Gewinner und Verlierer der (toten) Globalisierung – Reise ins Unbekannte

Einführung

Kürzlich schrieb ein Leser etwas Bemerkenswertes in den Kommentarbereich eines meiner Artikel. Er spottete über meine ständigen Behauptungen, dass die europäische Wirtschaft am Ende sei. Während gleichzeitig die europäischen Aktienmärkte steigen und steigen.

Ich muss zugeben, dass er Recht hat.

Es war ein Fehler, diese Behauptung aufzustellen, ohne die aktuelle Situation zu erläutern. Deshalb habe ich mich entschlossen, diesen Artikel zu schreiben.

Um die Situation in ihrer Gesamtheit zu verstehen, muss man zunächst zwischen kurzfristigen und langfristigen Überlegungen unterscheiden. Ich werde meine Gedanken dazu erläutern.

Dennoch möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen auch einige andere Gedanken mitzuteilen.

Ressourcen

Ich habe viel darüber geschrieben, worauf ich jetzt näher eingehen werde. Um besser zu verstehen, worauf ich hinaus will, empfehle ich Ihnen dringend, zuerst die folgenden Artikel zu lesen:

Europäische Wirtschaft

Terminologie

Erstens: Was ist Europa?

Ist es die Europäische Union? Ist es der europäische Kontinent?

Ich werde auf beides getrennt eingehen.

Dennoch ist Europa der europäische Kontinent und nicht die Möchtegern-Diktatur namens “Union der Europäischen Sozialistischen Republiken” (UESR), die auch Elemente des Faschismus enthält. Oh, pardon… ich meinte “Europäische Union”, ich habe nur die Worte verwechselt.

Der europäische Kontinent besteht aus all diesen (früher unabhängigen) wunderschönen einzelnen Nationalstaaten. Und ich liebe mein (unabhängiges und freies) Europa! Außer, dass es derzeit NICHT unabhängig und frei ist.

Wert der EU

Ich werde jetzt ein paar Dinge schreiben, mit denen einige, vor allem meine deutschen Leser, auf den ersten Blick vielleicht nicht einverstanden sind. Ich denke, die Dinge werden später klarer, wenn wir tiefer in die Materie eindringen.

Ursprünglich war die EU eine gute Idee, da sie viele Vorteile brachte:

Freizügigkeit (Schengen) und Aufenthaltsrecht

Keine Zölle zwischen den Unionsstaaten

War das wirklich eine gute Idee?

Wie ich schon sagte, war es anfangs wahrscheinlich eine gute Idee. Es war eine Union zwischen vergleichbaren Industrien und Nationen. Im Wesentlichen waren diese Punkte also für alle von Vorteil. Und ich denke, dass sie bis zum Zusammenbruch des Sozialismus in Osteuropa in gewissem Maße, wenn auch nicht für alle in gleichem Maße, von Vorteil war.

Nachdem alle kleinen slawischen Länder ihre Märkte geöffnet und in Übereinstimmung mit ihren westlichen “Beratern” mit der Privatisierung begonnen hatten, änderten sich die Dinge. Die EU wurde immer mehr zu einem politischen Block und entwickelte sich Jahr für Jahr zu etwas, das dem zentralen Planungsausschuss einiger ehemaliger sozialistischer Staaten ähnelt. Auch wenn wir noch NICHT so weit sind. Sie bündelt immer mehr politische Macht und versucht nun sogar, militärische Kompetenzen in Brüssel zu konzentrieren.

Das ist das Gegenteil von “frei und unabhängig”, wenn wir alle unsere schönen einzelnen Nationalstaaten wie Frankreich, Italien, Spanien usw. betrachten.

Lassen Sie uns nun die beiden oben genannten Vorteile der EU nach der EU-Osterweiterung und der Einführung einer gemeinsamen Währung, dem Euro, erneut betrachten.

Keine Tarife

Dies erwies sich als Segen für die produzierenden (im Inland oder im Ausland, das spielt keine Rolle) und exportierenden Nationen. Vor allem für Deutschland.

Für die meisten, aber nicht für alle ehemaligen sozialistischen Länder war das eine Katastrophe. Sie verfügten über eine gut funktionierende Liefer- und Vertriebskette innerhalb des ehemaligen sozialistischen Blocks. Als der Sozialismus in Europa zusammenbrach, brachen die meisten dieser ehemals gut funktionierenden Unternehmen und Lieferketten zusammen und wurden auf den internationalen Märkten schnell wettbewerbsunfähig. Vor allem auf dem EU-Markt, da es dort keine Zölle gab.

Die meisten dieser Länder haben sich von Produktions- und Konsumländern in Import- und Konsumländer verwandelt, was eine Katastrophe ist.

Die meisten ehemaligen Arbeitnehmer wurden arbeitslos und fanden im Laufe der Zeit nur noch schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs, wie Kellner oder Verkäuferinnen.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nicht gesagt, dass es schade ist, dass sie den Sozialismus aufgegeben haben. Oder dass der Sozialismus besser war. Es ist Sache des Einzelnen, zu entscheiden, was in seiner eigenen Situation besser ist/war. Das sollten die Betroffenen entscheiden, nicht Beobachter von außen.

Ich möchte sagen, dass die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, eine Katastrophe war. Sie hätten den Übergang zur freien Marktwirtschaft selbst bewerkstelligen sollen, anstatt die Türen zu öffnen und sich von Zehntausenden westlicher “Berater” sagen zu lassen, wie sie “innerhalb weniger Tage” zur Marktwirtschaft übergehen können.

Sie hätten es selbst im Laufe der Zeit und unter ihren eigenen Bedingungen tun müssen. Langsam beginnen, einen Schritt nach dem anderen machen und sich dann anpassen.

Was stattdessen geschah, war eine epische Vergewaltigung von uns Slawen.

Und ein wirtschaftlicher Aufschwung für die großen Volkswirtschaften der EU, vor allem Deutschland, für die nächsten zwei Jahrzehnte. Die Substanz dieser Länder (nicht aller) wurde buchstäblich aufgefressen.

Ich glaube auch, dass sich dieser Trend langsam umkehren und die Dinge sich verbessern werden. Aber für eine gewisse Zeit war diese gewaltsame Umwandlung Osteuropas in eine Marktwirtschaft im Wesentlichen eine Zeit, in der West- und Mitteleuropa das Wesentliche Osteuropas geplündert haben. Auch hier gilt, dass die Dinge besser werden und gut werden, nicht wegen der EU, sondern wegen “anderer” Faktoren.

