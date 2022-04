Gestohlene Gelder offenbaren Virus-Bedrohungsalarm – Hat NIH-Forscher Steuergelder gestohlen?

mercola.com

Das US-Bundesgesetz verbietet die Verwendung „offizieller Ressourcen“, wie etwa Bundesmittel oder die eigene Berufsbezeichnung, für private Zwecke. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung hat Beweise dafür geliefert, dass Dennis Carroll, ehemaliger Direktor des Pandemieprogramms der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), genau das getan haben könnte

Während Carroll das USAID-Programm PREDICT beaufsichtigte, wurden die PREDICT-Gelder offenbar dazu verwendet, das von Carroll mitbegründete Global Virome Project zu fördern und voranzutreiben. Ziel des Virome-Projekts ist es, 1 Million Viren aus Wildtieren zu sammeln und zu katalogisieren, um vorherzusagen, welche davon eine Epidemie beim Menschen auslösen könnten.

E-Mails, die im Rahmen einer Anfrage des U.S. Right to Know (USRTK) nach dem Freedom of Information Act (FOIA) veröffentlicht wurden, legen nahe, dass Carrolls Arbeit am Virome Project im März 2017 begann und dass sich seine Arbeit als USAIDs Leiter der Virusüberwachung und als Vorsitzender des Global Virome Project drei Jahre lang überschnitten.

Das PREDICT-Programm von USAID finanzierte auch die Laborausrüstung des Wuhan Institute of Virology (WIV) in China durch Zuschüsse an die EcoHealth Alliance, und Shi Zhengli, ein führender Coronavirus-Forscher am WIV, arbeitete nicht nur mit PREDICT, sondern war auch für das Global Virome Project vorgesehen.

Metabiota, ein Hauptpartner im PREDICT-Programm von USAID, wird von Rosemont Seneca (einem von Hunter Biden mitverwalteten Investmentfonds) und In-Q-Tel (einer Risikokapitalfirma der CIA, die sich auf High-Tech-Innovationen für US-Geheimdienste spezialisiert hat) finanziert. Die Threat Reduction Agency des US-Verteidigungsministeriums hat Metabiota ebenfalls finanziert, um Biolabore in der Ukraine zu betreiben.

Das US-Bundesrecht verbietet die Verwendung „offizieller Ressourcen“, wie etwa Bundesmittel oder die eigene Berufsbezeichnung, für private Zwecke, sei es für den eigenen Vorteil oder den eines Bekannten. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung hat Beweise dafür geliefert, dass Dennis Carroll, ehemaliger Direktor des Pandemie-Bedrohungsprogramms der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), genau das getan haben könnte. Wie der Enthüllungsjournalist Paul Thacker berichtet:

Während seiner Zeit bei USAID beaufsichtigte Dennis Carroll ein Bundesprogramm namens PREDICT, aus dem Gelder zur Gründung einer anderen Organisation namens Global Virome Project verwendet wurden. Nach seinem Ausscheiden aus USAID wurde Carroll dann Vorsitzender des Vorstands des Global Virome Project. Es hat den Anschein, dass Dennis Carroll gegen Bundesgesetze verstoßen hat, die die Verwendung offizieller Mittel zum privaten Nutzen oder zum Nutzen von Personen oder Organisationen, mit denen er persönlich verbunden ist, verbieten, sagte Craig Holman von Public Citizen, als er die von der gemeinnützigen Organisation US Right to Know veröffentlichten E-Mails sah.

Offizielle Ressourcen – einschließlich staatlicher Kommunikationsmittel, von der Regierung finanzierter Reisen oder sogar der Verwendung des eigenen offiziellen Titels – dürfen nicht zur Förderung privater Interessen, wie dem Global Virome Project, verwendet werden.

U.S. Right to Know (USRTK) erhielt die belastenden Dokumente durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA). Laut USRTK scheint Carroll das PREDICT-Programm zunächst als Konzeptnachweis für das Global Virome Project entwickelt zu haben. Während er sechsstellige Gehaltszahlungen (166.500 US-Dollar im Jahr 2019) von USAID erhielt, gründete er das Global Virome Project, förderte es und sammelte Spenden dafür, wobei er in einigen Fällen USAID-Mittel dafür verwendete.

Ziele des PREDICT-Programms und des Globalen Virusprojekts

Das PREDICT-Programm von USAID befasste sich mit der Identifizierung von Viren mit pandemischem Potenzial. Zu den Vertragspartnern, die über dieses Programm finanziert wurden, gehörte die EcoHealth Alliance unter der Leitung von Peter Daszak, der übrigens im letzten Jahr wegen möglicher Rechtsverstöße in Schwierigkeiten geraten ist.

