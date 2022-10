Europas unheimliche Stille – Der seltsame Fall des Hundes, der nicht gebellt hat

Sir A. Conan Doyle: Holmes: Seltsam: die Tatsache, dass der Hund nicht bellte, obwohl man es von ihm erwartet hätte.

Die westlichen Medien sind voll von Spekulationen darüber, ob wir an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg stehen oder nicht. Eigentlich sind wir schon dort. Der lange Krieg hat nie aufgehört. Im Gefolge der amerikanischen Finanzkrise von 2008 mussten die USA die Sicherheiten ihrer Wirtschaft verstärken. Für die Strauss-Strömung (die neokonservativen Falken, wenn Sie so wollen) war die damalige Schwäche Russlands nach dem Kalten Krieg eine „Gelegenheit“, eine neue Kriegsfront zu eröffnen. Die US-Falken wollten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Russlands wertvolle Ressourcen plündern, um ihre eigene Wirtschaft zu stärken, und Russland in ein Kaleidoskop von Teilen zerlegen.

Auch für die Straussianer hat der Kalte Krieg nie geendet. Die Welt bleibt binär – „wir und sie, gut und böse“.

Doch die neoliberale Ausplünderung war letztlich nicht erfolgreich – zum bleibenden Leidwesen der Straussianer. Spätestens seit 2014 (so ein ranghoher russischer Beamter) hat sich das „Great Game“ auf den Versuch der USA verlagert, die Energieströme und -korridore zu kontrollieren – und den Energiepreis zu bestimmen. Und auf der anderen Seite die Gegenmaßnahmen Russlands zur Schaffung fließender und dynamischer Transitnetze durch Pipelines und asiatische Binnenwasserstraßen – und zur Festsetzung des Energiepreises. (Jetzt über OPEC+)

Mit der Abhaltung des Referendums in der Ukraine, der Mobilisierung der russischen Streitkräfte und der Ankündigung, für Gespräche offen zu sein, erhöht Putin also eindeutig den „Einsatz“. Sollten die von der NATO geführten Ukrainer ab nächster Woche in diese Gebiete vordringen, würde dies einen direkten Angriff auf russischen Boden bedeuten. Diese Vergeltungsdrohung wird durch die Mobilisierung eines massiven Militäraufgebots untermauert.

Dann wurden die Nordstream-Pipelines gesprengt. Vereinfacht gesagt, handelt es sich um ein Spiel mit hohem Einsatz, bei dem es um Energie geht – und um die relativen Stärken und Schwächen der westlichen und der russischen Wirtschaft. Biden gibt 1 Million Barrel pro Tag aus den strategischen Reserven frei, und die OPEC+ scheint eine Kürzung um 1,5 Millionen Barrel pro Tag zu planen.

Einerseits sind die USA eine große rohstoffreiche Volkswirtschaft, Europa jedoch nicht und ist viel stärker von Lebensmittel- und Energieeinfuhren abhängig. Und mit dem endgültigen Platzen der QE-Blase ist es nicht klar, dass die Intervention der Zentralbank, die die QE-Blase von über 30 Billionen Dollar geschaffen hat, eine Lösung bieten kann. Die Inflation verändert das Kalkül. Eine Rückkehr zu QE wird in einem inflationären Umfeld höchst problematisch.

Ein vorausschauender Finanzkommentator merkte an: „Beim Platzen von Blasen geht es nicht nur darum, dass überhöhte Preise fallen, sondern auch darum, dass man erkennt, dass eine ganze Denkweise falsch war“. Einfach ausgedrückt: Haben die Straussianer ihre jüngste Verherrlichung des Pipelinebruchs ausreichend durchdacht? Blinken hat die Sabotage der Nordstream-Pipeline und das daraus resultierende Energiedefizit Europas gerade als „enorme Chance“ für die USA bezeichnet. Seltsamerweise fiel die Sabotage mit Berichten zusammen, wonach geheime Gespräche zwischen Deutschland und Russland im Gange seien, um alle Probleme der Nordstream zu lösen und die Versorgung wieder aufzunehmen.