Freizügigkeit und Aufenthaltsrecht

Freizügigkeit ist fast immer eine sehr gute Idee. Vielleicht nicht im Krieg oder wenn ein feindlicher Staat versucht, einen zu unterwandern, aber ich denke, in allen anderen Fällen ist sie gut. Es ist eine Bereicherung für Menschen und Länder, wenn Menschen reisen und andere Kulturen kennenlernen, versuchen, sie zu verstehen und mit ihnen zusammenarbeiten können. Es gibt nicht viele Fälle, in denen man das als schlecht bezeichnen könnte.

Es ist etwas völlig anderes als das Aufenthaltsrecht in der EU. Unter Gleichen spielt es keine Rolle. Ein paar Leute werden immer von Land X nach Land Y ziehen und umgekehrt. Aber das Aufenthaltsrecht zwischen einer großen, mächtigen Nation und einem eher armen Land mit hohen Arbeitslosigkeitsproblemen (aufgrund des Zusammenbruchs des sozialistischen Wirtschaftssystems) ist eine völlig andere Geschichte.

Für die große Nation ist das ein Segen. Sie erhalten erwachsene, gebildete, qualifizierte und billige Arbeitskräfte für ihre Industrie. Sie müssen nicht Hunderttausende von Euro investieren, um sie aufzuziehen und auszubilden.

Auf der anderen Seite haben die kleinen und armen Länder all dieses Geld investiert und diese Menschen aufgezogen und ausgebildet. Und dann werden sie von einem mächtigen und reichen Land aus dem Land “gesaugt”. Und das geht besonders leicht mit dem Aufenthaltsrecht.

Ein Argument wäre zweifelsohne, dass diese Länder einfach nicht wettbewerbsfähig genug sind. Wären sie es, gäbe es für die Menschen keinen Anreiz, wegzuziehen. Das stimmt. Und hier kommen wir zur “ Economy of Scale “, die ich in Economics and Empires 6 ausführlich beschrieben habe. Sie besagt, dass es für ein kleines Land mit einer kleinen Bevölkerung und begrenzten natürlichen Ressourcen unmöglich ist, mit einem reicheren Land zu konkurrieren.

Als der sozialistische Block existierte, gab es diese Probleme nicht, da auch dort die Größenvorteile galten. Es war ein sehr großer, gemeinsamer und koordinierter Markt. Und dann war das alles weg, und alle einzelnen Länder wurden sofort nicht mehr wettbewerbsfähig.

Heißt das, dass kleine Länder, die von Natur aus nicht in der Lage sind, mit großen, mächtigen Ländern zu konkurrieren, ihre Staatlichkeit verlieren und sich einfach einem größeren Land anschließen sollten? Bedeutet es, dass diese Länder ihre Menschen nicht brauchen, da sie nicht wettbewerbsfähig sind, und dass sie daher ihre arbeitsfähigen Menschen an ein größeres Land “spenden” können, das billige Arbeitskräfte braucht?

Das glaube ich nicht.

Ich denke, dass diese Länder sich selbst schützen und auf der Grundlage ihrer nationalen Interessen entsprechend handeln sollten. Und sich dabei in einem Tempo öffnen, das es ihnen ermöglicht, sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Und ihren Markt schließen, wenn nötig.

Wir in der Republika Srpska, Serbien und Montenegro sind nicht in der EU. Aber wir werden langsam, aber stetig durch den oben beschriebenen Prozess entvölkert.

Dies ist der Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Überlegungen.

In Anbetracht der kurzen Zeitspanne könnten einige Politiker die Vorteile einer großen Zahl von Arbeitslosen sehen, die das Land verlassen. Sie haben weniger Probleme mit ihnen.

Langfristig gesehen ist dies eine demografische und soziale Katastrophe, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte dafür sorgen wird, dass diese Länder einfach verschwinden werden.

Haben Sie Probleme mit der Arbeitslosigkeit? Warum importieren Sie all die Dinge, die Sie brauchen, aus dem Ausland? Wenn man eine hohe Arbeitslosenquote hat, ist es KRIMINELL, Waren zu importieren, die man mit den vorhandenen Arbeitskräften und vernünftigen Investitionen auch selbst herstellen könnte.

Wie wäre es, wenn wir der Unterstützung von Start-ups höchste Priorität einräumen würden? Das Unternehmertum zu unterstützen? Ausarbeitung von Plänen, welche Rohstoffe im Inland produziert werden müssen, und Bereitstellung von Steuererleichterungen und Subventionen für Start-ups und andere einheimische Unternehmen, die in diesem Bereich produzieren oder innovativ sind.

Natürlich raten westliche “Berater”, wie man die Märkte öffnet, alles privatisiert und das Land ausverkauft. Aber keiner dieser “Berater” rät, wie man das Unternehmertum und den Gründergeist im Lande fördert. In den Universitäten. In den Schulen. Und so weiter.

Auf dem Balkan gehen die meisten Teenager zur Schule und studieren. Und enden nach dem Abschluss als Kellner oder Verkäufer. Glückwunsch! Oder sie gehen ins Ausland.

Aber nein, unser Hegemon (???) will nicht, dass wir im eigenen Land erfolgreich sind. Er will, dass wir seine Waren kaufen und unsere Leute mitnehmen. Das beste aktuelle Beispiel ist die Ukraine. Es ist zu erwarten, dass Millionen von jungen und gebildeten Ukrainern (eigentlich Russen) für immer “gestohlen” werden.

Euro

Der Euro war von Anfang an eine schlechte Idee.

Wenn Sie auf internationalen Märkten erfolgreich sein wollen, müssen Sie in der Lage sein, Ihre Währung an in- und ausländische Nachfrageschwankungen anzupassen. Vor allem, wenn Sie stark vom Außenhandel abhängig sind, sei es bei Importen, Exporten oder beidem.

Bei einer Union von Ländern ist dies unmöglich. Jedes Land hat individuelle Anforderungen und Bedürfnisse. Einige Länder brauchen einen stärkeren Euro, um wohlhabend zu sein. Andere brauchen einen schwächeren Euro. Theoretisch wird der Wert des Euro nicht den Anforderungen JEDES Landes entsprechen.

Theoretisch.

In Wirklichkeit entspricht sie genau den Anforderungen eines Landes – Deutschland.

Deutschland ist ein großer Exporteur. Und es profitiert im Rahmen seines derzeitigen Geschäftsmodells stark von der Europäischen Union. Und im Gegenzug profitieren viele andere EU-Länder von einer starken deutschen Wirtschaft.