Laut Thacker schickten Mitglieder des Kongresses Anfang März 2022 einen Brief an die National Institutes of Health (NIH), in dem sie die Behörde aufforderten, EcoHealth wegen möglicher „Vertragsunregelmäßigkeiten und anonymer privater Spenden, die gegen Bundesgesetze verstoßen“, zu untersuchen.

Das Global Virome Project wurde ins Leben gerufen, um bisher unbekannte Viren rund um den Globus aufzuspüren und zu katalogisieren. Laut USRTK versucht das Global Virome Project derzeit, 1,2 Milliarden Dollar zu erhalten, um die Sammlung und Identifizierung von mehr als 1 Million Viren aus der Tierwelt zu finanzieren, mit dem Ziel, vorherzusagen, welche davon sich entwickeln und den Menschen infizieren könnten.

Virusforscher hat möglicherweise Gelder der Steuerzahler abgezweigt

Wie von USRTK und Thacker detailliert beschrieben, hat USAID offenbar Auslandsreisen zur Förderung und Mittelbeschaffung für das Global Virome Project mit Geldern aus dem PREDICT-Programm finanziert – und das alles, während Carroll noch Leiter des USAID war.

Darüber hinaus deuten E-Mails darauf hin, dass Carroll seine Position als USAID-Direktor für Pandemiebedrohungen genutzt haben könnte, um dem umstrittenen Virome-Projekt Glaubwürdigkeit zu verleihen und es auf den Weg zu bringen. So erklärte beispielsweise eines der Vorstandsmitglieder des Global Virome Project in einem Spendenaufruf im August 2017, dass die Idee für das Projekt „von der USAID-Abteilung für pandemische Bedrohungen vorangetrieben wurde“.

Aus den erhaltenen E-Mails geht hervor, dass die USAID-Abteilung für pandemische Bedrohungen unter der Leitung von Carroll mindestens 270.969 US-Dollar an das Global Virome Project überwiesen hat. Möglicherweise sind es aber noch Hunderttausende von Dollar mehr.

In einer E-Mail heißt es, dass das Budget des Virome-Projekts um 118.000 Dollar überzogen war und dass ein nicht gebundener Zuschuss in Höhe von 116.000 Dollar, der für die Columbia University bestimmt war, den Überziehungsbetrag ausglich.

In dieser E-Mail wurde auch ein Zuschuss in Höhe von 341.000 Dollar erwähnt, der Metabiota für eine Kosten-Nutzen-Analyse gewährt werden sollte, sobald „der Restbetrag unserer Verpflichtung aus dem Jahr 5 von USAID eingegangen ist, aber bitte lassen Sie mich wissen, wenn dies nicht akzeptabel ist, und ich werde sehen, was sich machen lässt (kreative Buchführung erforderlich).

Walter Shaub, ehemaliger Direktor des Office of Government Ethics, bezeichnete die Beweise als „beunruhigend“, da Carrolls Verwendung einer USAID-E-Mail-Adresse verboten ist, wenn das Global Virome Project kein Regierungsprojekt, sondern sein eigenes ist. Kedric Payne, Senior Director of Ethics bei der Watchdog-Gruppe Campaign Legal Center, äußerte sich ebenfalls und sagte gegenüber USRTK:

Das Gesetz ist eindeutig, dass Beamte keine Regierungsressourcen nutzen dürfen, um sich selbst oder potenzielle Arbeitgeber zu begünstigen. Wenn Carroll während seiner Zeit bei USAID an Entscheidungen zugunsten von GVP beteiligt war, brauchte er wahrscheinlich die Genehmigung der Ethikbeauftragten der Behörde. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, ob ihre Beamten die Gesetze über Interessenkonflikte einhalten.

Ähnlich äußerte sich Scott Amey, General Counsel einer anderen Überwachungsgruppe namens Project on Government Oversight: „Es gibt [sic] zahlreiche Interessenkonfliktgesetze, die hier untersucht werden sollten, um sicherzustellen, dass Carroll nicht gegen die geltenden Gesetze verstoßen hat“.

Carrolls Arbeit an den beiden Projekten überlappte sich jahrelang

Obwohl Carroll öffentlich erklärt hat, dass er das Global Virome Project nach seinem Ausscheiden aus dem USAID gegründet hat, scheint dies nicht der Fall zu sein. Es ist zwar noch unklar, wann Carroll tatsächlich bei USAID in den Ruhestand ging, aber die Los Angeles Times berichtete, dass PREDICT im September 2019 eingestellt wurde, und laut New York Times ging Carroll in den Ruhestand, als PREDICT eingestellt wurde.