Was aber, wenn die daraus resultierende Krise die politischen Strukturen in Europa zum Einsturz bringt? Was ist, wenn sich herausstellt, dass die USA nicht immun sind gegen die Art von Finanzkrise, mit der das Vereinigte Königreich konfrontiert ist? Team Biden und die EU haben die Eile, mit der sie Russland sanktionieren, offensichtlich nicht durchdacht. Sie haben auch nicht über die Folgen nachgedacht, die sich ergeben, wenn ihr europäischer Verbündeter Russland verliert.

Diese „Fin-War“-Elemente werden wahrscheinlich mehr in den Mittelpunkt des Interesses rücken als Siege oder Rückschläge auf dem Schlachtfeld in der Ukraine (wo die Regenzeit bereits begonnen hat), und es wird nicht vor Anfang November sein, dass der Boden hart gefriert. Der Konflikt geht auf eine Pause zu, so wie auch die Aufmerksamkeitsspanne des Westens für den Ukraine-Krieg etwas zu schwinden scheint.

Was jedoch für viele „merkwürdig“ ist, ist die unheimliche Stille, die von Europa ausgeht, nachdem seine lebenswichtigen Energiepipelines in Zeiten der Finanzkrise auf dem Grund der Ostsee liegen. Das ist der ‚Hund‘, der in der Nacht nicht gebellt hat – obwohl man das eigentlich erwarten würde. In der europäischen Presse ist kaum ein Wort oder ein Raunen über diese Angelegenheit zu hören – und auch nicht aus Deutschland … Es ist, als ob es nie passiert wäre. Aber natürlich weiß die Euro-Elite, „wer es war“.

Um dieses Paradoxon zu verstehen, müssen wir uns das Zusammenspiel der drei wichtigsten Dynamiken in Europa ansehen. Jede von ihnen hält sich für einen „Gewinner“, für das „A und O“ der Zukunft. Doch in Wirklichkeit sind diese beiden Strömungen nur „nützliche Werkzeuge“ in den Augen derer, die „die Hebel in Bewegung setzen“ und „die Trillerpfeifen blasen“ – d.h. die Psyops hinter dem Vorhang kontrollieren.

Darüber hinaus gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Motiven. Die Straussianer führen hinter dem Vorhang einen Krieg – einen existenziellen Krieg, um ihre Vormachtstellung zu erhalten. Die beiden anderen Strömungen sind utopische Projekte, die sich als leicht manipulierbar erwiesen haben.

Die „Straussianer“ sind die Anhänger von Leo Strauss, dem führenden Theoretiker der Neokonservativen. Viele von ihnen sind ehemalige Trotzkisten, die von der Linken zur Rechten übergelaufen sind (man kann sie auch als „Neocon-Falken“ bezeichnen). Ihre Botschaft ist eine sehr einfache Doktrin über den Machterhalt: „Niemals nachlassen“; jeden Rivalen am Entstehen hindern; alles tun, was nötig ist.

Der führende Straussianer, Paul Wolfowitz, schrieb diese einfache Doktrin des „Zerstöre alle aufstrebenden Rivalen, bevor sie dich zerstören“ in das offizielle US-Verteidigungsplanungsdokument von 1992 – und fügte hinzu, dass Europa und Japan insbesondere „entmutigt“ werden sollten, die globale Vormachtstellung der USA in Frage zu stellen. Diese Rahmen-Doktrin wurde zwar von den nachfolgenden Clinton-, Bush- und Obama-Regierungen neu verpackt, blieb aber in ihrem Kern unverändert.

Und da die Botschaft – „jeden Rivalen blockieren“ – so direkt und überzeugend ist, wechseln die Straussianer problemlos von einer politischen Partei zur anderen. Sie haben auch ihre „nützlichen“ Hilfskräfte, die tief in der US-Elite und den Institutionen der Staatsmacht verankert sind. Die älteste und treueste dieser Hilfskräfte ist jedoch die anglo-amerikanische Geheimdienst- und Sicherheitsallianz.

