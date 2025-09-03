Kennzeichenerfassung als Totalüberwachung: Flock Safety & Palantir verwandeln Straßen in Datenminen

Big Techs neues Überwachungsinstrument

Automatisierte Kennzeichenerkennungssysteme – in den USA als ALPR (Automated License Plate Readers), in Europa als ANPR bezeichnet – breiten sich rasant aus. Firmen wie Flock Safety, finanziert von Peter Thiel (Palantir, Thiel Foundation, Mithril Capital), haben ein Geschäftsmodell entwickelt, das im Kern auf flächendeckender Bewegungsüberwachung basiert.

Ihre Kameras sind solarbetrieben, unauffällig und permanent mit Netzwerken verbunden. Sie scannen jedes vorbeifahrende Auto, speichern Daten in gigantischen Cloud-Datenbanken und liefern so komplette Bewegungsprofile von Millionen Menschen – unabhängig davon, ob diese je einer Straftat verdächtigt wurden.

Palantir und die DNA der Totalüberwachung

Die Verbindung zu Peter Thiel ist kein Zufall. Mit Palantir hat Thiel bereits die Software-Architektur geschaffen, die Polizei, Geheimdienste und Militär nutzen, um aus Datenbergen Prognosen zu generieren. Palantir Foundry und Gotham dienen weltweit der Datenfusion – Finanztransaktionen, Social Media, Polizeidatenbanken.

Mit Flock Safety wird diese Logik in den Alltag übertragen: Kennzeichen = Identität = Bewegungsprofil. Jeder Einkauf, jede Fahrt, jeder Besuch bei einer Klinik oder einer Demonstration kann theoretisch aufgezeichnet und analysiert werden.

Missbrauchsfälle in den USA

Illinois : LPR-Daten wurden an Bundesbehörden weitergegeben, um Abtreibungssuchende zu verfolgen – ohne rechtliche Grundlage.

: LPR-Daten wurden an Bundesbehörden weitergegeben, um Abtreibungssuchende zu verfolgen – ohne rechtliche Grundlage. Homeland Security & CBP : Pilotprogramme nutzten Flock-Daten zur „Grenzsicherung“ – in Wahrheit zur Inlandskontrolle.

& : Pilotprogramme nutzten Flock-Daten zur „Grenzsicherung“ – in Wahrheit zur Inlandskontrolle. ACLU-Klagen: Bürgerrechtsgruppen warnen, dass diese Technologie die Schwelle zur flächendeckenden Überwachung längst überschritten hat.

Das Schlagwort lautet „Mosaic Effect“: Einzelne Fahrten sind unbedeutend – zusammengesetzt ergeben sie ein exaktes, hochsensibles Lebensprofil

Europa: Der „sanfte“ Einstieg

Auch in Europa sind ANPR-Systeme längst Alltag.

Großbritannien betreibt eines der dichtesten ANPR-Netze der Welt – offiziell zur Terrorabwehr, faktisch zur Massenüberwachung .

betreibt eines der dichtesten ANPR-Netze der Welt – offiziell zur Terrorabwehr, faktisch zur . Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweiz : ANPR wird im Verkehr, in Parkhäusern und bei Polizeikontrollen genutzt. Offiziell „zur Sicherheit“, in Wahrheit zur Normalisierung der Datenerfassung .

: ANPR wird im Verkehr, in Parkhäusern und bei Polizeikontrollen genutzt. Offiziell „zur Sicherheit“, in Wahrheit . Firmen wie Vaxtor oder Imense liefern die Systeme, oft gefördert durch EU-Programme.

Damit wiederholt sich der US-Pfad: erst Verkehr, dann Polizei, bald Geheimdienste.

Der kritische Punkt: Privatwirtschaftliche Kontrolle

Das Gefährlichste an dieser Entwicklung: die Privatisierung staatlicher Überwachungsinfrastruktur.

Flock Safety & Co. verkaufen Systeme direkt an Gemeinden oder sogar Nachbarschaften – Daten landen aber in privaten Clouds .

. In Europa geschieht Ähnliches: Kommunen outsourcen ANPR an IT-Dienstleister. Damit verlieren Bürger jede demokratische Kontrolle über ihre Bewegungsdaten.

Peter Thiel und andere Tech-Oligarchen profitieren doppelt: Sie verkaufen die Hardware und schaffen gleichzeitig die Softwareplattformen, die alles analysieren.

Fazit: Das stille Ende der Privatsphäre auf den Straßen

Kennzeichenerfassung wirkt banal – „eine Kamera, die Autos scannt“. In Wahrheit ist es ein Knotenpunkt in der entstehenden Überwachungsökonomie.

Es ist der Einstieg in ein permanentes Bewegungsregister – von der Fahrt zur Arbeit bis zur Teilnahme an einer Demo.

– von der Fahrt zur Arbeit bis zur Teilnahme an einer Demo. Es verbindet sich mit anderen Datenströmen (Gesichtserkennung, Kreditkartenzahlungen, Social-Media-Profile) – genau das Geschäftsmodell von Palantir.

(Gesichtserkennung, Kreditkartenzahlungen, Social-Media-Profile) – genau das Geschäftsmodell von Palantir. Es schafft ein Klima, in dem jeder Bürger zum potentiellen Verdächtigen wird – ohne Rechtsgrundlage, ohne Transparenz, ohne reale Ausstiegsmöglichkeit.

Die E-ID in der Schweiz, die digitale Identität in der EU, und LPR/ANPR-Systeme gehören zur gleichen Architektur: ein Netz, das Schritt für Schritt anonyme Freiräume abschafft und uns zum „gläsernen Bürger“ macht.

Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob wir überwacht werden, sondern: Wer besitzt die Daten und wer kontrolliert die Algorithmen?

Und hier lautet die Antwort erschreckend oft: nicht demokratisch gewählte Institutionen, sondern Big Tech – mit Palantir und Peter Thiel an vorderster Front.

