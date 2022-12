Gates und Bezos investieren in ein australisches Gehirnimplantat

Die Milliardäre Bill Gates und Jeff Bezos setzen auf das in New York ansässige Unternehmen Synchron als Antwort auf Neuralink von Elon Musk.

Das von den australischen Professoren Tom Oxley und Nick Opie gegründete Unternehmen gab am 16. Dezember bekannt, dass es eine Finanzierungsrunde der Serie C mit 110 Millionen Dollar abgeschlossen hat, an der Bezos Expeditions, Gates Frontier und ARCH Venture Partners beteiligt waren.

Der Synchron Switch ist eine „Gehirn-Computer-Schnittstelle“, die über die Jugularvene in die Blutgefäße an der Oberfläche des motorischen Cortex des Gehirns implantiert wird.

Einmal eingestellt, erkennt die Schnittstelle Informationen aus dem Gehirn und überträgt sie drahtlos, sodass schwer gelähmte Menschen persönliche Geräte steuern können, ohne ihre Hände benutzen zu müssen.

Das Geld wird für eine entscheidende klinische Studie verwendet.

„Wir haben die Chance, eine erstklassige kommerzielle [Gehirn-Computer-Schnittstelle] zu entwickeln“, sagte Oxley, der auch CEO von Synchron ist, in einer Erklärung.

„Das Problem der Lähmungen ist viel größer, als die Menschen glauben. 100 Millionen Menschen weltweit sind in ihren oberen Gliedmaßen beeinträchtigt“, fügte er hinzu.

ARCH-Geschäftsführer Robert Nelson sagte, Synchron helfe Menschen mit unheilbaren Krankheiten, „die Verbindung zur Welt wiederherzustellen“.

„Es ist eine aufregende Zeit für die Neurotechnologie“, sagte er.