E-Mails zeigen, dass Carrolls Arbeit am Virome-Projekt im März 2017 begann, und deuten darauf hin, dass sich Carrolls Arbeit als USAID-Leiter für virale Überwachung und als Vorsitzender des Global Virome Project jahrelang überschnitten.

Im Februar 2020 berichteten mehrere Nachrichtenagenturen, dass Carroll den Vorsitz des Globalen Virom-Projekts übernommen hatte. USRTK behauptet jedoch, dass die E-Mails zeigen, dass Carrolls Arbeit am Virom-Projekt im März 2017 begann, und „darauf hindeuten, dass sich Carrolls Arbeit als USAID-Führer im Bereich der Virusüberwachung und als Vorsitzender des Globalen Virom-Projekts jahrelang überschnitten haben“

Carroll organisierte Anrufe und Treffen über die Arbeit des Projekts mit anderen Mitbegründern, suchte nach Spenden und half bei der Verfeinerung von Fundraising-Pitches, drängte auf positive Nachrichten in der Presse und beriet bei der Beantragung des steuerfreien Status beim Internal Revenue Service – und das alles, während er noch für USAID arbeitete, berichtet USRTK.

Craig Holman von Public Citizen sagte zu Thacker:

Ob Carrol derzeit eine lukrative Vergütung als Vorsitzender des Projekts erhält oder nicht, ist nebensächlich. [Er] kann immer noch haftbar gemacht werden, auch wenn er den Bundesdienst verlassen hat. Das Büro des Generalinspekteurs sollte untersuchen, ob das Gesetz gebrochen wurde, und, wenn ein hinreichender Verdacht besteht, den Fall zur strafrechtlichen Verfolgung an das Justizministerium weiterleiten.

Die FOIA-Dokumente enthüllen übrigens auch eine Verbindung zum Wuhan Institute of Virology (WIV) in China. Es scheint, dass das PREDICT-Programm von USAID die Laborausrüstung des WIV durch Zuschüsse an die EcoHealth Alliance finanziert hat.

Natürlich wissen wir auch, dass die EcoHealth Alliance Mittel der National Institutes of Health an das WIV weitergeleitet hat, indem sie Forschungsarbeiten an diese untervergeben hat. Laut USRTK arbeitete Shi Zhengli, ein führender Coronavirus-Forscher an der WIV, nicht nur mit PREDICT zusammen, sondern war auch für das Global Virome Project vorgesehen.

In einer E-Mail vom März 2019 von Daszak an eine Person bei USAID (der Name des Empfängers wurde geschwärzt) stellt Daszak fest, dass Anwälte die Überschneidung von Carrolls Rolle bei USAID und dem Virome Project als potenziell problematisch eingestuft und Änderungen an einem Schreiben des Vorstands vorgeschlagen hatten.

Die Details der Änderungen wurden geschwärzt, aber Daszaks Kommentar scheint zu implizieren, dass sie sich bewusst sind, dass das, was sie tun, nicht ganz richtig ist. Daszak schrieb: „Mir ist klar, dass dies nicht die Sprache ist, die Sie wollten, aber es ist sicherer für uns an diesem sensiblen Punkt, an dem wir immer noch USAID-Mittel erhalten … für GVP-bezogene Aktivitäten.

Hochgesteckte Ziele, die zu nichts geführt haben

Während Carroll das Global Virome Project als „den Anfang vom Ende der Pandemie-Ära“ bezeichnet hat, haben Kritiker darauf hingewiesen, dass die dahinter stehende Prämisse mehr Risiko als Nutzen mit sich bringt. Michael Osterholm, Direktor des Zentrums für Forschung und Politik im Bereich Infektionskrankheiten an der Universität von Minnesota, sagte gegenüber USRTK:

Wenn ich glauben würde, dass es eine Art ‚viralen Rauchalarm‘ gibt, würde ich alles Erdenkliche dafür investieren, aber dieses Projekt gibt uns das nicht … Das umfassende Wissen über Zika und Nipah hat noch immer nicht zu nachgewiesenen Impfstoffen gegen diese Krankheiten geführt … Zeigen Sie mir eine Sache, die sie getan haben, die einen Unterschied gemacht hat, bei der sie sogar behaupten konnten, dass sie eine Pandemie verhindert haben. Welche Pandemie haben sie denn verhindert? Haben sie etwas gefunden, das uns bei diesem Coronavirus geholfen hat?

