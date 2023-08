Präsidentschaftskandidat Ramaswamy im Interview mit Tucker Carlson: „Wir stehen an der Schwelle einer Revolution“.

Entweder wir nehmen die Gelegenheit wahr und kanalisieren den Geist des Frühlings von 1776 in eine Wiederbelebung, oder wir werden wie die Israeliten sein, die sich in der Wüste verirrt haben und zurückkehren wollen, um vom Pharao regiert zu werden, auf dem Weg, ein Volk von Schafen zu werden, damit unsere Regierung eine Regierung von Wölfen sein kann“, erklärte der republikanische Präsidentschaftskandidat.

In einem Interview mit Tucker Carlson sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy, es gebe eine tiefe Leere – ein Vakuum – in der Nation, das durch eine „affirmative alternative Vision“ ersetzt werden müsse, die die gemeinsamen Ideale und den Geist der Amerikaner im Frühjahr 1776, die zur amerikanischen Revolution führten, wiederbelebe.

„Das ist es, was dieser Moment erfordert“, sagte er in dem 45-minütigen Videointerview auf X, das in weniger als 24 Stunden mehr als 30 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Die Ideale, die 1776 die Nation in Bewegung setzten, seien „unserer Natur als Menschen, als Amerikaner, angeboren“, so Ramaswamy. „Ich glaube, es gibt einen Hunger nach einer Wiederbelebung dieser Ideale. Das ist es, wo wir stehen.“

„Wir stehen vor der Wahl, uns der Herausforderung zu stellen und den Geist des Frühlings von 1776 zu beleben, oder wir könnten in die Lage der Israeliten geraten sein, die sich in der Wüste verirrt hatten und sehnsüchtig zur Herrschaft des Pharaos zurückkehren wollten“, sagte Ramaswamy. „Wir müssen entscheiden, ob wir uns auf einen Weg begeben, der uns zu einem Volk von Schafen macht und unsere Regierung in eine Regierung von Wölfen verwandeln.“

Die Aufgabe des nächsten US-Präsidenten könnte die wichtigste sein, die je eine neue Regierung zu bewältigen hatte: „Diese Leere mit einer Antwort auf die Frage zu füllen, was es bedeutet, Amerikaner zu sein“.

Er hat seine Frage aufgeschlüsselt:

Was bedeutet es, ein Individuum zu sein und nicht auf einer tektonischen Platte der Gruppenidentität zu reiten?

Was bedeutet es, Mitglied einer Familie zu sein, einer Kernfamilie mit einer Mutter und einem Vater, die einen erklärtermaßen in diese Welt gesetzt haben?

Was bedeutet es, ein Bürger dieser Nation zu sein – nicht ein nebulöser, vager Weltbürger, der gegen den Klimawandel kämpft – sondern ein Bürger dieser Nation auf diesem Land mit diesen Idealen?

Was bedeutet es, an Gott zu glauben? Eine Nation unter Gott zu sein?

„Ich glaube, wenn wir diese Lücke mit einer tatsächlichen positiven Vision füllen, werden wir andere Gifte zur Bedeutungslosigkeit verdünnen. Sie sind Symptome. Sie sind Symptome eines tieferen Krebses. Dieser Krebs selbst ist eine Leere, ein schwarzes Loch. Füllen Sie diese Leere mit einer tatsächlichen bejahenden Vision dessen, was wir wirklich sind. So müssen wir gewinnen.“

Ep. 17 Vivek Ramaswamy is the youngest Republican presidential candidate ever. He's worth listening to. pic.twitter.com/9wGqptHdto — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 17, 2023

Es gibt „tiefes Misstrauen in unsere bestehenden Institutionen, einschließlich der Regierung in diesem Land“, bemerkte Ramaswamy, der voraussagte, dass es „zwei Möglichkeiten gibt, wie dies zerbrechen könnte“.

Die erste ist, dass die Nation eine Periode der Härte durchläuft und „gestärkt aus dieser Härte hervorgeht“.

Aber „wenn wir diese Frustration nicht in eine Richtung lenken, die etwas schafft, eine Art Reinkarnation unseres amerikanischen Experiments“, dann wird die daraus resultierende Revolution wahrscheinlich „die zerstörerische Art“ sein.

Ramaswamy erklärte weiter, dass es in diesem Land derzeit einen parteiübergreifenden Konsens darüber gibt, dass wir, das Volk, nicht mit der Wahrheit umgehen können“, bevor er eine Litanei aktueller Beispiele großen Ausmaßes aufzählte, die Fragen aufwerfen:

„COVID-19. Was war der Ursprung?

Was wussten wir über die Impfstoffe, bevor wir sie vorgeschrieben haben?

Was wissen wir über die Machenschaften von Hunter Biden, bevor wir diese Geschichte systematisch unterdrückt haben?

Was wissen wir über die Wahrheit dessen, was am 6. Januar geschah?

Was wissen wir über das Manifest des Amokläufers von Nashville, des Transgenders, der in einer christlichen Schule einen Haufen Menschen erschossen hat?

Vor 1776 habe die Elite in den „Hinterzimmern der Paläste“ entschieden, was für die Gesellschaft als Ganzes gut sei.

Die Amerikanische Revolution habe eine neue Art von Regierungssystem geschaffen, in dem „die Stimme jedes Einzelnen gleich viel zählt“, und damit die geheimen Beratungen in die Öffentlichkeit gebracht.

Aber heute sind wir wieder bei Entscheidungen, die „im Hinterzimmer von drei kleinen Regierungsbehörden in Washington, D.C.“ oder „im Hinterzimmer des Eckbüros von BlackRock an der Park Avenue in Manhattan“ getroffen werden.

In dem breit gefächerten Interview wurden viele Themen angesprochen, von der nationalen Sicherheit bis hin zur Abhängigkeit unseres Landes von Taiwan als fast einziger Quelle für die Halbleiter, die unser Land am Laufen halten.

Ramaswamy betonte auch, dass sowohl die LGBT-Bewegung als auch der Klimawandel wie Religionen mit „Sekten-ähnlichen Glaubenssystemen“ seien.

„Die gefährlichsten Religionen sind jene, die behaupten, säkular zu sein, aber in Wirklichkeit religiöse Überzeugungen haben“.

„Ob es sich nun um das Klimadogma, den LGBTQA+-Ismus oder den rassistischen Wokeism handelt, sie alle stellen verschiedene Facetten derselben säkularen Religion dar, „die sich in Opposition zur amerikanischen Vision, zur amerikanischen Lebensweise definiert“.

„Was wir hier beschreiben, ist eine alternative Weltsicht, die auf Rasse, Geschlecht, Sexualität und Klima basiert“.