Daher ist es für die EU von Vorteil, den Wert ihrer Währung an die Anforderungen Deutschlands anzupassen. Wenn Deutschland mit seinem exportorientierten Modell floriert, dann florieren auch die meisten anderen “industriellen” EU-Länder.

Wenn man die Bedürfnisse und Anforderungen der einzelnen EU-Staaten berücksichtigt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Euro für einige dieser Staaten Gift ist. Sie könnten viel besser gedeihen, ohne sich für das “Gemeinwohl” der EU zu opfern, wenn sie nationale Währungen hätten. Sie könnten ihre Produkte besser auf den internationalen Märkten platzieren, was es für die heimischen Unternehmen schwieriger machen würde, Waren zu importieren. Und damit die Binnennachfrage schaffen und im besten Fall Unternehmertum und Neugründungen fördern.

Ich habe eine sehr lange Einleitung geschrieben, um schließlich zu einer meiner ersten (von vielen) Schlussfolgerungen zu kommen.

Deutschland wird von einer bestimmten Hierarchie geführt. Und innerhalb dieser Hierarchie spielt die Demokratie eine sehr kleine Rolle, wie im übrigen Westen.

Hier ist die Machtpyramide in Deutschland. Hinweis: Die meiste Macht liegt an der Spitze.

Um also die deutschen Oligarchen (einige sehr reiche Industriellenfamilien) zu besänftigen und zu unterwerfen und dadurch die Kontrolle über Deutschland zu sichern, wurde Deutschland erlaubt, der Hegemon der EU zu werden. Mit anderen Worten: Die EU wurde lange Zeit um Deutschland herum aufgebaut, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks konnte Deutschland zum Hegemon innerhalb der EU und zum kolonialen/imperialen Herrscher über den Balkan werden (dazu später mehr).

Dies wurde eingeführt, um die osteuropäischen Länder schnell in die westlichen Volkswirtschaften einzugliedern (sie zu verschlingen). Und später, um alle EU-Länder unter einem Einflusspunkt zu halten. Dies endete vor kurzem. Die EU hat so viel Macht konzentriert, dass Deutschland nicht mehr gebraucht wird, um diese Rolle zu erfüllen.

Um mit China konkurrieren zu können, sind die USA außerdem gezwungen, sich zu reindustrialisieren und Märkte für ihre Waren zu erschließen. Deutschland ist seit jeher ein wichtiger Lieferant für die weltweiten Märkte für Industriegüter. Daher müssen die USA die deutsche Industrie zerstören, um einen ihrer größten Konkurrenten für Industriegüter auszuschalten.

Der Niedergang der europäischen Wirtschaft

Warum schreibe ich so viel über Deutschland? Es wurde als Hegemon der EU ausgewählt. Was mit Deutschland geschieht, hat also direkte und große Auswirkungen auf die anderen europäischen Länder.

Die Behauptung ist also, dass es Deutschland oder Europa im Allgemeinen immer noch gut geht und die Aktienmärkte hohe Werte aufweisen.

Sehen Sie sich die nächste Abbildung an:

Deutschland wird bereits deindustrialisiert! Nach diesen offiziellen Zahlen zu urteilen, geht die Deindustrialisierung schnell voran.

Das Gleiche gilt für die Auftragsbestände der deutschen Industrie:

Die Richtung ist klar.

In Deutschland waren die kleinen und mittleren Unternehmen das Rückgrat der Industrie. Und sie können die Last der gestiegenen Energiepreise und all die Vorschriften für den Übergang zu grüner Energie nicht tragen. Sie sind entweder am Sterben oder versuchen, in die USA oder anderswohin zu verlagern.

Die großen Industrieunternehmen, die im Deutschen Aktienindex (DAX) notiert sind, sind besser in der Lage, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, auch wenn sie ebenfalls mit enormen Problemen zu kämpfen haben. Dennoch profitieren sie in gewissem Maße vom Tod oder der Verlagerung kleinerer oder mittlerer Wettbewerber. Das nennt man Zentralisierung.

Außerdem produzieren die meisten großen Unternehmen auch im Ausland, aber die Buchhaltung ist in Deutschland angesiedelt. Sie können also immer noch an wettbewerbsfähigen Orten (nicht in Deutschland) produzieren und in Deutschland positive Zahlen schreiben.

Ich denke, die Quintessenz ist die folgende: Ich werde später erklären, wie der Todesstoß aussehen wird, aber die meisten Industriellen wissen, was auf sie zukommt. Wenn man also die Aktienindizes in unrealistische Höhen treibt, hilft man ihnen, indem man das Vermögen vor dem Crash abzieht und in Rohstoffe wie Immobilien oder Gold reinvestiert. Ich bin sicher, dass diese Oligarchen, die hauptsächlich Aktien der deutschen Industrie halten, vor dem Crash über Insiderinformationen verfügen und entsprechend handeln werden. Ich habe keine Beweise dafür, aber das ist das übliche Schema.

Die Frage ist nun, wann wird allen klar, dass die Lage katastrophal ist?

Es sind drei Ereignisse im Gange, die Deutschland und damit auch die derzeitige europäische Ordnung beenden werden:

Wenn Russland mit der Ukraine fertig ist, was bis Ende dieses Jahres der Fall sein dürfte (wenn es nicht zu einer größeren externen Eskalation kommt), wird Russland eine Landbrücke zu Ungarn und Serbien haben. Dies wird diesen Ländern die Möglichkeit geben, Märkte und Lieferanten frei nach den Mechanismen der freien Marktwirtschaft und nicht durch Erpressung und Druck (EU) zu wählen.

Da die benachbarten EU-Länder schrittweise Zugang zu dieser neuen wirtschaftlichen Lebensader erhalten werden, ist zu erwarten, dass sich mehr europäische Länder für den Handel mit den BRICS entscheiden werden, anstatt gezwungen zu sein, mit Ländern Handel zu treiben, in denen sie den doppelten Preis zahlen. Außerdem werden sie in der Lage sein, ihre Produkte in anderen Währungen zu verkaufen und wieder wettbewerbsfähig zu werden.

Deutschland ist sowohl bei den Einfuhren als auch bei den Ausfuhren stark vom Handel mit China abhängig. Detaillierte Zahlen finden Sie in Wirtschaft und Reiche 2. Wenn Deutschland den Zugang zu China verliert, wäre das ein Todesstoß für die deutsche Wirtschaft. Es ist sehr schwer vorstellbar, wie Deutschland dies mit seinem derzeitigen Geschäftsmodell überleben könnte.

Aber hey, warum sollte Deutschland den Zugang zu China verlieren? Es ist nicht selbstmörderisch?

