Der SBF-Skandal: Die Akteure und das Geld

Jeffrey A. Tucker

Die Komplexität des FTX-Skandals mit Sam Bankman-Fried an der Spitze verblüfft den Verstand. Im Gegensatz zum Madoff-Skandal, der unglaublich einfach war, sind die Finanzierung, der Einfluss und die politischen Netzwerke, die den 32-Milliarden-Dollar-Zusammenbruch von FTX ausgelöst haben, von vornherein undurchschaubar.

Ein Blick auf das Organigramm des Unternehmens genügt, um eine Vorstellung davon zu bekommen. Es ist umso besser, wenn es sich der Aufsicht entzieht.

Hier größer

Was wir in den Monaten oder sogar Jahren, die es dauern wird, all dies zu klären, wirklich benötigen, ist eine Art Schlüssel zu den wichtigsten Akteuren. Im Folgenden finden Sie eine Liste, die wir nach der Bedeutung der Netze geordnet haben, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Diese kleine Anstrengung ist notwendig, weil dem gesamten SBF-Imperium anscheinend nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, sowohl in Bezug auf die Akteure, mit denen er zusammengearbeitet hat, als auch in Bezug darauf, wo das Geld gelandet ist.

Es ist nicht annähernd ein Leitfaden für die Fülle der Finanzierungs- und Einflussnetzwerke und kann nur andeuten, was wirklich hinter dieser magischen Bohnenfabrik auf den Bahamas steckt. Ihre Operationen und Netzwerke sind absichtlich undurchsichtig und erstrecken sich über viele Länder, Institutionen und Einzelpersonen. Es herrscht ein seltsames Schweigen über die Einzelheiten, abgesehen von der allgemeinen Feststellung, dass Sam Bankman-Fried nichts Gutes im Schilde führte.

Und doch waren offensichtlich viele Menschen daran beteiligt. Wahrscheinlich ging es in erster Linie darum, politische Zwecke auf eine Weise zu finanzieren, die das Bundeswahlgesetz umgeht, wie die Anklageschrift in Punkt acht andeutet. Bei näherer Betrachtung der Netzwerke kommt man jedoch immer wieder auf das seltsame Thema der Pandemieplanung und der Unterstützung verschiedener Methoden zur Kontrolle der Bevölkerung im Namen der Bekämpfung von Infektionskrankheiten zurück. Abgesehen von politischen Spenden war dies ein zentrales Anliegen. Was das mit einer Krypto-Börse zu tun hat, ist eine andere Frage.

All dies sollte in Anbetracht der Lebenszeit von FTX (2019-2022) eine Frage aufwerfen: Inwieweit war das Netzwerk rund um diese Institution nützlich, um den beispiellosesten Angriff auf die menschliche Freiheit zu unseren Lebzeiten zu finanzieren (und keinen Widerstand dagegen zu leisten)? Diese Frage bezieht sich sowohl auf die direkten politischen Beiträge als auch auf die verschiedenen anderen Spenden an Institutionen und Einzelpersonen.

Korrekturen an dieser Liste sind willkommen.

Familie

Sam Bankman-Fried: Besuchte das MIT, arbeitete für das Centre for Effective Altruism (Fundraising 2017) und gründete im November 2017 Alameda Research und zwei Jahre später das Krypto-Handelsunternehmen FTX, das er bis 2022 leitete, als alles zusammenbrach, nachdem er zum zweitgrößten Spender für die Demokraten geworden war (38 Millionen Dollar).

Barbara Helen Fried: Mutter von Sam, Harvard-Absolventin, Professorin an der Stanford University, Förderin von Effective Altruism und Gründerin von Mind the Gap, einem geheimen politischen Aktionskomitee im Silicon Valley.

Alan Joseph Bankman: Vater von Sam, Jurastudent in Yale und später klinischer Psychologe, Juraprofessor in Stanford, Autor und Experte für Steuerrecht.

Linda Fried: Sams Tante mütterlicherseits, Dekanin der School of Public Health an der Columbia University und Mitglied des Vorstands des Global Agenda Council on Aging des Weltwirtschaftsforums.

Gabriel Bankman-Fried: Sams Bruder, der Guarding Against Pandemics leitete, eine Lobby-Organisation, die sich für die „Pandemieplanung“ einsetzt, auch bekannt als „Lockdowns“ und Impfstoffmandate. Der Hauptsitz der Organisation auf dem Capitol Hill kostete 3,3 Millionen Dollar. Zuvor war er Mitarbeiter eines Kongressabgeordneten.

Mitarbeiter

Caroline Ellison: Sie hat in Stanford studiert und ist die Tochter von Glenn Ellison und Sara Fisher Ellison, beide Professoren am MIT. Sie wurde CEO von Sam’s Alameda Research und soll eine Freundin von Sam sein.

