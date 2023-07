Gesetzgeber schiebt Zensurbestimmungen in Pentagon-Ausgabengesetz ein

Vorschläge, die darauf abzielen, Militärangehörige daran zu hindern, mit einer Bürgerrechtsgruppe zu sprechen, und das Internet von bestimmten Informationen zu säubern, bleiben unter dem Radar.

Die alle zwei Jahre stattfindende Neugenehmigung des Pentagon-Budgets bietet in der Regel reichlich Gelegenheit für verschwenderische Ausgaben, da die Gesetzgeber Bestimmungen in Routinegesetze einfügen, die die Regierung zum Kauf unnötiger und überteuerter militärischer Ausrüstung zwingen.

Doch in diesem Jahr haben die Gesetzgeber im Stillen auch Änderungen am National Defense Authorization Act durchgesetzt, die darauf abzielen, Militärpersonal zum Schweigen zu bringen und das Internet von bestimmten Informationen zu säubern.

Eine besonders besorgniserregende Bestimmung stammt von Mike Turner, einem Republikaner aus Ohio, die es dem Verteidigungsministerium untersagt, mit der Military Religious Freedom Foundation (MRFF) zusammenzuarbeiten, einer Bürgerrechtsgruppe, die sich für die Trennung von Kirche und Staat einsetzt.

Die MRFF vertritt Militärangehörige aller Religionen und Konfessionen und hilft ihnen, Fälle von unangemessener Missionierung und das Vorhandensein religiöser Symbole in offiziellen militärischen Angelegenheiten zu melden. Die Organisation hat bereits erwirkt, dass die Kreuzfahrer-Symbole aus einer Marinestaffel entfernt und eine Bibel von der F.E. Warren Air Force Base in der Nähe von Cheyenne, Wyoming, abgenommen wurde.

„Es ist beispiellos in der amerikanischen Geschichte, dass der Kongress jemals versucht hat, eine Bürgerrechtsorganisation im Grunde auszulöschen oder zu ermorden“, sagte Mikey Weinstein, ein Rechtsanwalt und ehemaliger Offizier der Air Force, der die Gruppe 2005 gegründet hat.

Nach dieser Bestimmung ist es nicht nur den Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums untersagt, mit der MRFF oder Weinstein zu kommunizieren, sondern auch dem Militär ist es untersagt, Maßnahmen zu ergreifen als Reaktion auf „Ansprüche, Einwände oder Proteste, die von der Military Religious Freedom Foundation ohne Genehmigung des Verteidigungsministers erhoben werden“.

In einem Interview äußerte sich Weinstein besorgt über die Auswirkungen auf einen aktuellen Fall, in den ein jüdischer Kadett oder Fähnrich an einer großen Militärakademie verwickelt ist, und stellte die Frage, an wen sie sich wenden würden, um Hilfe zu erhalten. Er betonte, dass das Einreichen einer Beschwerde oder eine einfache telefonische Kontaktaufnahme mit der MRFF möglicherweise zu einer gerichtlichen Verurteilung führen könnte.

Weinstein glaubt, dass Turner einen Groll gegen MRFF hegt, seit die Organisation die Entfernung einer Bibel von der Wright Patterson Air Force Base, die sich in Turners Bezirk in Ohio befindet, beantragt hat. Der Änderungsantrag wurde dem NDAA ohne jegliche Debatte hinzugefügt und erhielt die einstimmige Zustimmung des Ausschusses, was auf die Unterstützung auch der Demokraten im Repräsentantenhaus hindeutet.

Die Gesetzesvorlage passierte das Repräsentantenhaus am vergangenen Freitag und wird nun in den Senat eingebracht, wo die Gesetzgeber versuchen, dieses Gesetz, das unbedingt verabschiedet werden muss, zu nutzen, um eine weitere umfassende Einschränkung der Redefreiheit durchzusetzen.

Die Senatoren Amy Klobuchar, eine Demokratin aus Minnesota, und Ted Cruz, ein Republikaner aus Texas, bereiten sich darauf vor, einen Änderungsantrag zum NDAA einzubringen, der den Gesetzgebern außerordentliche Befugnisse zur Zensur einer breiten Palette von Informationen im Internet einräumen würde.

Diese Änderung ermöglicht es Gesetzgebern, ihren Familien, bestimmten gefährdeten Mitarbeitern des Kongresses und sogar Personen, die mit Gesetzgebern zusammenleben, die pauschale Entfernung bestimmter „erfasster Informationen“ zu verlangen. Der Änderungsantrag von Klobuchar-Cruz definiert „abgedeckte Informationen“ als persönliche Details wie Privatadressen, Zweitwohnsitze, persönliche E-Mail-Konten und Handynummern sowie andere persönliche Informationen und sensible Reisedaten.

Der Änderungsantrag räumt auch die Befugnis ein, private Daten zu löschen, die von Smartphones, Apps und anderen digitalen Geräten gesammelt wurden, und begründet dies mit der Besorgnis über die mögliche Verwendung solcher Informationen, um den genauen Standort von Gesetzgebern zu ermitteln. Obwohl es berechtigte Bedenken hinsichtlich des Verkaufs persönlicher Daten durch Datenmakler gibt, würde dieses Gesetz den Gesetzgebern neue Datenschutzrechte einräumen, die normale Amerikaner, die möglicherweise auch persönlichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind, nicht haben.