Weitere Kritiker sind der Evolutionsbiologe und Virologe Edward C. Holmes von der University of Sydney, der Virologe Andrew Rambaut von der University of Edinburgh und der Virologe Kristian G. Andersen von Scripps Research. In einem 2018 erschienenen Nature-Artikel mit dem Titel „Pandemics: Spend on Surveillance, Not Prediction“ schrieb das Trio, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Global Virome Project zukünftige Pandemien vorhersagen oder verhindern kann, da Tierviren nur selten Epidemien beim Menschen verursachen:

Rund 250 menschliche Viren sind beschrieben worden, und nur eine kleine Teilmenge davon hat in diesem Jahrhundert größere Epidemien verursacht. Die Befürworter der Vorhersage argumentieren auch, dass es möglich sein wird, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Virus beim Menschen auf der Grundlage seiner Sequenz und des Wissens über seine Wechselwirkung mit Zellen (z. B. durch Untersuchung des Virus in menschlichen Zellkulturen) vorherzusehen. Das ist ein Irrglaube.

Kuriose Biden-China-Ukraine-Verbindungen

Andere merkwürdige Verbindungen, die sich aus dieser Geschichte ergeben, drehen sich um Metabiota, das ein Hauptpartner des USAID-Projekts PREDICT war und später beauftragt wurde, eine Kosten-Nutzen-Analyse für das Global Virome Project durchzuführen. Wie im Daily Expose ausführlich beschrieben:

Einer der Investoren von Metabiota ist Rosemont Seneca, ein Investmentfonds, der von Hunter Biden mitverwaltet wird.

In einem Exklusivbericht berichtete die Daily Mail kürzlich, dass auf Hunters Laptop gefundene Beweise bestätigen, dass er geholfen hat, „Millionen an Finanzmitteln“ für Metabiota zu sichern, ein US-Unternehmen in der Ukraine, das „auf die Erforschung tödlicher Krankheitserreger spezialisiert ist“, was die russische Regierung am 24. März 2022 auf einer Pressekonferenz behauptet hatte.

Neil Callahan ist Mitbegründer von Rosemont Seneca Technology Partners und sitzt nicht nur im Beratergremium von Metabiota, sondern ist auch Mitbegründer von Pilot Growth Management, dem Hauptinvestor von Metabiota.

Ein weiterer Geldgeber von Metabiota ist In-Q-Tel, eine Risikokapitalfirma der CIA, die sich auf Hightech-Investitionen spezialisiert hat, die die nachrichtendienstlichen Kapazitäten der US-Geheimdienste unterstützen oder ihnen zugute kommen.

Metabiota wird auch von der Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums für den Betrieb von Biolabors in der Ukraine finanziert.

Der Gründer von Metabiota, Nathan Wolfe, hat auch Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum (WEF), das die Agenda von The Great Reset vorantreibt. Er ist Absolvent des WEF Young Global Leader und wurde 2021 mit dem Technology Pioneer Award des WEF ausgezeichnet.

Wolfe ist seit 2004 Mitglied des Redaktionsausschusses der EcoHealth Alliance. Im Jahr 2017 hat er zusammen mit Daszak (EcoHealth) eine Studie über Coronaviren in Fledermäusen verfasst. Wolfe hat außerdem mehr als 20 Millionen Dollar an Forschungsgeldern von Google, NIH, der Bill & Melinda Gates Foundation und anderen erhalten.

Laut Daily Expose hat Wolfe auch Verbindungen zum verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein. In seinem 2012 erschienenen Buch „The Viral Storm“ dankte Wolfe Freunden für ihre Unterstützung, darunter Epstein und Boris Nikolic. Nikolic, ein Biotech-Risikokapitalgeber, wurde in Epsteins Testament als „Ersatzvollstrecker“ benannt.

Maßnahmen ergreifen

Es gibt viele Dinge, denen wir, das amerikanische Volk, auf den Grund gehen müssen, angefangen bei der missbräuchlichen Verwendung von Steuergeldern. Zu diesem Zweck schlage ich vor, dass Sie, wenn Sie in den USA leben, Kontakt zu den Mitgliedern des Kongresses aufnehmen und sie bitten, die möglichen rechtswidrigen Handlungen von Carroll während seiner Zeit bei USAID zu untersuchen.

Der US-Kongress hat die Befugnis, Ermittlungen zu potenziell kriminellem Verhalten durchzuführen, und wenn ein Fehlverhalten festgestellt wird, kann er die Angelegenheit an das Justizministerium zur Untersuchung und ggf. strafrechtlichen Verfolgung weiterleiten. Um herauszufinden, wer Ihr Kongressabgeordneter ist und welche Kontaktdaten er hat, besuchen Sie USA.gov.

