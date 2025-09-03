Gesundheits-IT als geopolitisches Machtprojekt – USA wollen globale Standards setzen

Ein Kommentar zur „Make Health Tech Great Again“-Initiative im Weißen Haus

Im Weißen Haus feierte das US-Gesundheitsministerium unter Robert F. Kennedy Jr. jüngst eine digitale Gesundheitsinitiative, die als „patientenzentriertes Ökosystem“ verkauft wird. Über 60 Unternehmen, darunter Oracle, Apple, Amazon, Google, Anthropic und OpenAI, sagten zu, gemeinsam an einem interoperablen Datensystem zu arbeiten. Kennedy sprach von einem historischen Moment: „Wir reißen digitale Mauern ein, geben den Patienten die Macht zurück und bauen ein Gesundheitssystem auf, das den Menschen dient.“

Die Realität hinter dieser Inszenierung ist allerdings weit komplizierter – und riskanter.

Versprochene Patientenmacht – faktische Abhängigkeit

Der offizielle Anspruch lautet, Patienten Zugang und Kontrolle über ihre Daten zu geben. Doch praktisch bedeutet die Digitalisierung: Big Tech sitzt direkt an der Quelle sensibelster Gesundheitsdaten.

KI-Assistenten, digitale Identitäten und Check-in-Tools machen Patienten zwar effizienter „sichtbar“, doch sie schaffen auch neue Abhängigkeiten.

Der Gesundheitsmarkt wird zur Spielwiese milliardenschwerer Konzerne, deren Geschäftsmodelle auf Datenauswertung und -monetarisierung beruhen.

Das Versprechen von mehr Kontrolle droht so ins Gegenteil umzuschlagen: Patienten verlieren Autonomie, während Unternehmen die Infrastruktur kontrollieren.

„Freiwillige“ Standards mit Zwangswirkung

Ein Kernpunkt der Veranstaltung war das CMS Interoperability Framework. Es soll Datenaustausch und Netzwerkanbindung erleichtern – freiwillig, wie betont wurde. Doch wie in der Praxis oft, wird aus „freiwillig“ schnell ein indirekter Zwang:

Netzwerke, die nicht mitziehen, riskieren Exklusion.

Anbieter, die den Standard nicht übernehmen, könnten von Förderungen abgeschnitten werden.

Damit verschiebt sich die Machtbalance: nicht mehr die Patienten, sondern Netzwerke und Tech-Konzerne bestimmen den Zugang.

Sicherheit, Überwachung, Transparenz

Während die Schlagworte „sichere digitale Identitätsnachweise“ Vertrauen schaffen sollen, bleiben entscheidende Fragen offen:

Wer verwaltet die digitalen IDs – Staat, Privatunternehmen oder ein hybrides System?

Wie wird mit biometrischen Daten (Gesicht, Stimme, Fingerabdruck) umgegangen?

Welche Sicherungen verhindern, dass Gespräche mit KI-Assistenten zur Trainingsware für Modelle von OpenAI oder Google werden?

Der Artikel über die Veranstaltung (Quelle: CMS White House Event) blendet diese Risiken aus – und setzt allein auf das Narrativ von Effizienz und Fortschritt.

Geopolitischer Kampf um Standards

Die Initiative darf auch global gelesen werden: Mit ihrer Vorreiterrolle wollen die USA internationale Standards für digitale Gesundheitssysteme setzen – bevor EU, WHO oder China ihre eigenen Modelle exportieren. Wer die Schnittstellen kontrolliert, kontrolliert langfristig den globalen Datenfluss im Gesundheitswesen.

Fazit: Gesundheitsutopie oder Datenfalle?

Das Weiße-Haus-Event präsentierte eine Vision, die nach Patienten-Empowerment klingt. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt:

Chancen gibt es zweifellos – bessere Vernetzung, schnellere Versorgung, weniger Bürokratie.

Risiken wie Datenmissbrauch, Abhängigkeit von Big Tech und schleichender Zwang durch „freiwillige" Rahmenwerke sind jedoch unübersehbar.

Die Frage ist nicht, ob ein digitales Gesundheitssystem kommt – sondern wer es kontrolliert. Und genau hier liegt der blinde Fleck der offiziellen Erzählung: Unter dem Banner der „Macht für Patienten“ könnte in Wahrheit ein beispielloser Transfer sensibler Gesundheitsdaten an private Konzerne stattfinden.