Richtig. Deutschland wird den Zugang zu China genau so verlieren, wie es den Zugang zu billigem russischen Gas verloren hat. Die Amerikaner haben die Nord-Stream-Pipeline gesprengt, also werden sie auch die deutschen Beziehungen und den Handel mit China sprengen. Höchstwahrscheinlich durch einige verrückte EU-Vorschriften, die bereits im Entstehen begriffen sind (siehe die US-Zölle auf chinesische Elektroautos). Und durch interne Saboteure wie die deutsche grüne Partei.

Schließlich hat Deutschland auch einen großen Markt in den USA. Die USA wollen Deutschland nicht mehr auf ihrem Markt haben, da sie eine Reindustrialisierung anstreben. Die USA akzeptieren deutsche Unternehmen auf ihren Märkten nur, wenn diese ihre Produktion in die USA verlagern. Abgesehen davon tun sie alles, um die deutsche Wirtschaft wettbewerbsunfähig zu machen, z. B. sprengen sie Pipelines und zwingen Deutschland durch ihre “The Green Party”-Saboteure völlig unrealistische grüne Transformationsprojekte auf.

Die Deutschen werden also nicht nur den amerikanischen Markt verlieren. Sie werden sich auch von einem Produzenten und Exporteur von Waren zu einem Konsumenten und Importeur von Waren wandeln. Kurzfristig vor allem aus China und langfristig aus den USA (falls diese Pläne gelingen, was noch nicht abzusehen ist).

Und mit einem scheiternden (vielleicht sogar zerfallenden) Deutschland wird sich die europäische politische und militärische Landschaft dramatisch verändern.

Und das ist der Unterschied zwischen kurzfristigem Denken und strategischer Planung/Denkweise. Gegenwärtig sind die Dinge vielleicht so vertuscht, dass sie “okay” aussehen, aber die großen Schläge sind noch nicht da. Sie werden sich innerhalb der nächsten drei Jahre ereignen.

Hegemon des Balkans

Ich habe oben bereits erwähnt, dass Deutschland zum Hegemon auf dem Balkan geworden ist. Dies ist einer der Anreize, die Deutschland als Gegenleistung für die Unterordnung seiner Eliten unter die höheren Hierarchien der westlichen Oligarchie gewährt wurden.

Da die meisten großen EU-Länder ein gewisses Maß an ehemaligem Imperialismus beibehalten dürfen, immer unter der Aufsicht der Amerikaner (in der Tat westliche Oligarchen), erhielt Deutschland das Recht, den slawischen Teil des westlichen Imperiums zu erhalten. Seltsam, wenn man deutsche Literatur aus der Zeit VOR dem Zweiten Weltkrieg liest, sieht man immer die Besessenheit hochrangiger Deutscher, über die Slawen zu herrschen… Ich habe keine Ahnung, woher diese Besessenheit kommt, aber sie wird derzeit befriedigt…

Meinen deutschen Lesern ist bewusst, dass der Durchschnittsdeutsche von all dem KEINE AHNUNG oder Absicht hat. Ich beschuldige das deutsche Volk nicht wegen irgendetwas. Es sind Ihre Oligarchen, die durch und durch rassistisch sind. Besonders in Bezug auf diese Besessenheit für/gegen Slawen.

Die Franzosen erhielten das Recht, ihre afrikanischen Kolonien weiter zu erhalten (auch wenn dies von “externen Mächten” zurückgedrängt wird). Die Italiener haben auch einige Verantwortlichkeiten in Afrika. Die Briten haben ihr Commonwealth.

Und natürlich sind auch die Amerikaner in den meisten dieser Teilreiche mit “boots on the ground” präsent. Trust, but verify, wie die Amerikaner sagen.

Dies sind nur einige Beispiele für noch immer bestehende imperialistische Strukturen in Hierarchien.

Deutschland versucht es:

Politische Herrschaft über slawische Länder, insbesondere auf dem Balkan. Ein perfektes Beispiel ist der “ Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina “. Derzeit ist es ein Deutscher, der versucht, das “Dayton-Abkommen” und damit die serbische Entität innerhalb Bosniens namens “Republika Srpska” (übrigens meine Heimat) aufzulösen. Das Ziel ist klar: Den serbischen Widerstand dagegen zu brechen, dass Bosnien ein EU- und NATO-Land wird und damit den Rest seiner geringen Souveränität und Würde verliert. Doch es gibt weit mehr Beispiele.

“. Derzeit ist es ein Deutscher, der versucht, das “Dayton-Abkommen” und damit die serbische Entität innerhalb Bosniens namens “Republika Srpska” (übrigens meine Heimat) aufzulösen. Das Ziel ist klar: Den serbischen Widerstand dagegen zu brechen, dass Bosnien ein EU- und NATO-Land wird und damit den Rest seiner geringen Souveränität und Würde verliert. Doch es gibt weit mehr Beispiele. Bau von Straßen auf dem Balkan, nicht aus Nächstenliebe, sondern um die Balkanregionen an deutsche Vertriebsnetze für deutsche Produkte anzuschließen. Dadurch werden die einheimischen Produzenten in den Ruin getrieben. Wenn Sie nach Zagreb fahren (mehrere Jahre nach dem EU-Beitritt), werden Sie dort hauptsächlich deutsche Unternehmen und Geschäfte sehen. Die einheimischen Unternehmen wurden langsam aber stetig verdrängt.

Ist das eine schlechte Sache? Es hat seine Vor- und Nachteile. Es ist insofern etwas Gutes, als es einige Arbeitsplätze schafft und die Arbeitskräfte ausbildet. Dennoch fließt das meiste Geld ab, weil die Hauptquartiere in Deutschland sind. Außerdem werden aufgrund von “Investitionsabkommen” Steuern vermieden. Und schließlich sind diese Investitionen an eine Menge Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel: “Wir investieren, wenn Sie XYZ.”

Die gebildete Jugend und die jungen Familien nach Deutschland zu holen. Deutschland hat ein demografisches Problem und ist daher völlig auf den Import von Millionen von Menschen pro Jahr angewiesen, um die Industrie und das Sozialsystem noch einige Jahre bis zum endgültigen Zusammenbruch am Laufen zu halten.

Es gibt noch mehr Absichten, aber ich denke, ich habe die wichtigsten genannt.

Ich denke, all das wird sich jetzt ändern. Wie ich bereits erwähnt habe, wird Deutschland nicht mehr für das Reich benötigt. Es hat alle notwendigen Strukturen in Europa aufgebaut, um es für die westliche Oligarchie leicht kontrollierbar zu machen. Alle diese Kompetenzen sind in der antidemokratischen Struktur namens EU konzentriert. Sie brauchen nicht mehr so zu tun, als ginge es um Demokratie. Die EU wird vollständig von nicht gewählten Beamten regiert.

