anfechten, haben Aufzeichnungen ergeben, dass die ersten Todesfälle in dem australischen Bundesstaat Personen betrafen, die vollständig geimpft waren.

Eine Liste der ersten 183 COVID-19-Todesfälle in diesem Bundesstaat vom Beginn der Pandemie am 13. März 2020 bis zum 27. Januar 2022, die der oberste Gesundheitsbeamte von Queensland in einer eidesstattlichen Erklärung vorgelegt hat, zeigt, dass den Behörden bereits im Januar 2022 bekannt war, dass die Impfstoffe Todesfälle möglicherweise nicht verhindern.

Aus der Liste geht hervor, dass der erste lokal erworbene COVID-19-Todesfall ein 80-Jähriger und ein 30-Jähriger waren, die beide im Dezember 2021 bzw. im Januar 2022 zwei Dosen des Impfstoffs erhalten hatten.

Queensland verzeichnete zwar zu Beginn der Pandemie sieben Todesfälle, diese wurden jedoch außerhalb des Bundesstaates und vor Beginn der Impfstoffeinführung erworben.

Die Grenze von Queensland öffnete sich im Dezember 2021, nachdem 80 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates geimpft worden waren. Bis zum 31. Dezember 2021 waren fast 90 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren vollständig geimpft.

Queenslands Vorschriften für den Arbeitsplatz

Die Klage, die gegen den Bundesstaat eingereicht wurde, fordert die Aufhebung der Richtlinie vom September 2021, wonach Angestellte in öffentlichen Gesundheits- und Altenpflegeeinrichtungen gegen COVID-19 geimpft werden müssen.

Ein Fachmann in diesem Fall, der Psychiater Peter Parry, sagte, dass er in den drei Jahrzehnten seiner beruflichen Laufbahn noch nie mit einem Disziplinarverfahren konfrontiert worden sei.

„Ich habe mein Medizinstudium vor 40 Jahren abgeschlossen, und in all dieser Zeit wurde nie eine einzige Beschwerde über mich bei einer Ärztekammer oder der AHPRA eingereicht“, sagte er.

Der Grund, warum er die COVID-19-Impfstoffe ablehnte, war, dass es sich um „keine normalen Impfstoffe“ handelt.

„Wir hoffen, dass die Richter, die dem Obersten Gerichtshof Beweismaterial und Zeugenaussagen vorlegen, sich die Beweise ansehen und zu unseren Gunsten entscheiden werden. Sollte die Klage Erfolg haben, könnten viele erfahrene Krankenschwestern und -pfleger sowie Ärzte zurückkehren, um das überlastete öffentliche Gesundheitssystem von Queensland zu unterstützen“, fügte er hinzu.

Zusätzlich zu den erzwungenen Arbeitsaufträgen hat Premierministerin Annastacia Palazczuk den Ungeimpften den Zugang zu Dienstleistungen und Freiheiten wie Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Altenpflege, Bibliotheken und Gaststätten untersagt.

Die Regierung von Queensland erklärte, dies diene der Sicherheit der Einwohner von Queensland, und verlangte einen Nachweis der Impfung.

Botschaften zur Verringerung schwerer Erkrankungen verlagern sich

Im Jahr 2021 schloss die Regierung von Queensland zunächst die Grenzen des Bundesstaates und rief die Bevölkerung auf, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Sie wollte die Grenzen wieder öffnen, sobald 80 Prozent der Bevölkerung geimpft waren, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen und die gefährdeten Bürger zu schützen.

Als jedoch die Grenzen nach Erreichen des Ziels wieder geöffnet wurden, stiegen die COVID-19-Fälle sprunghaft an, anstatt zurückzugehen. Als klar wurde, dass die Impfstoffe die Infektion oder Übertragung nicht vollständig verhindern konnten, verlagerte sich der Schwerpunkt der Informationskampagne auf die Wirksamkeit der Impfstoffe bei der Verringerung schwerer Erkrankungen und Todesfälle.

Auch heute noch müssen die meisten Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Queensland gegen COVID-19 geimpft sein, um die Sicherheit von Mitarbeitern, Patienten, Besuchern und der Allgemeinheit zu gewährleisten.

„Die überwältigenden Vorteile der COVID-19-Impfung überwiegen nach wie vor die potenziellen Risiken, und dies wird durch enorme Mengen an Sicherheitsdaten auf der Grundlage von Milliarden von Dosen weltweit untermauert“, so ein Sprecher der TGA in einer E-Mail an The Epoch Times.

Pfizer weist Bedenken über Impfstoffmandate zurück

Die Nachricht von den Todesfällen folgt auf eine parlamentarische Untersuchung der COVID-19-Mandate, bei der die australischen Leiter von Pfizer Australien sagten, dass die Impfstoffmandate die Australier zwangen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, und behaupteten, sie hätten eine Wahl.

Vor einer Untersuchung des australischen Senats zu den COVID-19-Impfvorschriften wiesen der medizinische Direktor von Pfizer Australien, Dr. Krishan Thiru, und Dr. Brian Hewitt, Leiter der Abteilung Regulatory Sciences bei Pfizer, die Bedenken der Senatoren zurück, dass die Australier gezwungen worden seien, sich mit dem COVID-19-Impfstoff impfen zu lassen.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand gezwungen wurde, sich impfen zu lassen“, sagte Dr. Thiru.

„Impfvorschriften werden von den Regierungen und Gesundheitsbehörden festgelegt. Ich glaube, dass jedem die Möglichkeit geboten wurde, sich impfen zu lassen oder nicht. Ich glaube nicht, dass jemand gezwungen wurde, sich impfen zu lassen“.

Auf die Frage, ob er glaube, dass Australier in Staaten mit umfangreichen Impfvorschriften – wie Westaustralien oder Victoria – nicht gezwungen worden seien, sich impfen zu lassen, auch wenn sie ohne Impfung ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten könnten, antwortete Dr. Hewitt, dass er nicht glaube, dass die Vorschriften die Menschen zur Impfung zwängen.

„Die Impfvorschriften werden von den Regierungen und Gesundheitsbehörden festgelegt. Ich glaube nicht, dass die Vorschriften die Menschen dazu zwingen, sich impfen zu lassen“, sagte er.