Gesundheitsminister von Florida: Man sollte Menschen keine Impfstoffe verabreichen, die das Risiko tot umzufallen, um 80 Prozent erhöhen

Es ist abwegig zu glauben, dass die Risiko-Nutzen-Analyse für junge Männer positiv ausfällt. Das ist einfach verrückt, sagte Joseph Ladapo, Surgeon General und Gesundheitsminister von Florida, in Bannons War Room über Corona-mRNA-Impfstoffe.

Er plädiert für mehr Sicherheitsforschung. „Das ist absurd“, sagte Ladapo und bezog sich auf Vioxx, einen Entzündungshemmer, der 2004 nach einer Reihe von Todesfällen vom Markt genommen wurde. Es wurde festgestellt, dass das Medikament Herzinfarkte verursacht, und auch diese Information wurde zurückgehalten.

Ladapo sagte, man dürfe den Menschen kein Medikament geben, in diesem Fall einen Impfstoff, der das Risiko, tot umzufallen, um mehr als 80 Prozent erhöhe. „Das ist unangemessen. Diese Art von Medizin gibt man den Leuten nicht.

Hätte man vor zwei Jahren gewusst, dass dieser Impfstoff das Risiko eines Herztodes um 84 Prozent erhöht, wäre er nie zugelassen worden, sagte der Minister gegenüber Tucker Carlson auf Fox News.

Florida Surgeon General Joseph Ladapo:



"If it had been known two years ago or so, that this vaccine would increase cardiac deaths in young men by 84%, would they have approved it? The obvious answer is no." pic.twitter.com/Rnn7gl2Wb5