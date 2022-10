Geschichte über Angriff auf Ehemann Nancy Pelosi nimmt bizarre Wendung

Am Freitag berichteten die Medien, dass jemand in das Haus der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in San Francisco eingedrungen sei und ihren Mann Paul angegriffen habe.

Die Aufnahmen zeigten, dass eine Glastür des Hauses eingeschlagen worden war. Ihr Mann Paul wurde wegen eines Schädelbruchs und schwerer Verletzungen an seinem rechten Arm und beiden Händen operiert.

Medienberichten zufolge glaubt der Täter „an Verschwörungstheorien, die besonders in rechtsextremen Kreisen verbreitet sind“.

Auch die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton äußerte sich in ähnlicher Weise. Auf Twitter schrieb sie, die Republikanische Partei verbreite regelmäßig Hass und verrückte Verschwörungstheorien. „Es ist schockierend, aber nicht überraschend, dass Gewalt die Folge ist. Als Bürger müssen wir sie für ihre Worte und die darauf folgenden Taten zur Verantwortung ziehen“, sagte Clinton.

Sie wurde von keinem Geringeren als Elon Musk, dem neuen Chef von Twitter, auf ihre Richtigkeit überprüft. Er bezog sich auf einen Artikel mit dem Titel: „Die bittere Wahrheit: Paul Pelosi war wieder betrunken und hatte am frühen Freitagmorgen einen Streit mit einer Prostituierten“. Musk hat den Tweet inzwischen wieder gelöscht.

Elon just fact checked Hillary hard.



Wow … Twitter has certainly changed. pic.twitter.com/kolRDtkYJu — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 30, 2022

Nachbarn beschrieben den Täter als einen obdachlosen Süchtigen, der bis vor kurzem ein Linker war. „Was ich über die Familie weiß, ist, dass sie sehr radikale Aktivisten sind“, sagte eine Nachbarin namens Trish. „Sie sind sehr linkslastig. Sie sind voll von der Black-Lives-Matter-Bewegung und Schwulenstolz. Aber völlig losgelöst von der Realität.“

Paul Pelosi wurde wegen eines Vergehens des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu fünf Tagen Gefängnis verurteilt, nachdem er im Mai in einen Autounfall verwickelt war. Zu dieser Zeit soll auch ein junger Mann bei ihm gewesen sein.