Außerdem wird, wie bereits erwähnt, die deutsche Industrie nicht mehr gebraucht. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist zu einem Hindernis für den Rest des Westens geworden. Sie wird also Schritt für Schritt degradiert, was als Deindustrialisierung bezeichnet wird. Dieser Prozess hat im Jahr 2022 begonnen und wird sich nur noch beschleunigen.

Das Lustige daran ist, dass die deutschen Oligarchen und Eliten genau wie andere Eliten weltweit benutzt wurden, bevor sie wie ein gebrauchtes Kondom weggeworfen wurden. Wie die Ukrainer, die Afghanen, usw.

Zu sagen, dass die deutschen Eliten jetzt verärgert sind, wäre eine Untertreibung. Die Vertreter großer deutscher Unternehmen wie BASF (die Vertreter sind nicht die Oligarchen selbst) kritisieren bereits öffentlich, wohin das alles führt. Das ist für Deutsche sehr ungewöhnlich. Die Oligarchen selbst sind heutzutage sehr oft im Kanzleramt und fordern die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu China als letzten Strohhalm vor einem vollständigen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Ich meine, buchstäblich, die Oligarchen selbst tauchen dort auf.

Und ich glaube, dass Scholz dem gerne nachkommen würde. Oder anders gesagt, er IST willfährig. Aber es gibt höhere Mächte, die alles zum Scheitern bringen werden. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Sprengung der Nord Stream-Pipeline ein Beispiel dafür. Und andere interne Sabotageakte…

Mein persönlicher Rat an Deutschland: Sie sollten sowohl Ihre Möchtegern-Imperialismus-Ambitionen in Osteuropa so schnell wie möglich aufgeben, als auch Ihr Geschäftsmodell von einer exportorientierten Wirtschaft auf eine binnenmarktorientierte Wirtschaft umstellen, um sich selbst vor dem vollständigen Zusammenbruch zu retten, der kurz bevorsteht. Und schließlich sollten Sie Ihren zentral geplanten grünen Übergang abschaffen und die Toilette hinunterspülen. Sie ist speziell darauf ausgerichtet, Ihre Industrie zu zerstören, damit andere Ihre Märkte und SIE ALS MARKT übernehmen können. Sie wurde von den Grünen, einer antideutschen Partei, ermöglicht.

Wenn Sie grün sein wollen, okay. Daran ist nichts Schlechtes. Aber nennen Sie die Ziele und setzen Sie ein Preisschild an die Emissionen, die in einem angemessenen Tempo zunehmen, und lassen Sie die freie Marktwirtschaft die besten technischen Lösungen für diese Probleme finden. Hören Sie auf mit Ihrer zentralen Planungskommission, die alles bestimmt, von der Technologie bis zu den Verfahren und so weiter.

Selbst wenn Sie all dies tun, haben Sie immer noch das Problem, dass Sie jetzt von Energieimporten zum dreifachen Preis abhängig sind. Und wenn Sie sich nicht an die externen Richtlinien halten, kann der Preis leicht auf 400% oder 1.000% steigen… Herzlichen Glückwunsch!

Serbien, Ungarn und China

Ich habe bereits mehrfach über die strategischen Aussichten für das Überleben Serbiens auf dem Balkan als “unabhängige” Nation geschrieben. Die Aussicht auf ein Überleben ist mit dem Fall der Ukraine verbunden. Wenn Russland Zugang zu Ungarn erhält, wird Serbien gerettet sein. Ungarn und viele andere osteuropäische Länder, deren einziger Zweck in der NATO und der EU darin besteht, als Rammbock gegen Russland zu dienen, werden sich ebenfalls befreien und prosperieren können.

Aber warum habe ich “unabhängig” in Anführungszeichen geschrieben? Formal (de jure) sind wir unabhängig. Faktisch (de facto) sind wir es nicht. Wir sind vom Meer abgeschnitten. Die NATO arbeitete mit dem “Präsidenten” von Montenegro (auch meine Heimat), Milo Dukanovic, zusammen und schaffte es, Serbien abzutreten, als Serbien noch geschwächt war und nach der NATO-Aggression gegen unser Land von Idioten geführt wurde.

Wir sind von NATO-Ländern umgeben, die ihrerseits von NATO-Ländern mit einer höheren imperialen Bedeutung umgeben sind. Ja, es gibt NATO/EU-Länder von geringerer Bedeutung. Sie dienen lediglich dazu, den Einfluss und die politischen Ziele des Imperiums auszuweiten. Dann gibt es die höherrangigen imperialen Staaten wie Deutschland, Frankreich und Italien.

Aufgrund der Tatsache, dass die NATO uns umgibt, sind wir de facto abhängig. Wenn wir Energie, Medikamente, Maschinen usw. haben wollen, müssen wir die uns auferlegten Regeln einhalten. Es handelt sich buchstäblich um eine klassische Belagerung.

Dann ist da noch das Kosovo. Auch der Kosovo wurde uns de facto, aber nicht de jure von der NATO gewaltsam entrissen. Die serbische Bevölkerung wurde größtenteils vertrieben, und die früher von Serben bewohnten Teile wurden von Albanern neu besiedelt. Sie werden nun von ehemaligen Kriminellen, Mafiosi und Terroristen regiert. Sie vertreiben die Serben Schritt für Schritt aus dem Kosovo und werden dabei von der NATO (KFOR) geschützt.

Unsere Regierung hält sich an die Ereignisse, weil sie dazu gezwungen ist. Es gibt derzeit keine andere Wahl, als sich Schritt für Schritt zurückzuziehen, dabei aber heftigen Widerstand zu leisten, um so viel Zeit wie möglich zu gewinnen. Wenn wir uns nicht vollständig fügen, werden wir entweder massiv sanktioniert, oder es wird wieder Krieg geben.

Man kann über unseren Präsidenten Vucic aus innenpolitischer Sicht denken, was man will, aber ich denke, dass er in Bezug auf den Kosovo das Richtige tut, und ich denke, dass es mit Russland und China koordiniert und abgestimmt ist.

Es ist uns gelungen, unser Land aus der Asche des NATO-Bombardements von 1999 wieder aufzubauen. Wir sind nicht Weltklasse, aber wir sind auch nicht schlecht. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist, erneut sanktioniert oder in die Vergessenheit gebombt zu werden. Wir haben bereits gelernt, dass das größte Problem Serbiens die Demografie ist. Wir brauchen die Menschen mehr als alles andere. Vor allem Kinder und junge Menschen. Aber viele von ihnen wurden in den letzten zwanzig Jahren von einigen wohlhabenden EU-Ländern, allen voran Deutschland, aus unserem Land ausgesaugt. Und wir haben in den Kriegen der 90er Jahre viele Menschen verloren.

