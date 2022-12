Neues aus dem von der NATO errichteten Fleischwolf

Pepe Escobar

An einem anderen Ort in ihrem privaten Pantheon amüsiert sich Pallas Athene, die Göttin der Geopolitik, köstlich über die Show.

Niemand hat je Geld verloren, wenn er aus dem grenzenlosen Unsinn Kapital schlug, den das kollektive, im Scheinwerferlicht gefangene Reh, auch bekannt als westliche Mainstream-Medien, ausspuckte – komplett mit der Verleihung von Auszeichnungen für die Person des Jahres an einen größenwahnsinnigen, mit Kokain vollgepumpten lausigen Schauspieler, der einen Kriegsherrn verkörpert.

Die ununterbrochene Schundparade westlicher Militäranalysten „schätzt“ nun, dass die ersten Ziele eines bevorstehenden gemeinsamen russisch-weißrussischen Angriffs auf das 404 schwarze Loch, das früher als Ukraine bekannt war, Lemberg, Lutsk, Riwne, Schytomyr und, warum nicht, Kiew sein werden, das direkt aus einer zweiten Achse kommt.

Der russische Generalstab beobachtet das Geschehen aufmerksam und folgt vielleicht sogar den Ratschlägen solcher „Analysten“.

Und dann kam es zu einer regelrechten Panik, als das Verteidigungsministerium bekannt gab, dass die strategischen Raketentruppen zwei Yars-ICBMs in ihre vorgesehenen Silos geladen haben. Dies führte zu einem weitverbreiteten Aufschrei des Entsetzens in der Art von „Russland bereitet eine Atomrakete vor, die die USA tief treffen kann“.

Einige Fakten ändern sich jedoch nie. Nummer eins ist die NATO als ein Hirngespinst der – extrem beeinträchtigten – Vorstellungskraft des kollektiven Westens. Wenn es hart auf hart käme – und das hoffen und beten die Straussianer und Neo-Con-Sesselkrieger – kann Russland bequem die gesamte NATO besiegen, da es kaum etwas „dort“ gibt.

Das würde natürlich eine massive russische Mobilisierung erfordern. Allem Anschein nach könnte Russland in einigen Vierteln schwach aussehen, da es bestenfalls 100.000 Soldaten gegen möglicherweise 1 Million ukrainische Soldaten aktiviert hat. Es scheint, als ob Moskau nicht gerade von der Idee des „Gewinnens“ verführt wurde – was auf eine ziemlich verdrehte Art und Weise der Fall sein könnte.

Selbst jetzt hat Moskau nicht genügend Truppen mobilisiert, um die Ukraine zu besetzen – was theoretisch zwingend notwendig wäre, um den Kiewer Schläger vollständig zu „entnazifizieren“. Die Betonung liegt allerdings auf „theoretisch“. Moskau ist nämlich damit beschäftigt, eine völlig neue Theorie zu demonstrieren – obwohl einige erhabene Seelen damit hausieren gehen, dass Putin durch Alexander Bortnikov vom FSB ersetzt werden sollte.

„Vom Feind wird nichts mehr übrig sein“

Mit seinem Arsenal an Hyperschallraketen kann Russland alle Brücken, Häfen und Flughäfen der NATO sowie Kraftwerke, Erdöl- und Erdgasspeicher und die Erdöl- und Erdgasanlagen in Rotterdam innerhalb weniger Stunden ausschalten. Alle Energieerzeugungsanlagen in ganz NATOstan würden zerstört werden. Europa wäre von den natürlichen Ressourcen abgeschnitten. Ein benommenes und verwirrtes Imperium wäre nicht in der Lage, Truppen, egal welche, nach Europa zu verlegen.

Und dennoch gehen die Provokationen unvermindert weiter. Der jüngste Angriff ukrainischer Tu-141-Drohnen auf den Luftwaffenstützpunkt Engels-2 wurde von Moskau Kiew angelastet, das vorhersehbar jede Verantwortung abstritt. Was jedoch wirklich zählte, war die strategische Botschaft Moskaus an die USA/NATO, wobei Putin mit dem Gedanken kokettierte, dass die Reaktion früher oder später eine ernste Stufe höher ausfallen könnte, falls die an Kiew gelieferten US/NATO-Waffen dazu verwendet würden, tief in das sensible Gebiet der Russischen Föderation einzudringen.

Die derzeitige russische Doktrin erlaubt es Moskau sogar, mit Nuklearschlägen zu reagieren; schließlich befinden sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels-2 nuklearfähige Bomber, die zu den wichtigsten strategischen Ressourcen gehören.

Die Drohnen wurden mit Sicherheit von infiltrierten Agenten innerhalb des russischen Hoheitsgebiets gestartet. Wären sie von außerhalb Russlands gestartet und als Atomraketen interpretiert worden, hätte dies den Abschuss hunderter russischer Atomraketen gegen die NATOstan auslösen können.

