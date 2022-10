Impfexperte: Die Geimpften sind für das bevorstehende Ende der westlichen Zivilisation verantwortlich

Der unabhängige Virologe und Impfexperte Geert Vanden Bossche hat eine neue Botschaft für die Welt über das, was als Ergebnis der Operation Warp Speed bald kommen wird.

Der ehemalige Mitarbeiter der Bill & Melinda Gates Foundation sagt, dass sich eine Weltuntergangssituation zusammenbraut, die zumindest einen Teil der westlichen Zivilisation zu Fall bringen wird. Und die Schuldigen sind seiner Meinung nach die „Vollgeimpften“.

Sobald die Antikörper-abhängige Anreicherung (ADE) und andere Formen von impfstoffinduziertem AIDS (VAIDS) in den Körpern der Geimpften ihren Lauf nehmen, werden die Gesundheitssysteme überall schnell mit kranken und sterbenden Patienten überlastet sein.

Ganze Krankenhaussysteme und Gesundheitskonzerne werden wahrscheinlich unter der Last all dieser Krankheiten und Todesfälle zusammenbrechen, was wiederum zum Zusammenbruch der Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, führen wird. (Zum Vergleich: Im Jahr 2021 warnte Bossche die Welt, dass der Versuch, eine Plandemie durch Impfung zu bekämpfen, nur die Entstehung und Verbreitung neuer „Varianten“ fördert.)

„Die Entscheidungsträger in der WHO (Weltgesundheitsorganisation) werden für die dramatischen Folgen, die dieses biologische Experiment am Menschen möglicherweise nach sich ziehen könnte, verantwortlich, rechenschaftspflichtig und haftbar gemacht werden“, schreibt Bossche auf seiner Website Voice for Science and Solidarity.

Nicht geimpfte Kinder sind die einzige Zukunft für die Menschheit, sagt Bossche

Der Geist ist bereits aus der Flasche, das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Alles, was wir machen können, so Bossche, ist zuzusehen, wie sich alles entwickelt, und das Beste zu hoffen – obwohl es angesichts der derzeitigen Entwicklung wenig Grund zur Hoffnung gibt.

Bossche sagt voraus, dass eine weitere „Welle“ der Fauci-Grippe über die westliche Welt hinwegfegen wird. Getragen wird sie von den vollgeimpften Menschen, die zu wandelnden Spike-Protein-Fabriken geworden sind und die Welt mit den Giften verseuchen, die sie weiterhin ausscheiden.

Sobald diese neue Welle auftaucht, wird alles schnell gehen, warnt Bossche. Vollständig geimpfte Menschen werden überall an viel schwereren Krankheiten erkranken als bisher, da ihr Immunsystem nun angeschossen ist und sie wehrlos macht.

Diese nächste Welle, so Bossche, wird nicht nur ansteckend, sondern auch virulent sein, d. h. sie wird weitaus tödlicher sein als alle bisherigen Stämme, Varianten oder Untervarianten.

„Die Verluste werden enorm sein“, wird Bossche zitiert. „Es gibt buchstäblich keine Immunität, keinen einzigen Schutz mehr für die Geimpften“.

Die einzige wirkliche Hoffnung, so Bossche, besteht darin, dass ungeimpfte Kinder und andere Menschen im fortpflanzungsfähigen Alter die Welt neu bevölkern, wenn das Massensterben, das er voraussagt, seinen Lauf nimmt.

Ob nach einem solchen Ereignis überhaupt noch etwas übrig bleibt, bleibt abzuwarten, aber Bossche sagt, dass dies so ziemlich alles ist, worauf man sich freuen kann, wenn die Operation Warp Speed in die nächsten Phasen geht.

Nicht alle stimmen mit Bossche überein, darunter der Evolutionsbiologe James Lyons-Weiler, über den wir bereits berichtet haben. Ob geimpft oder nicht, Lyons-Weiler ist überzeugt, dass es vielen Menschen gut gehen wird, sollte ein weiteres Coronavirus in dem von Bossche erwarteten Ausmaß auftauchen.

„Die Evolution wird einfach nicht zulassen, dass ein Virus auftaucht, das sowohl tödlich als auch hochgradig übertragbar ist“, sagt Lyons-Weiler. „Bestimmte Viren könnten sich potenziell über die Menschheit verbreiten. Was das Ende der Zivilisation angeht, so ist dies nicht der Fall.

Steve Kirsch hingegen ist eher auf der Seite von Bossche. Da Bossche mit seinen Vorhersagen „extrem genau war“, ist es laut Kirsch wahrscheinlich, dass eine Apokalypse durch Immunversagen bevorsteht.

„Ich stimme zu, dass die Menschheit in großer Gefahr ist und dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich viele Menschen sterben werden“, sagt Tess Lawrie, eine Ärztin und Expertin für evidenzbasierte Medizin und Mitbegründerin des Weltgesundheitsrats.