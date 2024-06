Das könnte katastrophal werden. Dr. in Japan warnt vor selbstreplizierende mRNA-Impfstoffe, die eingeführt werden

Dr. Yasufumi Murakami warnt vor einer exponentiellen Produktion des Spike-Proteins durch selbstreplizierende mRNA-Impfstoffe.

In diesem Auszug aus einem Interview mit Mike Adams beschreibt Dr. Yasufumi Murakami, emeritierter Professor an der Tokyo University of Science, wie „selbstreplizierende Impfstoffe“ unter Verwendung der mRNA-Technologie eine exponentielle Produktion des Spike-Proteins bei den Empfängern auslösen werden. Murakami, der sich auf molekulare Onkologie, Immunologie und Molekularbiologie spezialisiert hat, sagt auch, dass der selbstreplizierende „Impfstoff“ „sehr wahrscheinlich“ von einer Person auf eine andere übertragen werden kann.

🚨Professor Emeritus at Tokyo University of Science Dr. Yasufumi Murakami says self-replicating mRNA "vaccines" will cause exponential production of the spike protein, are "very likely" to be passed from one person to another, and have already been injected in 4,000 people… pic.twitter.com/DjCOV4owDt