Eine Verschlimmerung der Situation würde genau das Gegenteil bewirken. Unsere knappe Jugend würde erneut dezimiert werden, und Hunderttausende, wenn nicht Millionen, würden ins Ausland fliehen. Und wir sind nur ein paar Millionen…

Vucic tut das Richtige: Er kauft Zeit, bis sich die EU und die NATO auflösen. Und dieser Prozess wird mit Russlands Zugang zu Ungarn beginnen. Daher muss Vucic Zeit gewinnen, bis die russische Armee die ungarischen Grenzen erreicht.

Und genau aus diesem Grund besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping kürzlich Serbien, und zwar genau an dem Tag, an dem die NATO 1999 während ihrer Aggression gegen das serbische Volk “versehentlich” die chinesische Botschaft in Belgrad bombardierte.

Es ging darum, Serbien zu versichern, dass es, sobald es wieder an die freie Welt angeschlossen ist (im Gegensatz zu der nicht gewählten EU-Diktatur), ein wichtiges Handelszentrum und im Grunde das Tor für den Handel der östlichen BRICS-Staaten mit dem “wieder geöffneten” europäischen Kontinent werden wird, insbesondere durch die Belt and Road Initiative.

Ungarn ist wahrscheinlich noch wichtiger und wird wahrscheinlich noch mehr profitieren, da es über die russische Oblast “Ukraine” die direkte Verbindung zum freien Europa darstellt.

Nebenbei bemerkt, hier ein wenig Eigenwerbung. Vor mehr als anderthalb Jahren war ich der Einzige, der diese Strategie enthüllte. Keiner hielt sie für möglich. (Die Verbindung zwischen Europa und den BRICS durch Ungarn). Und nun hat Xi Jinping selbst sie mit seinem Besuch in Ungarn und Serbien bestätigt.

Sobald Serbien jedoch wieder mit Russland verbunden ist, kann es jeglichen Einfluss der EU, insbesondere Deutschlands, aus dem Land werfen und sich wieder ausschließlich auf seine nationalen Interessen konzentrieren. Außerdem wird es mit moderner Raketentechnologie und Komponenten beliefert werden und eine Abschreckung gegen alle Arten von Aggressionen aufbauen. Wir wollen zu keinem Zeitpunkt einen Krieg. Erinnern Sie sich an meine Worte zur Demographie? Aber wir können sicherlich die Kosten einer Aggression gegen uns so hoch ansetzen, dass der Westen sie nicht in Betracht zieht, um den Kosovo zu behalten.

Sobald wir über den Landweg mit allem versorgt werden können, was wir brauchen, wie Medizin, Maschinen und Technologie, können wir die EU-Erpressung abschaffen und unsere eigenen Interessen verfolgen.

Das bedeutet nicht, den Kosovo mit Gewalt zu erobern. Wie ich in früheren Artikeln dargelegt habe, werden wir den Kosovo zurückerhalten, wenn die NATO, die EU und vielleicht auch Amerika selbst anfangen, sich aufzulösen. Und das wird spätestens 2030 der Fall sein und nach dem russischen Sieg in der Ukraine an Dynamik gewinnen. Das Imperium wird andere Probleme haben als den Kosovo. Dann werden wir einfach einmarschieren und die Ordnung ohne westlichen Widerstand wiederherstellen.

Was wir auf jeden Fall tun können, nachdem wir Zugang zur Landbrücke nach Russland erhalten haben, ist, unseren schrittweisen Rückzug aus dem Kosovo zu stoppen. Und hören Sie auf, den ganzen Mist zu akzeptieren, den die “Behörden” des Kosovo (in Wirklichkeit die EU-Verantwortlichen) uns Serben im Kosovo aufzwingen.

Westlicher Handel mit China

Und da ich mit diesem Artikel wahrscheinlich schon einige Leute verärgert habe (ich hoffe, meine deutschen Leser sind nicht verärgert, denn ich beschuldige nicht das deutsche Volk, sondern nur seine Oligarchen), werde ich das Gleiche mit den Chinesen fortsetzen. Entschuldigung .

In letzter Zeit haben amerikanische Politiker wie Yannet Yellen und Antony Blinken viel über chinesische “Überkapazitäten” geredet. China ist zur industriellen “Fabrik” der Welt geworden. Es produziert Industriegüter für einen großen Teil der Welt, insbesondere für die westlichen Länder. Chinas Industriekapazität ist nicht nur “größer” als die Amerikas; sie ist mindestens doppelt so groß, möglicherweise sogar größer. Und das BIP ist definitiv die falsche Messgröße für die Industriekapazität.

Schauen wir noch einmal auf Deutschland. Im Jahr 2023 importierte Deutschland Waren im Wert von 157 Mrd. € aus China. Deutschland exportierte nach China Waren im Wert von 97 Mrd. €. Das sind unglaubliche Zahlen. Werfen wir nun einen Blick auf die USA. Im Jahr 2023 importierten die USA Waren im Wert von 427 Mrd. $ und exportierten Waren im Wert von 147 Mrd. $. Das sind sogar noch unglaublichere Zahlen.

Wir könnten die Liste aller westlichen Länder, die mit China Handel treiben, durchgehen, und wir würden ähnliche Statistiken sehen. Und das gilt nicht nur für die westlichen Länder. Das Gleiche gilt auch für die meisten anderen Länder.

Unterm Strich produziert China also die meisten materiellen Güter, die der Westen nutzt.

Nach der Logik der nationalen Interessen, der Unabhängigkeit und der Souveränität (die ich in meinen Artikeln über Wirtschaft und Imperien dargelegt habe), ist dies eine katastrophale Situation.

Was nun folgt, kann als “China-Bashing” aufgefasst werden, ist es aber nicht. Es geht vielmehr darum, aufzuzeigen, wie idiotisch der Westen in den vergangenen Jahrzehnten gehandelt hat. Sie werden den Unterschied verstehen, wenn Sie diesen Artikel zu Ende gelesen haben.

Präsident Trump hat den Begriff “America First” populär gemacht, und ich stimme dieser Politik voll und ganz zu. Meiner Meinung nach sollte der einzige Zweck jeder Regierung darin bestehen, den Wohlstand, die Unabhängigkeit und die Freiheit ihrer Bürger zu gewährleisten. Daher sollte sie ausschließlich von nationalen Interessen geleitet werden.

