Gesundheitsminister von Queensland kann nicht erklären, warum die Rettungsleitstelle mit Anrufen überflutet wird

Im australischen Bundesstaat Queensland untersuchen die Behörden einen unerwarteten Anstieg der Zahl der Anrufe bei den Ambulanzleitstellen. Gesundheitsministerin Yvette D’Ath sagte, die Zahl der Anrufe sei um 32 Prozent gestiegen.

Vorgestern gingen in den Kontrollräumen 400 Code-1-Anrufe ein, mehr als normalerweise, was einem Anstieg von nicht weniger als 40 % entspricht.

Insgesamt gingen 3789 Anrufe ein. Es war der viertgeschäftigste Tag aller Zeiten für das Rettungsdienstpersonal. Quelle

The QLD health minister says none of her “experts” can explain a sudden 40% increase in code-1 heart attacks, chest pains and respiratory issues.



In other news: I have a theory.



pic.twitter.com/PXGfqjVRcP