Nishad Singh: ehemaliger MIT-Zimmergenosse von Sam, der die FTX-Plattform entwickelt haben soll. Er scheint die Bahamas in Richtung Indien verlassen zu haben.

Zixiao „Gary“ Wang: Mitbegründer von FTX und Alameda zusammen mit Sam. Er hat einen Abschluss vom MIT und arbeitete für Google. Darüber hinaus ist kaum etwas über ihn bekannt. Er scheint die Bahamas verlassen zu haben und soll sich in Hongkong aufhalten.

Ryan Salame: Absolvent der UMass-Amherst und Leiter von FTX Digital Markets, außerdem Inhaber des R Salame Digital Asset Fund über die Berkshire Taconic Community Foundation, angeblich für wohltätige Zwecke.

William David MacAskill: Mit richtigem Namen Crouch, ist William ein Autor und Philosoph und Gründer des Centre for Effective Altruism und ein enger Kollege von Sam. Er gehörte dem Vorstand des FTX Future Fund an, bis dieser zusammenbrach. Er ist eine Medienpersönlichkeit, die TED-Vorträge hält und ein führender Verfechter überzeugt ist, dass man sehr reich werden und es verschenken sollte.

Geförderte Institutionen und Einzelpersonen (einige von hier übernommen)

Together-Studie: Diese aufwendige Studie über Therapeutika endete mit einer Ablehnung von Ivermectin und Hydroxychloroquin und wurde großzügig von FTX finanziert. Diese Informationen sind jedoch von der öffentlichen Website entfernt worden. Dies ist ein anhaltendes Problem.

Moncef Slaoui: Der Leiter der Operation Warp Speed erhielt laut einer Untersuchung der Washington Post 150.000 Dollar von FTX, um die Autobiographie von SBF zu schreiben.

HelixNano: Ein Impfstoffunternehmen, das behauptet, mutationsresistente Impfstoffe zu entwickeln, und das laut einer Untersuchung der Washington Post 10 Millionen Dollar vom FTX Future Fund erhalten hat.

Johns Hopkins Zentrum für Gesundheitssicherheit: Diese Einrichtung führte 2019 die Lockdown-Tabletop-Übung Event 201 durch und erhielt mindestens 175.000 US-Dollar für einen einzigen Mitarbeiter aus FTX-Kassen. Wir kennen nicht das volle Ausmaß, aber es war genug für den Leiter des Zentrums, um Sam und FTX in der Öffentlichkeit zu verteidigen. Wir wissen auch nicht, wie weit die Finanzierung dieser Einrichtung durch Alameda Research reicht.

Schutz vor Pandemien: Diese von Sams Bruder Gabriel geleitete 501c4 spendete mindestens 1 Million Dollar für Kampagnen im Jahr 2022. Wir wissen nicht, wie viel Geld von Alameda/FTX an diese Einrichtung geflossen ist. Sam empfahl sie häufig als Ziel für wohltätige Spenden.

Protect Our Future: Dieses von den beiden Brüdern geführte PAC hat im Jahr 2022 28 Mio. $ an Kandidaten gespendet. Wir wissen nicht, wie viel Alameda/FTX gespendet hat.

Zentrum für Innovation im Bereich der globalen Gesundheit, Universität Stanford: FTX und sein Netzwerk spendeten der Einrichtung 1,5 Mio. $.

ProPublica: Ein Zuschuss von 5 Mio. $ vom FTX Future Fund. Andere Berichte sprechen von 27 Millionen Dollar.

Zentrum für effektiven Altruismus: FTX Future Fund schenkt 14 Mio. $

Effective Ideas Blog: Es hat versprochen, gute Blogs mit 1.000 Dollar zu belohnen, und verlinkt auf Twitter häufig auf andere Institutionen und Personen im FTX-Netzwerk. Finanziert durch den Zukunftsfonds: $900K

Piezo-Therapeutika: „Arbeit an einer Technologie zur Verabreichung von mRNA-Impfstoffen ohne Lipid-Nanopartikel mit dem Ziel, Impfstoffe sicherer, erschwinglicher und skalierbar zu machen.“ FTX gab $1M

Rat für strategische Risiken: „Ein Projekt, das Ideen zur Stärkung der regionalen und multilateralen Zusammenarbeit bei der Bewältigung biologischer Risiken entwickeln und vorantreiben wird.“ 400.000 $ von FTX

AVECRIS Pte. Ltd: „Unterstützung der Entwicklung einer genetischen Impfstoffplattform der nächsten Generation, die eine hochgradig verteilte Impfstoffproduktion unter Verwendung der fortschrittlichen DNA-Vektor-Transporttechnologie von AVECRIS ermöglichen soll.“ 3,6 Millionen Dollar von FTX

Universität Ottawa: „ein Projekt zur Entwicklung neuer Kunststoffoberflächen, die Moleküle enthalten, die mit schwachem sichtbarem Licht aktiviert werden können, um Bakterien auszurotten und Viren kontinuierlich abzutöten.“ FTX gab $250K

1Day Sooner: „Arbeit an der Pandemievorsorge, einschließlich der Befürwortung von Vorabkaufverpflichtungen auf dem Markt, Zusammenarbeit mit dem UK Pandemic Ethics Accelerator.“ FTX spendete $300K.

