Ungewöhnliche US-Truppenbewegungen im Irak und in Syrien geben Anlass zu Spekulationen

Irakischen Quellen zufolge planen die US-Streitkräfte, die den Osten Syriens besetzt halten, eine Operation, um den letzten von Damaskus kontrollierten Grenzübergang zum Irak abzuschneiden.

Das US-Militär verlege seine Truppen in den Irak und nach Syrien, um sich auf eine mögliche Militäroperation in Syrien vorzubereiten, berichtete Asharq Al-Awsat am 19. August.

In den vergangenen Tagen kursierten in den lokalen irakischen Medien Fotos und Videos von großen US-Truppenbewegungen, was irakische Quellen, die mit der saudischen Zeitung sprachen, zu Spekulationen veranlasste, dass eine größere US-Operation im benachbarten Syrien unmittelbar bevorstehe.

Videos of US convoys moving in several cities across Iraq have been circulating online in what appears to be large-scale troop activity.



Videos of US convoys moving in several cities across Iraq have been circulating online in what appears to be large-scale troop activity.

Ein Anführer einer bewaffneten Gruppe im Nordwesten des Irak sagte, er glaube, das strategische Ziel der Operation sei es, „die Einsatzregeln für die Russen in Syrien zu ändern“.

Die russische Luftwaffe operiert im Osten Syriens, um die syrischen Streitkräfte im Kampf gegen ISIS zu unterstützen. Dadurch befinden sich russische Flugzeuge in unmittelbarer Nähe von US-Drohnen, die vom Stützpunkt Al-Tanf an der syrisch-irakischen Grenze fliegen, der von US-Streitkräften und verbündeten Stellvertretermilizen, der Freien Syrischen Armee (FSA), besetzt ist.

Irakischen Quellen zufolge „werden die Amerikaner auch versuchen, die iranische Versorgungsroute nach Syrien und in den Libanon über irakisches Territorium zu unterbrechen (…). Das ist alles, was wir bisher wissen.

Die USA und ihre Verbündeten halten alle Grenzübergänge zwischen Syrien und dem Irak mit Ausnahme von Al-Bukamal besetzt. Israelische Beamte behaupten, dass der Grenzübergang Teil einer „Landbrücke“ ist, die vom Iran genutzt wird, um Personal und moderne Waffen nach Syrien zu bringen und Israel zu konfrontieren.

Trotz der jüngsten Truppenbewegungen der USA sagte ein Führer des Koordinierungsrahmens, einer Koalition schiitischer Kräfte, die gegen die US-Präsenz im Irak sind: „Die Führer der Gruppen haben kürzlich Informationen über die amerikanischen Truppenbewegungen diskutiert und eine iranische Botschaft erhalten, dass das, was die Amerikaner tun – was auch immer es sein mag – kein Grund zur Besorgnis ist“.

Am 20. August dementierte das US Central Command (CENTCOM), dass es die Mission der US-Armee in Nordsyrien oder im Irak in einer Weise verändere, einschließlich des Versuchs, den irakisch-syrischen Grenzübergang Al-Bukamal abzuschneiden.

Das CENTCOM behauptete, es verlege Truppen an die syrisch-irakische Grenze, aber nur, „um der scheidenden Einheit die Verlegung zu ermöglichen und dem ankommenden Personal die Übernahme der Verantwortung zu ermöglichen“, als Teil einer „Ablösung vor Ort und Übergabe der Verantwortung“.

US-Truppen haben Teile des Nordostens und Ostens Syriens illegal besetzt, seit sie sich 2015 mit den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) verbündeten, um ISIS zu bekämpfen. Nachdem die Organisation besiegt war, blieben die US-Truppen in Syrien und versperrten der Regierung in Damaskus den Zugang zu den wichtigsten Öl- und Getreidegebieten des Landes. Dies gab der US-Regierung ein Druckmittel gegen die syrische Regierung in die Hand und half ihr, harte Wirtschaftssanktionen durchzusetzen und den Wiederaufbau nach dem Krieg in den von der Regierung kontrollierten Gebieten zu behindern.

Seit 2011 unterstützen die USA die ISIS und andere mit al-Qaida verbundene extremistische Gruppen in Syrien, und russische und syrische Beamte behaupten, dass die USA die ISIS in Syrien weiterhin unterstützen. Die Organisation hält kein Territorium mehr, hat aber in den vergangenen Wochen ihre Guerillaangriffe auf die syrische Armee intensiviert und zahlreiche syrische Soldaten getötet.