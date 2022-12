Vorsitzende von BlackRock: „Wir sind in eine neue Weltordnung eingetreten!“

„Wir befinden uns in einer neuen Weltordnung der geopolitischen Fragmentierung“, sagt Tom Donilon, Vorsitzender des Investment Institute von BlackRock, in dem vor zwei Wochen veröffentlichten BlackRock Global Outlook 2023.

BlackRock verwaltet fast 10 Billionen Dollar an Kapitalanlagen und ist damit der weltweit größte Vermögensverwalter. BlackRock ist ein wichtiger Akteur in Unternehmen, die digitale Impfpässe und „digitale Geldbörsen“ entwickeln, mit denen Kohlenstoffzertifikate verfolgt und zugeteilt werden können. Seine Förderung einer „Neuen Weltordnung“ legitimiert, was viele immer noch als „Verschwörungstheorie“ abzutun versuchen.

Von Sikh For Truth; Herausgeber von Truth Talk UK & regelmäßiger Mitarbeiter von The Expose

In ihrem Global Investment Outlook 2023 stellt die multinationale Investmentfirma BlackRock fest, dass „wir in eine neue Weltordnung eingetreten sind“, in der sich „geopolitische Zusammenarbeit und Globalisierung“ „in eine fragmentierte Welt mit konkurrierenden Blöcken verwandeln“.

Der Bericht stellt fest, dass wir uns im „schwierigsten globalen Umfeld seit dem Zweiten Weltkrieg“ befinden.

BlackRock 2023 Globaler Ausblick, S. 11 Quelle

Dem Bericht zufolge geht die Aufsplitterung der Welt in Machtblöcke (insbesondere die USA, Russland und China) „auf Kosten der wirtschaftlichen Effizienz“. Die westlichen Sanktionen gegen Russland beispielsweise haben die „Energiesicherheit“ für viele europäische Länder zu einer Priorität gemacht.

Diese „geopolitische Fragmentierung“ wird „wahrscheinlich zu einem neuen Regime größerer Makro- und Marktvolatilität beitragen – und zu einer anhaltend höheren Inflation“, heißt es in dem BlackRock-Bericht.

Auf Seite 3 heißt es außerdem: „Der Übergang zu Netto-Null-Emissionen hat zu einem Missverhältnis zwischen Energieangebot und -nachfrage geführt.“

BlackRock verwaltet fast 10 Billionen Dollar an Anlagen und ist damit der größte Vermögensverwalter der Welt. Das Unternehmen hat eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung der globalistischen Agenda gespielt. BlackRock unterstützt bargeldlose Gesellschaften und digitale Währungen, die Umstellung auf grüne Energie und ESG-Bewertungen.

ESG-Bewertungen fördern Investitionen in Unternehmen mit linken Zielen der sozialen Gerechtigkeit, wie erneuerbare Energien, Rassengleichheit und Zugang zur Abtreibung. Neben der Einbeziehung von ESG-Prinzipien hat BlackRock versprochen, seine „ESG-fokussierten Finanzprodukte“ zur Förderung von „Vielfalt, Gerechtigkeit und Einbeziehung“ einzusetzen.

BlackRock listet das Weltwirtschaftsforum als einen seiner „wichtigsten Diversitätspartner“ auf, das sich für Pflichtimpfungen und -sperren, den Zugang zur Abtreibung und den globalistischen „Great Reset“ einsetzt.

Die Förderung einer „Neuen Weltordnung“ durch BlackRock legitimiert das, was viele immer noch als Verschwörungstheorien bezeichnen. Im März stellte der World Government Gipfel 2022 die Frage: „Sind wir bereit für eine neue Weltordnung?

Neue Weltordnung: „Wir stehen an der Schwelle eines dramatischen Wandels; wir sind dabei, das traditionelle Geldsystem aufzugeben und durch ein neues zu ersetzen, die digitale Blockchain CBDC, die uns mehr Klarheit über jede einzelne Transaktion geben wird.“ – Pippa Malmagren.

Vanguard und BlackRock sind große Akteure in Unternehmen, die digitale Impfpässe und „digitale Brieftaschen“ entwickeln, mit denen Kohlenstoffzertifikate verfolgt und zugeteilt werden können. Als Teil des globalen Reset der Eliten wird die Menschheit gezwungen, sich auf alles Digitale zu verlassen. Dazu gehören auch eine globale digitale Währung und digitale Pässe, wenn es nach ihnen geht. Ein Beispiel: IDNow, Deutschlands Anbieter digitaler Identitäten (Brieftasche, Impfpass usw.), wird jetzt von keinem Geringeren als BlackRock finanziert, um seine europäische Integration vorzubereiten.

Vergangenen Monat sagte BlackRocks Fink, dass die meisten Kryptofirmen in Zukunft „nicht mehr existieren werden“. „Ich glaube tatsächlich, dass es die meisten Unternehmen nicht mehr geben wird.“ – sagte Fink in einem Interview mit Andrew Ross Sorkin auf der Bühne des New York Times DealBook Gipfel.