Putin selbst hat dies vor einer Woche auf dem Gipfeltreffen des Eurasischen Wirtschaftsrates in Bischkek (Kirgisistan) auf unheilvolle Weise deutlich gemacht:

„Ich versichere Ihnen, wenn das Frühwarnsystem ein Signal für einen Raketenangriff erhält, sind Hunderte unserer Raketen in der Luft (…) Es ist unmöglich, sie aufzuhalten (…) Vom Feind wird nichts übrig bleiben, denn es ist unmöglich, hundert Raketen abzufangen. Das ist natürlich eine Abschreckung – eine ernsthafte Abschreckung.“

Natürlich nicht für die von Dummheit zerfressene Straussian-Neocon-Bande, die die amerikanische Außenpolitik“ betreibt.

Es ist kein Wunder, dass zuverlässige russische Geheimdienstquellen festgestellt haben, dass die Raketen, die Engels-2 getroffen haben, lokal abgeschossen wurden, obwohl das Kiewer Regime das Gegenteil glauben machen wollte.

Und das macht die ganze Scharade zu einer dadaistischen Farce – mit einem benommenen und verwirrten Reich, das immer noch an einen Verrückten in Kiew gebunden ist, der immer noch glaubt, dass die ukrainischen S-300, die Polen getroffen haben, aus Russland kamen. Die ganze Welt – und nicht nur Washington – wird zur Geisel eines Verrückten, der zur „Person des Jahres“ gekürt wurde und die – virtuelle – Macht hat, einen weltweiten Atomkrieg zu provozieren.

Der rote Napoleon im Haus

In der Zwischenzeit hat Russland die Strategie der Tiefenoperationen in großem Stil umgesetzt. An mehreren Stellen entlang der ausgedehnten Frontlinie greifen sie die Punkte an, die am ehesten geeignet sind, die armen ukrainischen Reserven, die sich in der zweiten Verteidigungslinie verstecken, herauszulocken. Wenn die Reserven durch unfruchtbares, schlammiges Land und schreckliche Straßen zur Rettung der Fronteinheiten herauskommen, werden ganze Bataillone massakriert.

Die Russen dringen nie tief in die dritte Linie ein, wo sich möglicherweise die Befehls- und Kommandozentrale befindet. Was hier im Spiel ist, ist ein Zermürbungskrieg im Rahmen der Deep-Operations-Strategie, die direkt aus dem Spielbuch des legendären „Roten Napoleon“, Feldmarschall Michail Tuchatschewski, stammt.

Russland spart Soldaten, Personal und Ausrüstung. Das Ganze wirkt Wunder in schwierigem Gelände, wo Fahrzeuge auf regennassen Straßen stecken bleiben. Diese Taktik, die sich Tag für Tag und über Monate hinweg wiederholt, hat zu (mindestens) 400.000 ukrainischen Opfern geführt. Das ist der Inbegriff der Zermürbungskriegsführung.

Historiker werden sich daran erfreuen, dass das ganze Szenario der Schlacht von Agincourt ähnelt – wo Welle um Welle französischer Ritter (die die Rolle der heutigen Ukrainer und polnischen/NATO-Söldner spielen) immer wieder gegen englische Bogenschützen und Ritter anrannten, die einfach stehen blieben und sie kommen ließen, wobei sie die zweite Linie immer wieder trafen.

Der Unterschied besteht natürlich darin, dass die Russen jetzt sechs Monate lang Tag für Tag Zermürbungskriegsführung betreiben, während Agincourt nur eine Schlacht an einem einzigen Tag war. Wenn dieser Fleischwolf zu Ende ist, wird eine ganze Generation von Ukrainern und Polen vor ihren Schöpfer getreten sein.

Der Mythos des kollektiven Westens von einem ukrainischen „Sieg“ über den russischen Zermürbungskrieg kann nicht einmal als kosmische Illusion bezeichnet werden. Es ist ein lausiger, tödlicher Scherz. Der einzige Ausweg wäre, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, und zwar jetzt, bevor der Hammer (die nächste russische Offensive) auf den Amboss (die bestehende Frontlinie) niedergeht.

Aber die NATO ist, wie der verdummende Stoltenberg die Welt immer wieder daran erinnert, nicht verhandlungsfähig.

Was in gewisser Weise ein Segen sein könnte, da die NATO trotz all ihrer ausgeklügelten kriegstreiberischen Pläne am Ende in unzählige Teile zerbrechen und vor Ort völlig gedemütigt werden könnte.

Andrej Martjanow hat den kollektiven wirtschaftlichen, moralischen, intellektuellen – und vor allem militärischen – Verfall des Westens wie kein anderer verfolgt, alles getränkt in Lügen, lausigen PR-Maßnahmen und „verblüffender Inkompetenz auf der ganzen Linie“.

All dies, während Russland sich „auf eine weitere ‚Niederlage‘ vorbereitet, wie die Rückeroberung des gesamten Donbass und dann… Wer weiß, was dann kommt. Ein schneller Sieg für Russland wäre ein Verlust, weil die NATO immer noch existieren würde. Nein, Russland muss so vorgehen, dass es die NATO in den Mahlgang saugt.“

Irgendwo in ihrem privaten Pantheon amüsiert sich Pallas Athene, die Göttin der Geopolitik, köstlich über dieses Schauspiel. Oh, Moment, sie ist tatsächlich reinkarniert und heißt Maria Sacharowa.