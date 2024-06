Unterstützung von Völkermord zur Aufhaltung der Multipolarität

Pepe Escobar

Der Hegemon rechnet mit einem Weltkrieg, um die Multipolarität aufzuhalten. Er unterstützt Israels Völkermord im Gazastreifen als notwendiges Übel, um in Westasien hart zu gewinnen, denn wer kümmert sich schon darum, wenn der Krieg global wird?

Diese Woche findet das St. Petersburger Wirtschaftsforum (SPIEF) statt. Es ist eines der wichtigsten jährlichen Treffen in ganz Eurasien. Das übergreifende Thema für 2024 lautet Multipolarität”, was gut passt, wenn man bedenkt, dass Russland in diesem Jahr den Vorsitz der BRICS-Staaten innehat. Der BRICS-Gipfel im Oktober nächsten Jahres in Kasan wird entscheidend sein, wenn es darum geht, die Konturen des Fahrplans für die künftige Multipolarität zu zeichnen.

Ja, da liegt der Hase im Pfeffer. Das bringt uns zu der wohl wichtigsten Frage, mit der sich die globale Mehrheit konfrontiert sieht: Wie können wir es uns leisten, von Multipolarität zu träumen, wenn wir in das Undenkbare gestürzt und auf die Rolle eines bloßen Zuschauers reduziert werden, der einen Völkermord beobachtet, der rund um die Uhr auf jedem Smartphone auf dem Planeten übertragen wird?

Der – zugegebenermaßen unvollkommene – Internationale Gerichtshof (IGH) hat die biblischen Völkermörder zumindest aufgefordert, die Bombardierung von Rafah einzustellen. Israels Antwort? Sie bombardierten Rafah. Schlimmer noch, sie verbrannten Kinder bei lebendigem Leib in Flüchtlingszelten. Mit amerikanischen Raketen.

Und der Völkermord wird mindestens bis zum Ende dieses multipolaren Jahres weitergehen, wie der israelische Geheimdienst verkündet. Die globale Mehrheit sieht zumindest klar, wie die “regelbasierte internationale Ordnung” funktioniert. Doch das ist kein großer Trost.

Die Aufforderung des IGH, das Gemetzel in Rafah zu stoppen, und der Vorstoß des IStGH, Haftbefehle gegen führende israelische Politiker wegen serienmäßiger Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu erwirken, haben die israelisch-amerikanische Kombo vorhersehbar in eine hysterische Aufregung versetzt.

Der Kern der Angelegenheit betrifft die wahren Herren und Manager des Imperiums des Chaos und der Plünderung – viel mehr als ihre niederen Abgesandten. Die Herren können nicht zulassen, dass irgendeine Institution ihren Griff auf das offizielle Narrativ lockert.

Das offizielle Narrativ lautet: “Es gibt keinen Völkermord in Gaza” und es wurden keine “roten Linien” überschritten. Dies ist das offizielle Diktat des kollektiven Westens. Verstöße sind nicht erlaubt. Sie werden bis zu verfassungswidrigen Extremen gehen, um die totale Kontrolle über das Narrativ zu erzwingen, mit einer eisernen PR-Operation, um den ganzen Planeten in eine Schicht nach der anderen von Propaganda-Stupor einzuhüllen.

Um Mao Zedong ein wenig zu widersprechen: Wirkliche Macht kommt nicht aus dem Gewehrlauf (oder aus einer Hyperschall-Atomrakete); sie kommt aus der Kontrolle von Erzählungen, oder dem, was wir früher “Soft Power” nannten. Der Unterschied besteht nun darin, dass der Hegemon die sanfte Macht nicht mehr kontrolliert. Die globale Mehrheit perfektioniert in Echtzeit ihre eigenen Soft-Power-Gegenschläge.

Eine systemisch soziopathische Gesellschaft

Die Kontrolleure des Narrativs mögen immer noch in der Lage sein, wichtige Fakten aus der westlichen öffentlichen Meinung auszublenden, zum Beispiel in Bezug auf ethnische Säuberungen. Die christlichen Araber wurden in Palästina systematisch ethnisch gesäubert. In den frühen 1950er Jahren war Bethlehem zu 86 Prozent christlich, eine Zahl, die seither auf klägliche 12 Prozent gesunken ist. Die biblischen Psychopathen bauten eine Mauer um Bethlehem, annektierten Land zugunsten bewaffneter jüdischer Siedler und säuberten die Christen ethnisch.

Seriöse Studien über den Hyper-Ethnozentrismus oder den systemisch soziopathischen Charakter der israelischen Gesellschaft bieten wenig Trost, wenn es darum geht, einen Völkermord zu stoppen.

Denn die Wunde ist viel tiefer. Alastair Crooke, ein ehemaliger Diplomat mit umfassender Erfahrung vor Ort, ist unter den westlichen Ländern unübertroffen, wenn es um das Verständnis der Feinheiten Westasiens geht.

In seinen Kolumnen und Podcasts spricht er die große Wunde an, die durch den Krieg/Völkermord in Gaza offengelegt wurde: die Spaltung im Herzen des Westens zwischen einem “illiberalen Social-Engineering-Projekt”, das sich als Liberalismus ausgibt, und einem Projekt zur “Wiederherstellung der ‘ewigen’ Werte (wie unvollkommen sie auch sein mögen), die einst der europäischen Zivilisation zugrunde lagen”.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Machtstrukturen zwischen den USA und Israel eng miteinander verflochten sind. Und sie arbeiten nach einer Art komplementärer Logik. Während Israels Version der Ausplünderung im Siedlerkolonialismus verkörpert wird, hat der Hegemon – wie Michael Hudson brillant erklärt hat – seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Orgie des renditehungrigen finanzialisierten Kolonialismus betrieben.

