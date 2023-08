So eng ist die Biden-Regierung mit BlackRock verflochten

BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter im Wert von mehreren Billionen Dollar, ist eng mit der US-Regierung verbunden. CEO Larry Fink gilt als einer der weltweit einflussreichsten Investoren.

Dem Kabinett von Präsident Joe Biden gehören mehrere Personen an, die leitende Positionen bei BlackRock innehatten, sagte Joaquin Clay in seinem Podcast.