Die „Straussianer“ ziehen es vor, ihre Pläne „hinter dem Vorhang“ und in bestimmten US-Denkfabriken zu schmieden. Sie gehen mit der Zeit, „campen auf“, passen sich aber nie den vorherrschenden kulturellen Trends „da draußen“ an. Ihre Allianzen bleiben immer vorübergehend, opportunistisch. Sie nutzen diese zeitgenössischen Impulse vor allem, um neue Rechtfertigungen für den amerikanischen Exzeptionalismus zu finden.

Der erste wichtige Impuls bei der aktuellen Neuausrichtung ist die von Aktivisten betriebene, auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtete Identitätspolitik der Liberal-Woke-Bewegung. Warum „Wokeism“? Warum sollte „Woke“ für die CIA und den MI6 von Interesse sein? Weil sie revolutionär ist. Die Identitätspolitik wurde während der Französischen Revolution entwickelt, um den Status quo zu verändern, das Pantheon der Heldenmodelle zu stürzen, die bestehende Elite zu verdrängen und eine „neue Klasse“ an die Macht zu bringen. Das erregt definitiv das Interesse der Straussianer.

Biden preist gerne die Besonderheit „unserer Demokratie“ an. Natürlich bezieht sich Biden hier nicht auf die allgemeine Demokratie im weiteren Sinne, sondern auf Amerikas liberal geprägte Rechtfertigung für die globale Hegemonie (definiert als „unsere Demokratie“). „Wir haben die Verpflichtung, die Pflicht und die Verantwortung, ‚unsere Demokratie‘ zu verteidigen, zu bewahren und zu schützen … Sie ist bedroht“, sagte er.

Die zweite Schlüsseldynamik – die Green Transition – findet sich unter dem Dach der Biden-Administration, zusammen mit der sehr radikalen und ausgeprägten Philosophie des Silicon Valley – einer eugenistischen und transhumanen Sichtweise, die sich in mancher Hinsicht mit der der Davos-Gemeinde sowie mit den geradlinigen Climate Emergency-Aktivisten deckt.

Nur um das klarzustellen: Diese beiden unterschiedlichen, aber gleichwertigen Dynamiken „unserer Demokratie“ haben den Atlantik überquert, um sich tief in die Brüsseler Führungsschicht einzugraben. Vereinfacht gesagt, hält die Euro-Version des liberalen Aktivismus an der Strauss’schen Doktrin des amerikanischen und westlichen Exzeptionalismus fest – zusammen mit der Forderung, dass „Feinde“ in den extremen manichäischen Begriffen dargestellt werden müssen.

Das Ziel des Manichäismus (seit Carl Schmitt) ist es, jegliche Vermittlung mit Rivalen auszuschließen, indem sie als so „böse“ dargestellt werden, dass ein Diskurs mit ihnen sinnlos und moralisch fehlerhaft wird.

Der Wandel der liberal geprägten Politik jenseits des Atlantiks sollte nicht überraschen. Der regulierte EU-Binnenmarkt wurde genau deshalb geschaffen, um die politische Debatte durch technisches Management zu ersetzen. Doch gerade die Sterilität des wirtschaftlich-technischen Diskurses hat die sogenannte „Demokratielücke“ hervorgebracht. Letztere wurde immer mehr zur unübersehbaren Lücke in der Union.

Die Euro-Eliten benötigten also dringend ein Wertesystem, um diese Lücke zu schließen. Also sprangen sie auf den liberal geprägten „Zug“ auf. Daraus und aus dem „Messianismus“ des Club of Rome für die Deindustrialisierung schöpften die Euro-Eliten ihre glänzende neue Sekte der absoluten Reinheit, eine grüne Zukunft und rostfreie „europäische Werte“, die die Lücke in der Demokratie schließen.

Die beiden letztgenannten Strömungen – die Identitätspolitik und die Grüne Agenda – hatten und haben in der EU die Führung inne, wobei die Straussianer hinter dem Vorhang stehen und den Hebel der Geheimdienst- und Sicherheitsachse betätigen.