Deshalb bin ich für alle “Zuerst”-Politiken. Russland zuerst, Amerika zuerst, Serbien zuerst, Frankreich zuerst, usw.

Die Abhängigkeit von Maschinen, Ersatzteilen, Medikamenten und wichtiger Technologie in fernen Ländern ist eine kriminelle Nachlässigkeit. Das Leben und Wohlergehen Ihres Volkes hängt von diesen Dingen ab, und Sie liefern es einer fremden Macht aus? Sie sind ein Verbrecher! Natürlich gibt es Nuancen. Nicht jedes Land ist in der Lage, alles selbst zu regeln. Das Thema hatten wir schon. Aber zuerst sollte es alles tun, was es mit seiner eigenen Bevölkerung und seinen eigenen Arbeitskräften tun kann, bevor es etwas auf ausländischen Märkten einkauft. Wenn es gezwungen ist, auf ausländischen Märkten einzukaufen, dann sollte es dies unter strategischen Gesichtspunkten und mit Ländern tun, die langfristig als freundlich angesehen werden.

Sie sollten also nur dann Waren einführen, wenn:

Ihre Mitarbeiter sind voll beschäftigt, und Sie haben keine freien Kapazitäten.

Sie können die Waren nicht selbst herstellen, weil Ihnen die Technologie fehlt.

Ihnen fehlen die natürlichen Ressourcen, um die benötigten Güter selbst herzustellen.

In den vergangenen drei Jahrzehnten waren wir ausschließlich preisorientiert, um unsere “BIP-Wachstumsziele” zu erreichen.

Außerdem war der Westen zu 100 % von seiner langfristigen Strategie überzeugt, Russland zu zersetzen und dabei China vollständig zu unterwerfen. Die Strategie machte also einen kranken Sinn, da China in diesem Fall eine Kolonie werden würde. Dieser Versuch ist gescheitert.

Im Westen hat man dies verstanden und passt seine Strategien an die neue Realität an. Ich denke, wenn der Westen davon ausgeht, dass er den Globalen Süden (BRICS) als Kolonien verlieren wird, wäre es völlig richtig, wenn er versuchen würde, die Importe aus China zu stoppen.

Ich muss hier sehr vorsichtig sein, um deutlich zu machen, was ich meine, denn es ist entscheidend. Die westlichen Länder betrachten China als einen Feind, der noch Jahrzehnte lang bestehen wird. Vielleicht nicht die Menschen im Westen selbst. Vielleicht nicht einmal die Politiker. Aber das sind die Leitlinien, die von den westlichen Oligarchen vorgegeben werden, nachdem die Unterwerfung Chinas gescheitert ist. Aus dieser Perspektive ist es völlig richtig, die Importe aus China zu reduzieren. Vor allem die Importe von kritischen Gütern, auf die man angewiesen ist.

Um es für alle ein wenig klarer zu machen: Ich sage nicht, dass China objektiv der Feind der westlichen Länder ist oder dass die westlichen Länder generell den Handel/Einfuhren aus China einschränken sollten. Das wäre stark vereinfacht. Während die westlichen Länder (als Kolonien ihrer Oligarchen) gezwungen sind, China gegenüber feindlich gesinnt zu sein, ist der Handel mit China, zumal es sich um einen hohen Anteil an kritischen Importen handelt, kontraproduktiv. Und deshalb ist der Rückzug aus den chinesischen Märkten und Importen richtig. (Haben Sie etwas Geduld, ich werde das im Detail erklären.)

Warum ist der Rückzug aus den chinesischen Märkten richtig?

Der Westen hat sich in eine Dienstleistungswirtschaft verwandelt. Sachwerte werden zwar noch produziert, aber nicht in ausreichender Zahl, um die Auswirkungen eines plötzlichen Lieferstopps abzufedern. Und das ist definitiv nicht nur das, was passieren KÖNNTE, sondern auch das, was höchstwahrscheinlich passieren WIRD, wenn wir den derzeitigen Weg der globalen Eskalation fortsetzen.

Außerdem sage ich immer wieder, dass jede Nation zuerst ihre eigene Bevölkerung nutzen sollte, um alle wichtigen Güter und Vermögenswerte so weit wie möglich zu produzieren, und DANN den Rest importieren sollte.

Wie kann man sich zurückziehen?

Das Handeln der Amerikaner ist leider völlig fehlgeleitet. Ich fürchte, sie können nicht anders handeln, da sie sich selbst jahrzehntelang, wenn nicht jahrhundertelang, beigebracht haben, mit anderen Ländern nur aus einer Position der Macht heraus zu sprechen. Wenn sie sich aus dem Handel mit China zurückziehen oder zumindest das Handelsdefizit verringern oder beseitigen wollen, sollten sie das auf diplomatischem Wege und mit der Zeit tun. Und zwar ohne Taiwan in Brand zu setzen.

Dazu komme ich später, aber der Zusammenbruch mit der Brechstange könnte katastrophale Folgen für die amerikanische Bevölkerung haben, wenn es zu einem plötzlichen Zusammenbruch der Lieferketten kommt. Aber vielleicht ist es das, was sie wollen: kreative Zerstörung. Sie zeigen mit dem Finger auf die großen bösen Chinesen für ihre intensiven inländischen Probleme und die Beschleunigung der Reindustrialisierung.

Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist… Eher nicht!

Das Gleiche gilt für Deutschland und Europa. Die verbleibende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie erklärt sich durch die Verwendung von extrem billigen chinesischen Komponenten in ihren Produkten, die nur in Deutschland zusammengebaut werden und das Label “Made in Germany” tragen.

Mit den vorhandenen Arbeitskräften sollte Deutschland so industrialisiert wie möglich bleiben. Das Problem in Deutschland ist, dass in den nächsten Jahren Millionen von Arbeitnehmern in Rente gehen werden, und aus einer bestimmten Perspektive ist es ein Segen für Deutschland, dass es nicht alles selbst produzieren muss.

Wenn die Ukraine zusammenbricht und der große Flüchtlingsstrom aus der Ukraine ankommt, wird Deutschland vielleicht in der Lage sein, weitere 2-3 Millionen jüngere Menschen in seine billigen Arbeitskräfte einzugliedern. Dies könnte helfen, die demografischen Probleme für weitere 5-6 Jahre zu überwinden.

