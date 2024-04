Gewinner des Dao Journalismuspreises: Weltweite drastische Zunahme der Kontrolle: Elon Musk ist alles, was dem Totalitarismus im Weg steht

Wir berichteten bereits heute Morgen über die Ereignisse in Brasilien. Hier zu finden.

Schellenberger hat weitere interessante Nachrichten.

Seine Nachricht auf X:

Elon Musk ist alles, was dem Totalitarismus im Weg steht

Gestern Abend gegen 20 Uhr Ortszeit in São Paulo, Brasilien, hat Bundesrichter am Obersten Gerichtshof Alexandre de Moraes eine strafrechtliche Untersuchung gegen Elon Musk, den Eigentümer von X, ehemals bekannt als Twitter, angekündigt. Er beschuldigte Musk angeblich der Verbreitung von Falschinformationen, der Justizbehinderung und der Ermöglichung von Personen, die von De Moraes von sozialen Medien verbannt wurden, ihre Ansichten frei zu äußern. De Moraes erklärte, dass er X mit einer Geldstrafe von zwanzigtausend Dollar pro Tag belegen würde, für jede Person, die Musk erlaubt zu sprechen, obwohl sie von ihm gesperrt wurde.

Elon Musk Is All That Stands In The Way Of Totalitarianism



Last night, around 8 p.m. local time in São Paulo, Brazil, Federal Supreme Court Justice Alexandre de Moraes announced a criminal investigation into Elon Musk, the owner of X, formerly known as Twitter, for allegedly… pic.twitter.com/cAFkVphWyc — Michael Shellenberger (@shellenberger) April 8, 2024

Damit hat De Moraes Brasilien der Diktatur einen Schritt näher gebracht. Ferner zeigen die Ereignisse der letzten Wochen, dass Elon Musk das Einzige ist, was dem globalen Totalitarismus im Wege steht. Ohne Meinungsfreiheit kann es keine Demokratie geben.

Wenn X untergeht, müssen wir weiterkämpfen. Wir können weiterhin über E-Mail und andere Social-Media-Plattformen wie Facebook kommunizieren.

Aber E-Mail ist kein Ersatz für die Fähigkeit von Social-Media-Plattformen, Informationen mit Millionen von Menschen zu teilen. Mark Zuckerberg, der Eigentümer von Facebook, hat nach drei Jahren unerbittlichen Drucks von aktivistischen Nichtregierungsorganisationen, Demokraten und Werbefirmen seine prinzipielle Haltung zur freien Meinungsäußerung im Jahr 2020 aufgegeben. Heute unterdrückt Facebook aktiv die Verbreitung von Nachrichten.

Die Mainstream-Nachrichtenmedien der Konzerne waren noch nie so korrupt und totalitär wie heute. Mit wenigen Ausnahmen verbreiten sie prinzipiell Regierungspropaganda. Niemand fordert mehr Zensur als die Konzernmedien, die davon profitieren, dass Regierungen ihre Konkurrenten ausschalten.

Regierungen schützen die Meinungsfreiheit entweder nicht oder beteiligen sich aktiv an ihrer Bekämpfung.

Vergangenen Monat hat der Oberste Gerichtshof der USA eine Anhörung abgehalten, in der die Richter deutlich gemacht haben, dass sie damit einverstanden sind, dass die US-Regierung Social-Media-Unternehmen zur Zensur zwingt. Vergangene Woche hat die schottische Regierung ein Gesetz verabschiedet, um gegen sogenannte Hassreden vorzugehen, darunter auch Witze von Komikern. In Irland will die Regierung die Befugnis erhalten, die Polizei in die Wohnungen der Bürger zu schicken, um Computer und Telefone nach Hassreden zu durchsuchen. In Kanada will die regierende Liberale Partei die Befugnis erhalten, Menschen für ihre Äußerungen lebenslang ins Gefängnis zu schicken. Und die Europäische Union hat eine kleine Gruppe von Bürokraten ermächtigt, zu entscheiden, was wahr und was falsch ist, und massive Zensur auszuüben.

All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem meine Kollegen und ich aufgedeckt haben, dass staatliche Geheimdienste über Nichtregierungsorganisationen in Wahlen eingreifen, indem sie Desinformationen über populistische Aktivisten und politische Kandidaten verbreiten. Mit anderen Worten: Regierungen fordern Zensur, um ihre Möglichkeiten zur Verbreitung von Desinformation zu schützen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierungen die Nachrichtenmedien der Unternehmen direkt finanzieren. Die aktuelle brasilianische Regierung gibt 30 Mal mehr für Medienwerbung aus als die vorherige, um ihre Desinformation zu verbreiten.

Ich hätte nie gedacht, dass ich den Aufstieg des Totalitarismus in den westlichen Ländern erleben würde. Eine mächtige Minderheit von Bildungseliten auf der ganzen Welt fordert Zensur, Verfolgung und Inhaftierung ihrer politischen Feinde. Natürlich tun sie das im Namen der Rettung der Demokratie. Ich bin schockiert und beschämt, dass ich viele dieser Totalitaristen früher als Freunde und Verbündete bezeichnet habe. Die einzige Erklärung dafür ist, dass sie nach jahrelanger Medienpropaganda und staatlicher Desinformation, die fälschlicherweise behauptet, populistische politische Bewegungen seien undemokratisch, einer Massenpsychose verfallen sind.

Niemand von uns sollte wollen, dass die Zukunft der Meinungsfreiheit auf den Schultern eines Einzelnen ruht. Ich glaube nicht, dass Elon Musk diese Verantwortung tragen will. Er wäre ein viel vermögenderer Mann, wenn er Twitter nicht gekauft hätte. Und er würde ein friedlicheres Leben führen. Nachdem Musk Twitter gekauft hatte, erklärten ihm die Regierung Biden und die Demokratische Partei den Krieg. Verschiedene Regierungsbehörden reichten zahlreiche fadenscheinige Klagen gegen Musk und seine Unternehmen ein, ähnlich dem Krieg, den die brasilianische Regierung gegen X führt.

All dies zeigt, dass es bis zum Kauf von Twitter durch Musk keine wirkliche Meinungsfreiheit gab. Die US-Regierung hatte das Gefühl, sowohl die Nachrichtenmedien als auch die Social-Media-Unternehmen zu kontrollieren. In den Twitter-Akten haben wir gesehen, dass das FBI eine Desinformations- und Zensurkampagne inszeniert hat, um Joe Biden zu schützen.

Angefangen mit der Cyber Threat Intelligence League versuchten das US-Verteidigungsministerium und das britische Verteidigungsministerium ihre Zensur- und Desinformationsbemühungen als “Cybersicherheit” zu tarnen. Das US-Heimatschutzministerium und das Stanford Internet Observatory führten daraufhin eine massive Zensurkampagne im Zusammenhang mit den Wahlen 2020 und Covid durch.

Heute ist klar, dass Geheimdienste und Sicherheitsbehörden weltweit zusammenarbeiten, um Social-Media-Plattformen zu kontrollieren und populistische Führer zu diskreditieren, zu verfolgen und zu inhaftieren. Es gibt inzwischen überwältigende Beweise dafür, dass das FBI und die Geheimdienste Beweise im Zusammenhang mit dem Aufstand im Kapitol in Washington DC am 6. Januar 2021 unterdrückt haben. Und es gibt immer noch viel, was wir nicht über den unheimlich ähnlichen Aufstand im brasilianischen Kapitol am 8. Januar 2023 wissen.

Es gibt viel zu tun, um zurückzuschlagen ….