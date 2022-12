Russlands Botschafter in den USA gibt eine ausgewogene Einschätzung des Ukraine-Konflikts ab

Einerseits haben die USA ihre schwindende unipolare Hegemonie in ihrer traditionellen „Einflusssphäre“ erfolgreich behauptet. Andererseits hat dieselbe Supermacht jedoch die Kontrolle über die bereits bestehenden multipolaren Prozesse verloren, die sich infolge dieses Stellvertreterkriegs beschleunigt haben.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, erklärte in einem am Samstag veröffentlichten Kommentar gegenüber Newsweek, dass sein Gastland im Verlauf des Ukraine-Konflikts tatsächlich einige seiner strategischen Interessen durchgesetzt habe. Ihm zufolge:

Mit dem Konflikt in der Ukraine sind die Vereinigten Staaten besser in der Lage, ihre idée fixe zur Schwächung Russlands umzusetzen. Es ist viel einfacher, die Gesellschaft innerhalb der Vereinigten Staaten und im westlichen Lager insgesamt mit dem Bild eines ‚ausländischen Feindes, der die Werte der demokratischen Welt untergräbt‘ zu konsolidieren.

Gleichzeitig kann man die Schuld für die eigenen Probleme und Fehleinschätzungen immer auf die Russische Föderation abwälzen und Russland zur Rechtfertigung seiner beispiellosen Militärausgaben benutzen. Ferner ruiniert die Regierung unter dem Vorwand der Entwicklungen in der Ukraine die für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zwischen Russland und Europa und macht letzteres völlig abhängig von Washington.

Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als würden die Amerikaner überall „gewinnen“ und auf Kosten des Lebens ukrainischer Soldaten ihre eigene „Führung“ behalten. Sie hoffen, auf diese Weise ihre Vorherrschaft auf der Weltbühne aufrechtzuerhalten, die zum ersten Mal seit langer Zeit wieder jemand herauszufordern wagte.

Dies ist eine ausgewogene Einschätzung, die für die Objektivität eines der wichtigsten russischen Diplomaten in der Welt spricht. Allein die Tatsache, dass der russische Botschafter in den USA diese Ansichten teilt, zeigt, dass sich Moskau keine Illusionen über seine Spezialoperation macht. Allerdings fügte er auch hinzu, dass es wichtig sei:

Es ist klar, dass wir am Anfang einer komplexen und langen Reise zum Aufbau einer multipolaren Welt stehen.

Die Russische Föderation setzt sich dafür ein, dass die Interessen aller Beteiligten im künftigen System der internationalen Beziehungen berücksichtigt werden und dass neue Entwicklungszentren in Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten gemeinsam mit Russland und den Vereinigten Staaten einen gleichberechtigten Einfluss auf die globalen Prozesse haben könnten.

Unsere Vorschläge finden in den verschiedenen Regionen der Welt immer mehr Verständnis und Unterstützung.

Alles in allem kann man sagen, dass Botschafter Antonov ein sehr realistisches Verständnis des heißesten Stellvertreterkrieges des Neuen Kalten Krieges hat. Er erkennt an, dass seine Folgen für die Hauptbeteiligten, die Goldene Milliarde des Westens unter Führung der USA und den gemeinsam von BRICS und SCO geführten globalen Süden, gemischt sind.

Einerseits hat die US-amerikanische Führung ihre schwindende unipolare Hegemonie in ihrer traditionellen „Einflusssphäre“ erfolgreich wiederhergestellt. Andererseits hat dieselbe Supermacht jedoch die Kontrolle über die bereits bestehenden multipolaren Prozesse verloren, die sich infolge dieses Stellvertreterkriegs beschleunigt haben.

Der gegenwärtige Stand der Dinge ist der, dass die USA zwar zu „gewinnen“ scheinen, dies aber nur in dem Sinne, dass sie ihren Block des Neuen Kalten Krieges de facto fest abgesteckt haben. In den meisten anderen Teilen der Menschheit ist ihr Einfluss in beispielloser Weise zurückgegangen, was ihre Führungsprobleme noch verschärft hat.

Die derzeitige Entwicklung deutet darauf hin, dass die Zeit eigentlich auf Russlands Seite ist, denn es muss nur die Kontrolllinie (LOC) lange genug halten, damit sich der globale systemische Übergang zur Multipolarität in einer Weise entfalten kann, die den unipolaren Niedergang der USA unumkehrbar macht.

Der Aufstieg Indiens zu einer weltweit bedeutenden Großmacht durchbrach die vorherige bi-multipolare Sackgasse in den internationalen Beziehungen, in der das chinesisch-amerikanische Supermacht-Duopol einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf das Weltgeschehen ausübte. Die allmähliche Entwicklung zur Tripolarität vor der Multipolarität macht dies zu einer vollendeten Tatsache.

Die sich abzeichnende strategische Dynamik stellt die Hegemonialpolitik der USA vor nie dagewesene Komplikationen. Die USA werden zunehmend durch Umstände, die sich ihrer Kontrolle entziehen, dazu gedrängt, entweder die Spannungen mit dem gleichrangigen Konkurrenten China rücksichtslos zu verschärfen oder weiterhin die Parameter einer neuen Entspannung mit China auszuloten.

In jedem Fall sind die USA nun zum ersten Mal seit dem Ende des alten Kalten Krieges gezwungen, auf wichtige Ereignisse aus einer vergleichsweise defensiveren Position heraus zu reagieren, anstatt sie aus der früher unbestrittenen offensiven Position heraus proaktiv zu gestalten, die sie früher innehatten.

Diese Entwicklung ist nichts weniger als eine große strategische Weichenstellung, die von den meisten Beobachtern in der Welt noch nicht erkannt worden ist. Nur wenn sie dies tun, wie es Botschafter Antonov gerade getan hat, werden sie in der Lage sein, den Ukraine-Konflikt und seine weitreichenden Folgen genauer zu beurteilen.