Die Amerikaner haben diese Probleme nicht. Sie könnten und sollten sich reindustrialisieren, indem sie so viel Produktion wie möglich aus China zurückholen. Das liegt in ihrem nationalen Kerninteresse, ohne China-Bashing zu betreiben. Beschäftigen Sie zuerst Ihre Leute, dann können Sie tun, was Sie wollen. Und Sie haben in den USA ganze Kolonien mit Millionen von Obdachlosen… America First.

Aber man sollte es diplomatisch, friedlich und mit der Zeit tun, ohne dabei einen Krieg zu verursachen. Und zwar nicht so, wie Sie (Yannet Yellen und Tony Blinken) es jetzt tun.

Werden alle westlichen Länder “westliche Länder” bleiben?

Nein, natürlich nicht. Wie ich bereits sagte, werden mit dem Fall der Ukraine weitere europäische Länder dem BRICS-Handelsraum beitreten, angefangen mit Ungarn und Schritt für Schritt weitergehend.

Aus diesem Grund sollten wir mit größeren Eskalationen bis hin zu einem heißen und nuklearen Krieg zwischen Russland und dem Westen rechnen, sobald die endgültige Niederlage der Ukraine eintritt.

Anmerkung: Die Nähe des russischen Sieges wird nicht in Kilometern der russischen Frontlinien zur ungarischen Grenze gemessen. Die Ukraine kann und wird wahrscheinlich östlich des Dnjepr militärisch besiegt werden, woraufhin ein allgemeiner Zusammenbruch im ganzen Land eintreten wird.

Die Nähe des Sieges wird an der Zahl der Menschen gemessen, die in der Ukraine noch leben und in der Ostukraine zwangsrekrutiert und getötet werden.

Sie wird also nicht in Kilometern gemessen, sondern in der Zahl der atmenden Menschen, die bereits tot sind, wenn die Niederlage der Ukraine eintritt.

Länder wie Serbien, Ungarn und (hoffentlich) unsere bulgarischen Brüder, aber auch Länder wie Österreich und Italien könnten sich mit der Zeit vom westlichen Lager lösen und dem BRICS-Handelsraum beitreten.

Und selbst in diesem Fall werde ich dafür eintreten: Kümmern Sie sich zuerst um Ihre Leute und betreiben Sie dann Außenhandel usw. Das bedeutet immer, dass man das, was man ausgelagert hat, zurücknimmt, BEVOR man sein Volk vollständig zufriedenstellt.

Ich weiß, das ist stark vereinfacht, denn Sie sollten die höheren Preise für die inländische Produktion berücksichtigen, aber wenn Sie Ihre Wirtschaft auf einen inlandsorientierten Konsum und eine inlandsorientierte Produktion ausrichten, entfällt ein Großteil des externen Wettbewerbsdrucks. Sofern man Zugang zu den entsprechenden Ressourcen hat und im besten Fall Zugang zum Meer oder zur Infrastruktur der Belt and Road Initiative.

Deshalb füge ich immer das Wort “vernünftig” hinzu. Allerdings ist es aus vielen Gründen nicht möglich, Ihre Produktion vollständig im Inland zu beziehen. Das gebe ich zu, und das sollte man auch zur Kenntnis nehmen.

Müssen alle von ihnen diesen Ansatz verfolgen?

Nochmals: Solange Sie alles Vernünftige tun, um Ihre eigene Bevölkerung zu beschäftigen, können Sie tun, was Sie wollen. Und in diesem Fall könnten Sie den vollen Handel mit China und der BRICS-Infrastruktur fortsetzen.

Ich möchte eine einfache Tatsache hervorheben, um meinen Ansatz zu unterstreichen: Warum hat Russland im Jahr 2014 nicht in der Ukraine interveniert? All die Opfer, die sie heute gebracht haben, wären nicht nötig gewesen. Nun, genau aus den Gründen, die ich hier bereits dargelegt habe. Russland war in Bezug auf alle wichtigen Produktionstechnologien, den finanziellen Zugang, Medikamente, Ersatzteile usw. von ausländischen Akteuren abhängig.

Russland hat acht Jahre gebraucht, um sich auf den Einmarsch in die Ukraine vorzubereiten und die anschließenden Sanktionen zu überstehen. Es muss angemerkt werden, dass dies ohne Chinas Produktionskapazitäten, Maschinen und Werkzeuge NICHT möglich gewesen wäre.

China und Russland sind strategische Partner. Oder “Symbionten”, wie ich sie vor fast einem Jahr in Economics and Empires 4 bezeichnete. Deshalb konnte sich Russland auf China stützen. Hätte Russland eine ähnliche Einstellung zu China wie der Westen, wäre Russland jetzt dem Untergang geweiht. Und wir alle auch, da wir höchstwahrscheinlich in einem nuklearen Armageddon enden würden.

Seien Sie so weit wie möglich autark für Ihr Land!

Ist China böse und schuldig an “Überkapazitäten” usw.?

Und schließlich: Ist China der böse Boogeyman, der uns alle von seinen “Überkapazitäten” abhängig macht wie von Heroin?

Nein. China hat nichts falsch gemacht. Es war der idiotische Westen, der beschlossen hat, seine Produktion nach China auszulagern, weil dem Westen immer klar war, dass China irgendwann nach Russland fallen und eine Kolonie werden würde. Eine Kolonie, die ebenso für die Produktion genutzt werden konnte wie die anderen bevölkerungsreichen asiatischen Staaten, z. B. Indien. Das sind rein rassistische Überlegungen.

Der Westen wird eine kleine wohlhabende Bevölkerung haben, die auf Dienstleistungen basiert, und die “Untermenschen” in Afrika und Asien werden die Ressourcen und die maschinell hergestellten Waren für unsere physischen Bedürfnisse liefern. Also arm bleiben, die Klappe halten und dankbar sein, in den großen Fabriken für die westlichen Ansprüche arbeiten und sterben zu können.

Nur ist dies nicht geschehen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Westen ist dabei zu fallen, und der Rest wird reich werden. Das ist schade.

Ich hoffe, Sie alle verstehen den Kreislauf. Ich spreche mich nicht dafür aus, die Produktion aus China zurück ins Land zu verlagern, weil China schlecht ist. Das ist es nicht. Und es hat nichts falsch gemacht. Es hat einfach alles aus seiner Sicht der nationalen Interessen getan.

Der Westen hat vor Jahrzehnten einen großen Fehler begangen, indem er seine Produktion in Erwartung der Weltherrschaft ausgelagert hat. Er ist gescheitert, und nun macht sich Panik breit.

Ich denke, wir werden weltweit eine Menge “Neuanpassungen” der Lieferketten erleben.

[i] Herausgegeben von Piquet (EditPiquet@gmail.com)