Die neuen Eiferer waren in den 1990er Jahren tief in der europäischen Elite verwurzelt, insbesondere im Gefolge von Tony Blairs Import der Clinton-Weltanschauung, und sie waren bereit, das Pantheon der alten Ordnung zu stürzen, um eine neue, „entindustrialisierte“ grüne Welt zu errichten, die die westlichen Sünden des Rassismus, des Patriarchats und der Heteronormativität abwaschen würde.

Sie gipfelte in der Aufstellung einer „revolutionären Vorhut“, deren bekehrende Wut sich sowohl gegen „den Anderen“ (bei dem es sich zufällig um Amerikas Rivalen handelt) als auch gegen diejenigen im eigenen Land (sei es in den USA oder in Europa) richtet, die als Extremisten definiert werden, die „unsere (liberale) Demokratie“ bedrohen; oder die zwingende Notwendigkeit einer „Grünen Revolution“.

Dies ist der Punkt: An der Spitze der europäischen „Speerspitze“ befinden sich die grünen Eiferer – insbesondere die wahrhaft revolutionäre deutsche grüne Partei. Sie haben die Führung in Deutschland inne und sind am Ruder der EU-Kommission. Es ist grüner Eifer, der sich mit der „Ruinierung Russlands“ verbindet – eine berauschende Mischung.

Die deutschen Grünen sehen sich selbst als Legionäre in dieser neuen transatlantischen imperialen „Armee“, die buchstäblich die Säulen der europäischen Industriegesellschaft einreißt, ihre rauchenden Ruinen und ihre unbezahlbaren Schulden durch ein digitalisiertes Finanzsystem und eine „erneuerbare“ wirtschaftliche Zukunft einlöst.

Und dann, wenn Russland ausreichend geschwächt ist und Putin seine Wirkung entfaltet hat, würden sich die Geier über den russischen Kadaver hermachen und nach Ressourcen suchen – genau wie in den 1990er-Jahren.

Aber sie vergaßen … Sie vergaßen, dass Straussianer keine dauerhaften ‚Freunde‘ haben: Das Primat der USA übertrumpft immer die Interessen der Verbündeten.

Was können die grünen Eiferer in Europa dazu sagen? Sie wollten ohnehin die Säulen der Industriegesellschaft zum Einsturz bringen. Nun, sie haben es geschafft. Der Nordstream-„Fluchtweg“ aus der wirtschaftlichen Katastrophe ist weg. Es bleibt nichts anderes übrig, als unbeeindruckt zu murmeln: ‚Putin hat’s geschafft‘. Und über den Untergang Europas nachzudenken und darüber, was das bedeuten könnte.

Wie geht es weiter? Die Falken werden nun wahrscheinlich ihre nächste Runde in dem mit hohen Einsätzen verbundenen Spiel um den 3. Der steigende Dollar ist ein Vektor. Die Frage ist, wer die besseren Karten in der Hand hat. Der Westen glaubt, dass er die Ukraine-Karte in der Hand hat. Russland glaubt, dass es das wirtschaftliche Ass in der Hand hat: Nahrungsmittel, Energie und Rohstoffsicherheit – und eine stabile Wirtschaft. Die Ukraine steht für ein ganz anderes Schlachtfeld: das langfristige straußische Bestreben, Russland seines historischen „Sicherheitsgürtels“ zu berauben, der im Gefolge des Kalten Krieges mit der Zersplitterung der Sowjetunion begann.

Vieles wird von den Folgen der geplatzten Blase abhängen. Wie es ein Kommentator ausdrückte: „Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem die Zentralbanker ihre Geldpolitik straffen und ihre verschiedenen Marktverzerrungen abbauen müssen: Die Auswirkungen sind bereits katastrophal“, sagte Lindsay Politi, ein Fondsmanager. „Und die Zentralbanken sind noch nicht fertig. Die Inflation verändert das Kalkül: Viele Zentralbanken haben einfach nicht mehr die Möglichkeit, zu QE zurückzukehren“.