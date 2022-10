Haben so die Russen herausgefunden, dass Großbritannien in Zusammenarbeit mit den USA die North-Stream-Pipelines gesprengt hat?

Weil die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss ihr iPhone benutzt hat, um eine Nachricht an Blinken zu senden und das nur eine Minute nach der Sprengung der Pipeline. Zu dieser Zeit wusste keiner davon und sie sendete eine Nachricht an Blinken, in der es hieß: „Es ist erledigt“?

Nicht nur die Five Eyes haben durch eine Hintertür Zugang zu allen Datenbanken von Big Tech. Auch Russland und China haben ausgeklügelte Cyber-Einheiten. Das Komische daran ist, dass Regierungsbeamte mit höchster Sicherheitsfreigabe immer noch lieber iPhones als ihre von NSA und GCHQ ausgegebenen verschlüsselten Scheißtelefone benutzen.

Es war nicht das Telefon, das gehackt wurde, sondern iCloud Admin!

Wenn Russland Großbritannien öffentlich beschuldigt, bedeutet das, dass es konkrete Beweise hat!

How do the Russians know that the UK blew up the North Stream pipelines in partnership with the US?



Because @trussliz used her iPhone to send a message to @SecBlinken saying “It’s done” a minute after the pipeline blew up and before anybody else knew?



iCloud admin access rocks!