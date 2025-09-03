Der Weiner-Laptop: Die „dunkle Akte“, die Washington erschüttern könnte

Professor Dave Collum packt bei Tucker Carlson aus – Tote Polizisten, Clinton-Connection und Soros-Verbindung

„Wenn das rauskommt, fällt die US-Regierung“

In einem Gespräch mit Tucker Carlson hat der renommierte Chemieprofessor Dave Collum eine verstörende Enthüllung gemacht: Der Inhalt des Laptops des ehemaligen US-Kongressabgeordneten Anthony Weiner sei derart brisant, dass „die gesamte US-Regierung umfallen würde, wenn das jemals an die Öffentlichkeit gelangt“.

Anthony Weiner, Demokrat aus New York, war von 1999 bis 2011 Mitglied des US-Kongresses und zuvor sechs Jahre lang Stadtrat. Verheiratet war er mit Huma Abedin, einer der engsten Beraterinnen von Hillary Clinton. Heute ist Abedin mit Alex Soros liiert – dem Sohn von Multimilliardär George Soros.

David Collum tells Tucker Carlson that if the contents of Anthony Weiner's laptop were ever exposed, it would collapse the entire U.S. government.



Sexting-Skandal, Clinton-Mails und „Kill Switches“

Weiners Karriere endete 2017 spektakulär:

Er bekannte sich schuldig, obszönes Material an Minderjährige weitergegeben zu haben.

weitergegeben zu haben. Vor Gericht erklärte er, er sei „ seit langem ein sehr kranker Mann “.

“. Auf mindestens einem der eindeutigen Fotos lag sein minderjähriger Sohn im Bett neben ihm.

Doch laut Collum ist der wahre Skandal ein anderer: Der Laptop, den das FBI damals sicherstellte, soll „Abschaltvorrichtungen“ (Kill Switches) enthalten haben und Dateien, die selbst hartgesottene Ermittler traumatisierten.

Neun tote Beamte – Zufall oder Vertuschung?

Collum berichtete Carlson, dass neun Polizisten die Videos auf Weiners Laptop gesehen hätten – und dass alle neun inzwischen tot sind.

„Diese Leute mussten immer wieder den Raum verlassen, weil sie nicht ertragen konnten, was sie sahen. Heute sind alle neun tot. Namen und Gesichter existieren. Es sind echte Menschen.“

Offiziell gibt es keine Verbindung zwischen den Todesfällen und dem Laptop. Doch Collum zieht Parallelen zu einem anderen brisanten Fall: den Ereignissen am 6. Januar 2021, dem sogenannten „Sturm aufs Kapitol“.

Von rund 80 Polizisten, die direkt in die Vorgänge involviert waren, haben vier angeblich Selbstmord begangen – eine auffallend hohe Quote. Für Collum deutet dies auf mögliche systematische Vertuschung hin.

Das Clinton-Netzwerk und politische Sprengkraft

Weiners Ex-Frau Huma Abedin ist seit Jahrzehnten eng in das Clinton-Netzwerk eingebunden und war eine der wichtigsten Beraterinnen Hillary Clintons während deren Amtszeit als Außenministerin.

Die brisante Verbindung zu den Clinton-E-Mails ist unübersehbar: Weiner hatte Zugriff auf Mails seiner Frau, die Teil der berüchtigten Clinton-Server-Affäre waren. Kritiker vermuten, dass genau diese Informationen – in Kombination mit anderen Daten auf dem Laptop – politisches Dynamit enthalten.

Was steckt auf dem Laptop?

Offiziell schweigt das FBI bis heute über den vollständigen Inhalt des Laptops. Collums Aussagen deuten jedoch an, dass es sich um materialisierten Sprengstoff handeln könnte:

Sexuell explizite Inhalte mit möglicherweise strafrechtlicher Relevanz

mit möglicherweise strafrechtlicher Relevanz Vertrauliche Clinton-Dokumente und möglicherweise belastende Mails

und möglicherweise belastende Mails Hinweise auf politische Netzwerke bis in höchste Ebenen von Washington

Wenn Collums Einschätzung zutrifft, könnte eine Veröffentlichung den größten politischen Skandal in der US-Geschichte auslösen.

Fazit: Eine tickende Zeitbombe

Der Weiner-Laptop bleibt eines der dunkelsten Geheimnisse der jüngeren US-Politik. Tote Polizisten, brisante Verbindungen zu den Clintons und Soros, FBI-Schweigen und mediales Desinteresse lassen Raum für Spekulationen.

Was bleibt, ist eine unbequeme Frage:

Was muss auf diesem Laptop sein, dass selbst höchste Institutionen Amerikas alles daransetzen, es unter Verschluss zu halten?

Das komplette Interview.