Gezielte Energiewaffen: Laut der britischen Regierung keine Science Fiction

Meryl Nass

Science-Fiction zur Realität machen: Künftige gerichtete Energiewaffen. Hier zu finden.

Hintergrund

Directed Energy Weapons (DEW) sind Systeme, die eine diskrete Zielauswahl ermöglichen und Laser- oder Hochfrequenzenergie als primäres Mittel einsetzen, um störende, schädigende oder zerstörende Wirkungen auf Geräte oder Einrichtungen zu erzielen. (Anm. Naas: Was geschah am 11.9.2001 in Lahaina und Nordkalifornien und in einigen Straßen rund um das World Trade Center?)

Die Vision des britischen Verteidigungsministeriums (MOD) ist es, Energiewaffen zu einer realistischen Option für unsere Streitkräfte zu machen, die einen entscheidenden Vorteil bringen und einen strategischen Vorteil aufrechterhalten kann. Das Verteidigungsministerium investiert derzeit in mehrere hochwertige Demonstratoren, darunter DragonFire und mehrere Projekte zur Integration von HF- und laserbasierten Systemen in militärische Plattformen. Die DASA unterstützt die Bemühungen des Ministeriums, die nächsten Schritte zu verstehen, die für die Entwicklung und Einführung von gerichteten Energiewaffen in den Bereichen Land, See und Luft notwendig sind.