SAGE: „Schaffung einer Pilotversion einer Prognoseplattform und eines bezahlten Prognoseteams, um Vorhersagen zu Fragen zu treffen, die für die Forschung von großer Bedeutung sind.“ FTX gab $700K

Longview: „Forschung zu globalen Prioritäten, Atomwaffenpolitik und anderen langfristigen Themen“. Berater: William MacAskill. FTX spendete $15M

Bestätigen Sie Lösungen: „Unterstützung der Entwicklung von statistischen Modellen und Software-Tools, die Teile des Regulierungsprozesses für komplexe klinische Versuche automatisieren können.“ FTX spendete $1M

Lightcone Infrastruktur: „Laufende Projekte, darunter der Betrieb des LessWrong-Forums, die Ausrichtung von Konferenzen und Veranstaltungen sowie die Unterhaltung eines Büros für Effective Altruist-Organisationen.“ FTX spendete $2M

Rationale Animationen: „die Erstellung von animierten Videos zu Themen im Zusammenhang mit Rationalität und effektivem Altruismus, um diese Themen einem breiteren Publikum zu erklären.“ FTX-Spende: $400K

Geben, was wir können: „Schaffung einer Welt, in der effektives und bedeutendes Spenden eine kulturelle Norm ist.“ FTX-Spende: 700.000 USD

The Atlas Fellowship: Stipendien für begabte und vielversprechende High-School-Schüler, die für Bildungsangebote und die Teilnahme an einem Sommerprogramm verwendet werden können. FTX-Spende: $5M

Konstellation: „Unterstützung des 18-monatigen Betriebs eines langfristig angelegten Coworking Space in Berkeley“. FIX hat 3,9 Mio. $ gespendet

Longview Philanthropy: „Schaffung eines langfristigen Coworking-Büros in London“. FTX hat 2,9 Mio. $ zugesagt

Langfristiger Zukunftsfonds: „Langfristige Förderungen“. FTX hat 3,9 Mio. $ zugesagt

OurWorldinData: Portal für Diagramme und Tabellen. FTX hat 7,5 Mio. $ zugesagt

Institut für Fortschritt: „Forschung und politisches Engagement in den Bereichen hoch qualifizierte Einwanderung, Biosicherheit und Pandemieprävention“. FTX beteiligte sich mit 480.000 $. Zusätzliche Unterstützung kam von Emergent Ventures, das nach dem Vorbild von Fast Grants die Pandemie-Modellierung von Neil Ferguson am Imperial College London finanzierte, das anscheinend eine verwickelte Beziehung mit dem SFB-Imperium hat, die noch nicht vollständig offengelegt wurde.

Schlussfolgerung

Die obige Auflistung kratzt nur an der Oberfläche der zugegebenermaßen ausgegebenen 160 Millionen Dollar, aber es wurde versprochen, dass eine ganze Milliarde Dollar an verschiedene gemeinnützige Organisationen in diesem Netzwerk gehen würde, die offenbar unterstützt oder sogar gegründet wurden, um Geld von FTX-verbundenen Institutionen zu erhalten.

Wir konnten nur einige der Namen und einen Bruchteil der Dollarbeträge auflisten. Es gibt viele andere Institutionen und Namen, die Teil dieser Liste sein könnten, aber uns fehlten genügend Unterlagen, um sie für diesen Artikel zu überprüfen. Es bleibt noch die Aufgabe, alle politischen Kampagnen aufzulisten, die das Geld erhalten haben, sowie die Förderer der Öffentlichkeitsarbeit, die hinter der ganzen Aktion stehen.

Aufbauend auf dem Erfolg von Bill Gates sahen Sam Bankman-Fried und seine zahlreichen Partner in der Philanthropie eindeutig den Weg zu Einfluss, Macht und Schutz. Gleichzeitig sahen auch viele gemeinnützige Organisationen eine Chance, ihr eigenes Imperium aufzubauen, indem sie sich von einem Krypto-Genie auf den Bahamas, das eine ungewöhnliche Leidenschaft für die Pandemieplanung hegte, Millionen und Milliarden versprechen ließen.

Drei Jahre lang haben sich viele von uns gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass die Kritiker von Sperren und Mandaten so selten und weit entfernt waren. Es gibt sicherlich viele Erklärungen, aber wie immer hilft es, dem Geld zu folgen, um die Punkte zu füllen.