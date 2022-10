Trudeaus Euthanasieprogramm: Ärzte dürfen Kinder ohne elterliche Zustimmung töten

Ärzte, die Kinder töten, ohne ihre Eltern zu informieren, weil sie depressiv sind. Es ist nur in Kanada möglich. Auch Obdachlose, Arme und chronisch Kranke können sich für Sterbehilfe entscheiden. Die Zeitung Toronto Star sprach von einem „Sozialdarwinismus im Stil der Hungerspiele“.

Tucker Carlson sagte in seiner Sendung, er beziehe sich nicht gerne auf die Nazis, aber „sie sind dafür bekannt“. „Benutzt Ärzte, um die Schwächsten in eurer Gesellschaft zu töten“, sagte er. „Ich dachte, Ärzte hätten sich nach dem Zweiten Weltkrieg darauf geeinigt, so etwas nicht mehr zu tun.“

Charles Camosy äußert sich zu Trudeaus Euthanasieprogramm, das die Tötung von Kindern durch Ärzte ohne die Zustimmung ihrer Eltern erlaubt: „Wir müssen uns von der Couch erheben und etwas dagegen tun, für diejenigen von uns, die hier die Zeichen der Zeit erkennen.“

Charles Camosy weighs in on Trudeau’s euthanasia program allowing children to be killed by doctors without the approval of their parents:



„We have to get off the couch and do something about this for those of us who see the writing on the wall here."