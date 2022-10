Wie in Russland über das Ende des Getreideabkommens berichtet wird

Im Westen echauffieren sich Politik und Medien darüber, dass Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine ausgesetzt hat. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wird.

Ich habe bereits aufgezeigt, warum die Empörung, die westliche Medien und Politiker wegen der russischen Aufkündigung des Getreideabkommens zur Schau tragen, nichts weiter als geheuchelter Zynismus ist. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, Sie können die Details hier nachlesen.

Das Getreideabkommen war am Sonntag auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den russischen Beitrag zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Getreideabkommen: Ein Terrorakt und das abgekartete Spiel des Westens

Am Samstagmorgen wurde in der Bucht von Sewastopol ein ukrainischer Terroranschlag abgewehrt. 16 Drohnen, sowohl aus der Luft als auch im Wasser, versuchten, Schiffe der Schwarzmeerflotte und zivile Schiffe anzugreifen, die den Korridor für den Export von Weizen im Rahmen des internationalen Getreideabkommens bildeten. Dem russischen Verteidigungsministerium liegen Informationen vor, wonach britische Geheimdienste an dem Anschlag beteiligt waren.

„Als Ergebnis der von den Schiffen der Schwarzmeerflotte getroffenen operativen Maßnahmen wurden alle Luftziele zerstört. Das Minenräumboot Ivan Golubets sowie der Sperrmast in der Juschnaja-Bucht wurden leicht beschädigt. Es sollte betont werden, dass die Schiffe der Schwarzmeerflotte, auf die der