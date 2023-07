Robert F. Kennedy Jr. spricht über den Druck der Bundesregierung auf Social-Media-Unternehmen, US-Bürger zu zensieren

Robert F. Kennedy Jr. spricht über den Druck der Bundesregierung auf Social-Media-Unternehmen, Amerikaner zu zensieren, über die Rolle der CIA bei der Bereitstellung einer ständigen Pipeline neuer Kriege zur Bereicherung des militärisch-industriellen Komplexes und über den Bestechungsskandal zwischen Biden und Burisma:

„Das Weiße Haus hatte eine Armee von Bundesbehörden eingesetzt, darunter die CIA, das FBI, das DHS, das IRS und viele andere, um Facebook, Google und Twitter mit dem Entzug ihrer Immunität gemäß Abschnitt 230 zu drohen, was eine existenzielle Bedrohung darstellt.“

Diese Unternehmen können ohne diese Immunität nicht existieren, und ihnen wurde gesagt, dass sie diese Immunität verlieren würden, wenn sie die Gegner und Kritiker dieser Politik des Präsidenten nicht zensieren würden ..

Zusammen mit den Geheimdiensten dienen viele von ihnen, wenn auch nicht alle, nun dem Zweck, den militärisch-industriellen Komplex zu bereichern und seine Macht für einige militärische Auftragnehmer auszuweiten.

Mein Onkel erkannte, dass die Aufgabe der CIA darin bestand, den militärisch-industriellen Komplex ständig mit neuen Kriegen zu versorgen, um militärische Auftragnehmer zu bereichern und die Macht des Geheimdienstapparats zu erweitern …

Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Kriegsmaschinerie und den nationalen Sicherheitsstaat zu entwirren, die die Mittelschicht in unserem Land bankrott machen und zerstören. Das ultimative Ziel besteht darin, die Demokratie zu schützen und die amerikanische Mittelschicht wiederherzustellen …

57 % der Männer und Frauen unseres Landes können im Notfall nicht auf tausend Dollar zurückgreifen. Das ist nicht das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin.

Das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin, hatte eine starke Mittelschicht, die der wirtschaftliche Motor für unser Land und für die Demokratie war. Sie wurden von dieser Kriegs- und Rettungspolitik und all den Dingen, die viele der Führung der Demokratischen Partei heute vertreten, mit Füßen getreten.

Mein Ziel ist es, die moralische Autorität dieses Landes, unser moralisches Ansehen in der Welt und unsere Führungsrolle in der Welt wiederherzustellen, und das beginnt bei der amerikanischen Mittelschicht zu Hause und unsere Regierung für das amerikanische Volk zurückzuerobern und sie dieser korrupten Verschmelzung von Staats- und Unternehmensmacht zu entreißen …

Ich habe es vermieden, den Präsidenten zu kritisieren, weil ich versuche, Menschen zusammenzubringen und dem Hass ein Ende zu setzen, der die Politik so giftig gemacht hat, aber ich denke, dass die Probleme, die jetzt auftauchen, so besorgniserregend sind, dass wir wirklich eine echte Untersuchung dessen benötigen, was passiert ist.

Bei diesen Enthüllungen handelte es sich um Burisma, dieses notorisch korrupte Unternehmen, das offenbar 10 Millionen Dollar an Hunter und seinen Vater ausgezahlt hat. Wenn das wahr ist, dann ist das sehr besorgniserregend und muss untersucht werden.“