Dieser Änderungsantrag wirft unmittelbare Fragen im Zusammenhang mit der Pressefreiheit auf. Journalisten berichten häufig über Korruptionsfälle, bei denen es um Geld, Arbeitsplätze und Vergünstigungen geht, die Familienmitglieder von Gesetzgebern von speziellen Interessengruppen erhalten. Im Jahr 2014 war ich einer der ersten Reporter, der über die ungewöhnlichen Verbindungen von Hunter Biden zu Burisma Holdings, einem ukrainischen Energieunternehmen, berichtete, das nun vom Kongress wegen Korruptionsbedenken überprüft wird. Die Untersuchung solcher Geschichten erfordert manchmal den Zugang zu privaten Informationen während des Nachrichtenerfassungsprozesses.

Einflussnahme wird oft durch Gefälligkeiten im Zusammenhang mit Wohnimmobilien verschleiert. In den Jahrzehnten vor der Immobilienkrise von 2008 vergab der Hypothekenfinanzierer Countrywide spezielle zinsgünstige Wohnungsbaudarlehen an hochrangige Gesetzgeber und Beamte der Bundesbehörde für Wohnungswesen, um sie zu milden Kreditvergabestandards zu bewegen. Die Suche nach Wohnungsbaudarlehen könnte schwierig oder unmöglich sein, wenn diese Änderung in Kraft wäre.

Dieser Änderungsantrag baut auf einem im letzten Jahr verabschiedeten Gesetz auf, das Bundesrichtern und ihren Familien erhebliche neue Befugnisse zur Zensur privater Informationen im Internet einräumt. Sowohl das neue Justizgesetz als auch die Klobuchar-Cruz-Maßnahme enthalten eine Ausnahmeregelung für journalistische Anfragen. Realistisch betrachtet sind diese Ausnahmen jedoch nur schmückendes Beiwerk. Das Gesetz würde wahrscheinlich ein breites Spektrum von Informationen zensieren, die für die Medien relevant sind.

Plattformen wie Google werden wahrscheinlich eine umfassende Zensur vornehmen, anstatt zu entscheiden, ob die Informationen unter die Ausnahmeregelung für Medien fallen. Wie die Freedom of the Press Foundation seinerzeit feststellte, haben „uninteressierte Online-Plattformen kein Interesse daran, den Nachrichtenwert eines Beitrags zu bestimmen, und werden eher gerichtlichen Forderungen nachkommen, als Anwälte zu bezahlen, um darüber zu streiten“.

Die Gesetzgebung reagiert auf echte Sicherheitsbedenken des Gesetzgebers. Immerhin hat ein linker Aktivist GOP-Gesetzgeber ins Visier genommen und Schüsse abgefeuert, die den Abgeordneten Steve Scalise (R-La.) 2017 bei einem Amoklauf während eines Baseballspiels im Kongress verletzt haben. Letztes Jahr wurde ein bewaffneter Mann verhaftet, weil er gedroht hatte, die Abgeordnete Pramila Jayapal, D-Wash, vor ihrem Haus zu töten.

Sicherheitsbedenken dienen jedoch fast immer als Vorwand, um in das Recht auf freie Meinungsäußerung einzugreifen. Ein gewähltes Mitglied des Kongresses zu werden, bedeutet einen Kompromiss, der unglaubliche Privilegien und Macht im Austausch für eine verringerte Privatsphäre und eine verstärkte öffentliche Kontrolle bietet. Die um ihre Sicherheit besorgten Gesetzgeber haben bereits ein spezielles Sicherheitsprogramm im Wert von 2,1 Milliarden Dollar zum Schutz ihrer Büros und zur Aufstockung der US-Kapitolpolizei nach den Unruhen vom 6. Januar verabschiedet.

Kritiker haben MRFF vorgeworfen, zu konfrontativ zu sein, und einige Konservative sind so weit gegangen, die Organisation als „antichristlich“ zu bezeichnen. Weinstein, der Jude ist, hat diese Argumente zurückgewiesen und wiederholt betont, dass er keine bestimmte Glaubensrichtung vertritt und sogar einen Kommandanten gezwungen hat, atheistische Autoaufkleber von seinem Wagen zu entfernen. Die meisten seiner Klienten, so sagt er, sind christliche Militärangehörige. In der Vergangenheit hat er als Reaktion auf seine Arbeit Morddrohungen erhalten.

Weinstein ist eine kämpferische und bisweilen störrische Persönlichkeit, die sich für seine Klienten und die Ziele seiner Organisation einsetzt und wenig Wert auf Höflichkeiten legt. Während des Interviews wetterte Weinstein gegen „fundamentalistische christliche Nationalisten“ und ließ einen Strom von Schimpfwörtern über seine Gegner auf dem Capitol Hill los.

Aber die Freiheit Weinsteins, frei mit dem Militär zu kommunizieren, und die Freiheit der Angehörigen der Streitkräfte, sich auf seine Bürgerrechtsorganisation zu verlassen, um ein säkulares Militär aufrechtzuerhalten, ist das Herzstück einer offenen Gesellschaft, so wie ein offenes Internet ohne Zensur auch angesichts der Sicherheitsbedrohungen für die Gesetzgeber entscheidend ist.

Es besteht die Möglichkeit, dass die MRFF-Bestimmung bei der Zusammenlegung der Fassungen von Repräsentantenhaus und Senat gestrichen wird, und das Schicksal des Klobuchar-Cruz-Änderungsantrags hängt noch in der Schwebe. Sollte dies nicht gelingen, stellt die MRFF ein juristisches Team zusammen, um die Bestimmung anzufechten.