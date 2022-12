Wenn Sie dies lesen, haben Sie das dritte Jahr der größten psychologischen Kriegsführung überlebt, die jemals durchgeführt wurde.

Wir haben das dritte Jahr der größten psychologischen Kriegsführung in der Geschichte der Menschheit überlebt, schreibt der Arzt Robert Malone auf Substack. Jeden Tag erlebten Sie, wie Ihre Regierung hoch entwickelte Techniken der fünften Generation der Kriegsführung gegen ihre eigenen Bürger einsetzte.

Diejenigen, die sich nicht haben anstecken lassen, verdienen einen Orden. Diejenigen, die der Regierung vertrauten, sich die Impfung verabreicht haben und nun unter den Nebenwirkungen leiden, verdienen vielleicht eine militärische Auszeichnung für ihre Kriegsverletzungen. Und lassen Sie uns eine Schweigeminute einlegen für die Millionen, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind, sagte Malone.

Wir haben es mit einer Kriegsführung der fünften Generation zu tun. Es ist ein seltsames Spiel, denn man kann nur gewinnen, wenn man nicht mitspielt. In der heutigen Zeit werden Kriege nicht mehr von Armeen geführt, sondern in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger. Kriege werden nicht irgendwo auf einem Schlachtfeld geführt, sondern in den Köpfen der Menschen.

Die gefährlichste Form der Kriegsführung aller Zeiten

Die erste Generation der Kriegsführung war dadurch gekennzeichnet, dass große Gruppen von Menschen physisch gegeneinander kämpften, die zweite Generation wurde von der französischen Armee eingeführt und endete mit dem Ersten Weltkrieg, die dritte Generation war ein deutsches Produkt und wurde während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt, die vierte Generation führte nicht staatliche Akteure ein und die fünfte Generation beinhaltet den Kampf um Wahrnehmung und Information.

Die fünfte Generation kann definiert werden als die verdeckte, bewusste Manipulation von Akteuren, Netzwerken, Institutionen und Staaten, um ein Ziel oder mehrere Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Zahl der Gegenreaktionen zu minimieren.

Die Gewalt wird so diskret angewandt, dass das Opfer nicht einmal merkt, dass es ein Kriegsopfer ist und den Krieg verliert. Dies macht sie zur gefährlichsten Form der Kriegsführung aller Zeiten. Die erfolgreichsten Kriege sind Kriege, die nie als solche erkannt werden.

Sie haben also das dritte Jahr der größten psychologischen Kriegsführung in der Geschichte der Menschheit überlebt, bekräftigt Malone. Seit drei Jahren setzen die Regierungen täglich hoch entwickelte Militärtechnologien, Strategien und Taktiken gegen ihre eigenen Bürger ein, um den Großen Reset zu beschleunigen. Ihr Geist, Ihre Gedanken und Ihre Emotionen bilden das Schlachtfeld, auf dem die Kämpfe ausgetragen werden.

Die Ober-, Mittel- und Unterschicht verschwinden zusehends und machen einem Kastensystem Platz, das zwischen Menschen, die körperliche Arbeit verrichten, und der „Laptop-Klasse“ unterscheidet. Über diesen Kasten stehen die Maschinen, die künstliche Intelligenz, die Roboter und der Überwachungsstaat. Bald werden dies die Hybriden aus Mensch und Maschine sein, der sogenannte Transhumanismus, von dem die WEF-Leiter Klaus Schwab und Yuval Noah Harari so oft gesprochen haben.

Über Menschen und Maschinen steht eine kleine Gruppe, die eine Welt anstrebt, in der man nichts besitzt und glücklich ist, während sie alles besitzt. Malone erwähnte Larry Fink, Bill Gates, Jeff Bezos und Elon Musk.

Da der Feind wie ein Schwarm agiert, kann niemand einzeln zur Verantwortung gezogen werden. Das bedeutet, dass Menschen, die durch die Aktionen des Schwarms geschädigt wurden, von der Rechtsordnung nichts zu erwarten haben. Aus demselben Grund werden die Verantwortlichen für die Corona-Krise nie vor Gericht gestellt werden.

Malone fasst zusammen: Ihr Geist, Ihr Denken und Ihre Gefühle sind das Schlachtfeld, auf dem die Kämpfe ausgetragen werden. Sie haben nur zwei Möglichkeiten: sich über die Kriegsführung der fünften Generation zu informieren und zu lernen, die Lügen zu erkennen, nicht mitzumachen oder Ihre Autonomie und Souveränität aufzugeben. Ihre Wahl, ihre Zukunft.