Und das, was Michael Hudson als FIRE (finance-insurance-real estate)-Geschäft bezeichnet, hat sich, wie Alastair anmerkt, zu einem “festen Bestandteil des westlichen politischen und geopolitischen Systems” entwickelt.

So ist es kein Wunder, dass die globale Mehrheit instinktiv die Kombination Israel-USA – mit verschiedenen Formen der Ausbeutung/Plünderung bis hin zum Völkermord – als Inbegriff des Kolonialismus sieht, der nun durch eine narrative Kontrolloperation in eine bedeutungslose “regelbasierte internationale Ordnung” “aufgeweicht” wurde.

Es ist auch kein Wunder, dass der Völkermord in Gaza eine neue antikoloniale Welle der globalen Mehrheit ausgelöst hat.

Dennoch ist das nicht genug. Niemand hält den Völkermord tatsächlich auf. Das wäre praktisch nur möglich, wenn man Israel eine verheerende militärische Niederlage zufügen würde – wobei die Sieger die Bedingungen der Kapitulation diktieren würden. Das ist nicht machbar – zumindest noch nicht – und trägt dazu bei, dass die biblischen Psychopathen glauben, sie kämen mit allem durch.

Ein neuer Horizont der Menschenopfer

Andrea Zhok ist Professor für ethische Philosophie an der Universität Mailand und einer der bedeutendsten unabhängigen italienischen Intellektuellen. Zhok führt uns weiter in die – entsprechend tragische – Sackgasse, in der sich der kollektive Westen heute befindet.

Der Westen hatte unter dem Hegemon immer nur einen Plan A. Es gab keinen Plan B. Das bedeutet, dass der Westen weiterhin alle Formen von Teilen und Herrschen gegen die großen eurasischen Mächte – Russland, China und Iran – anwenden wird. Zhok stellt richtigerweise fest, dass Indien im Wesentlichen unter Kontrolle ist.

Das ist das Szenario des Scheidewegs, in dem wir uns gerade befinden. Die Zukunft sieht entweder einen offenen heißen Krieg oder eine Reihe hybrider Kriege zwischen Großmächten und ihren Vasallen vor – im Grunde den Dritten Weltkrieg.

Zhok zeigt, wie der Westen unter dem Hegemon nun davon besessen ist, “systemische Wunden” zu schaffen, die zu zyklischer Zerstörung führen können. Um diese “Wunden” zu öffnen, gibt es zwei Hauptverfahren: Krieg und Pandemien.

Er argumentiert, dass nur “ein neuer Horizont menschlicher Opfer” in der Lage ist, der “ultimativen Wahrheit” des Westens zu erlauben, weiterhin auf tönernen Füßen zu stehen.

In der Tat ist es dieser “neue Horizont der Menschenopfer”, der die Nicht-Reaktion des Westens – oder schlimmer noch, die Legitimierung – des Völkermords in Gaza bedingt. Und das zersetzt unaufhaltsam die europäische Psyche von innen heraus. Das, was man früher als europäische Zivilisation bezeichnete – jetzt vollständig vom Hegemon vasallisiert – wird vielleicht nie von diesem Krebsgeschwür geheilt werden.

Als ob dies nicht schon genug wäre, sind irrationale Boten – auf Befehl – damit beschäftigt, uns Tag für Tag näher an einen Atomkrieg heranzuführen.

Und einige niedere Funktionäre geben es sogar unumwunden zu.

Das alles ist hier zu hören, in einem Gespräch zwischen Richter Andrew Napolitano und den Analysten Larry Johnson und Ray McGovern, in dem Ersterer sich auf eine E-Mail bezieht, die er von einer Militär-/Intelligence-Quelle erhalten hat. Dies ist, was die Quelle ihm gesagt hat:

Heute habe ich ein ausführliches Interview mit einem ehemaligen IDF-Geheimdienstoffizier angehört. Seine Position war klar: “Wir sind”, sagte er, “auf einen Weltkrieg ausgerichtet” (Kursivschrift von mir). Israel sollte sich daher nicht davon abhalten lassen, einige der radikalsten Maßnahmen zu ergreifen, denn seine Aktionen werden rückwirkend im Kontext des kommenden brutalen Weltkonflikts gemessen werden.

Dies sollte als die ultimative Erklärung für die ununterbrochene hektische Eskalation der Hegemonen/Vasallen an der verflochtenen Forever Wars-Front – von Gaza bis Novorossiya – gesehen werden.

Das schließt Völkermord ein – und Völkermord-Folgen, wie der 320-Millionen-Dollar-“Hilfs”-Pier-Betrug, der sich jetzt an der Gaza-Küste in Schrott verwandelt hat, was alles wieder zum Völkermord zurückbringt, da die Brotkrumen-Masche, die Palästinenser ins Ausland zu vertreiben/verschiffen, kläglich gescheitert ist.

Das “Anvisieren eines Weltkriegs” macht deutlich, wer wirklich das Sagen hat. Und die gesamte multipolare Welt wird immer noch als Geisel gehalten.