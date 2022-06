Gesunde junge Menschen sterben jetzt massenhaft in Australien, und die Medien wagen es immer noch nicht, die Impfstoffe zu erwähnen

Im Jahr 2021 hat die australische Regierung mit drei Impfstoffherstellern konspiriert, um die australische Bevölkerung mit verschiedenen Formen von Diskriminierung, Zwang, Propaganda, rechtswidriger Inhaftierung, Absonderung, digitalen Compliance-Systemen und weiteren Bedrohungen für die Existenzgrundlage des Einzelnen zu unterdrücken. Diese totalitären Maßnahmen basierten auf keinerlei Daten oder wissenschaftlichen Erkenntnissen und brachten keinen Nutzen für die öffentliche Gesundheit. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, die Menschen psychologisch zu brechen, ihre körperliche Autonomie und ihre persönlichen Überzeugungen zu unterdrücken und ihnen Experimente aufzuzwingen.

Heute sterben in ganz Australien plötzlich und unerwartet gesunde junge Menschen. Obwohl Journalisten inzwischen darüber berichten, wagen es die Konzernmedien immer noch nicht, die Ursachen für diese Geißel zu erwähnen.

Das Sudden Adult Death Syndrome (SADS) erobert die Welt im Sturm

Vollständig geimpfte Menschen, die einen fitten und gesunden Lebensstil pflegen, sterben unerwartet. Nach Angaben des Royal Australian College of General Practitioners wird diese neue Todeskategorie als „Sudden Adult Death Syndrome (SADS)“ bezeichnet. Menschen unter 40 Jahren werden jetzt dringend aufgefordert, ihr Herz untersuchen zu lassen, da eine Welle junger Menschen zusammenbricht, nachdem sie gezwungen wurden, an Experimenten mit blutgerinnungshemmenden Impfstoffen teilzunehmen.

Das Baker Heart and Diabetes Institute in Melbourne hat ein neues nationales Register entwickelt, um den Anstieg der Todesfälle in der jungen, gesunden Bevölkerung besser zu erfassen. Dieses Register ist das erste in der Welt, das Informationen über Krankenhäuser, Krankenwagen und Gerichtsmediziner enthält. Ein Sprecher des Instituts sagte: „In Victoria gibt es pro Jahr etwa 750 Fälle, in denen Menschen unter 50 Jahren plötzlich einen Herzstillstand erleiden.“ Das Institut berichtet, dass derzeit jeden Monat etwa neun junge Menschen ohne Grund sterben, selbst nach einer vollständigen Autopsie. Natürlich beinhaltet diese Autopsie keine Untersuchung der herzschädigenden Impfstoffe, die diese jungen Menschen unnötigerweise erhalten.

In den USA wurde eine SADS-Organisation gegründet, um das Bewusstsein für das Plötzliche Arrhythmie-Tod-Syndrom bei jungen Menschen zu schärfen. Diese Stiftung schätzt, dass inzwischen jährlich 4.000 Kinder an SADS sterben. Die Stiftung berichtet, dass in mehr als der Hälfte der Fälle in der Familie eine SADS-Diagnose gestellt wird; sie erwähnt jedoch nicht, welche ähnlichen Handlungen diese Familienmitglieder unternommen haben, und untersucht auch nicht, welche Lebensstilfaktoren und welchen Impfstoffkonsum diese Familienmitglieder im Zusammenhang mit der SADS-Diagnose gemeinsam haben.

Ein Großteil der wissenschaftlichen Gemeinschaft ignoriert die Ursachen von SADS und SIDS, um ihren Oberherren zu gefallen – der Impfstoffindustrie

Genetisches Screening wird eingesetzt, um das SADS-Risiko zu bestimmen, doch ist das genetische Screening nur eine Formalität. Es dient nicht der genauen Vorhersage eines SADS-Falls, der Erforschung seiner Ursachen oder der Verhinderung des Auftretens. Die Kardiologin Dr. Elizabeth Paratz sagte, es sei sehr schwer, SADS zu bekämpfen, weil es eigentlich eine „Diagnose für nichts“ sei. Für Angehörige und Freunde von Opfern sei es „sehr schwer zu begreifen“, sagte sie.

Es ist „nicht so einfach, wie wenn jeder in Australien einen Gentest machen würde“, sagte sie, denn die Wissenschaftler sind sich nicht zu 100 Prozent sicher, „welche Gene dies verursachen“. Vielleicht sucht die wissenschaftliche Gemeinschaft an der falschen Stelle, da sie ihre Oberherren, ihre Sponsoren und ihre staatlichen Vollstrecker schützt – die Impfstoffindustrie.

Da immer mehr Menschen auf SADS untersucht werden, werden die wirklichen Probleme ignoriert und den Patienten wird ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt. Der wahre Druck auf das Herz sind die Covid-19-Impfstoffe und all die repressiven Maßnahmen, die eingeführt wurden, um die Einhaltung der Vorschriften zu erzwingen. Die anhaltende genetische Beeinflussung des menschlichen Körpers durch toxische Spike-Proteine führt zu Herzentzündungen, Blutgerinnseln und akuten Herzproblemen. Auch der anhaltende Sauerstoffmangel und die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems durch Masken spielen eine Rolle. Das Leben in Angst und in einem repressiven Staat, in dem Regierung und Pharmakonzerne Vereinigungen und Menschenrechte diktieren, hat sich ebenfalls negativ auf die kardiovaskuläre Gesundheit ausgewirkt. Diese Probleme können nicht länger ignoriert werden.

Die Generation, die mit einem ausufernden, unverantwortlichen Impfprogramm für Kinder und einer ständig steigenden Rate des plötzlichen Kindstods (SIDS) und des Autismus aufgewachsen ist, wird plötzlich zu der Generation, die mit einem ausufernden Covid-19-Impfprogramm und all den plötzlichen Todesfällen und Herzschäden im Erwachsenenalter konfrontiert wird, die es verursacht hat.