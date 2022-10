Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dieser Beitrag soll ein wenig Licht ins Dunkel zum Thema Ukraine-Russland-Konflikt bringen. Wie immer möchte ich euch bitten, meinen Worten oder den Worten anderer nicht blind zu vertrauen, sondern euch selbst ein Bild von der jeweiligen Lage zu machen. Selbstverständlich lege ich euch meine Sichtweise der Dinge dar – ihr könnt das aber gerne anders sehen. Meinungspluralismus ist wichtig in einer Demokratie, wenn auch die meisten Mainstreammedien und Politiker mit diesem Begriff in jüngerer Zeit wenig anfangen können. Sie verfolgen eine Ideologie oder Agenda, die nicht einmal ihre eigene ist. Wer eine Ideologie verfolgt, für den haben Fakten – wenn sie gegen die Ideologie sprechen – keinen Platz. In den Parlamenten dieser Welt sitzt bestenfalls Mittelmäßigkeit. Und selbst die Mittelmäßigkeit der Politiker ist mittlerweile fraglich.

Es ist ratsam, mehrere Quellen bezüglich eines Themas zur eigenen Meinungsbildung zu nutzen. Betreutes Denken von 20.00 bis 20.15 reicht jedenfalls nicht aus, Selbstdenken ist angesagt.

Manche Leserinnen und Leser empfanden meine bisherigen Beiträge als informativ, aber zu lang. Aus diesem Grund unterteile ich meine Beiträge künftig in zwei Teile, einen für den „Schnellleser/Wenigleser“ mit den wichtigsten Informationen, und einen zweiten mit vertiefenden Ausführungen. Wenn du ein Schnellleser bist, und du dennoch zu einem Punkt mehr wissen möchtest, kannst du dich ja mal an den ausführlicheren Teil heranwagen.

Für Schnellleser

Die USA führen einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Sie haben (laut US-General Jack Kean) bislang 66 Milliarden Dollar in das Kiewer Regime dafür investiert, dass die Ukraine diesen Krieg führt, und nicht die USA. Ukrainische Soldaten (und Zivilisten) sterben, nicht