BRICS-GIPFELTREFFEN: Impressionen aus einer multipolaren Welt – Wirtschaftliche Harmonie und politische Standhaftigkeit

Vom 22. bis 24. August wird Johannesburg, Südafrika, zum Zentrum der multipolaren Welt, wenn sich die weltweit wichtigsten Schwellenländer – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – ihren 15. Gipfeltreffen abhalten.

Die BRICS-Gruppe kommt zu diesem neuen hochrangigen Treffen, um ihre politischen und wirtschaftlichen Muskeln spielen zu lassen, Dutzende von hoffnungsvollen Kandidaturen zu präsentieren und ihre Wirtschaftsstrukturen zu entwickeln, um eine Entdollarisierung der Weltwirtschaft zu versuchen.

Reuters berichtete:

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich teilnehmen, da gegen ihn ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine vorliegt. Putin wird virtuell am Gipfel teilnehmen und in Johannesburg von Außenminister Sergei Lawrow vertreten werden.

In den vergangenen Monaten wurden die Hauptthemen der BRICS-Agenda sowohl unter Beamten als auch in den Medien ausführlich diskutiert.

Die wohl bedeutendste Entwicklung dieses neuen BRICS-Moments ist die Frage der BRICS-Erweiterung.

Unterschiedliche Schätzungen in den Medien gehen davon aus, dass zwischen 20 und 40 Länder die Mitgliedschaft im Club anstreben, während Vertreter von mehr als 60 Ländern des „globalen Südens“ teilnehmen werden.

Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder sind in der Frage der Erweiterung des Blocks gespalten. China ist der Hauptbefürworter der BRICS-Erweiterung, während Brasilien skeptisch und intern gespalten ist. Russland, das gegen die diplomatische Isolierung durch den Westen kämpft, möchte neue Mitglieder aufnehmen, ebenso Südafrika, während Indien unentschlossen ist.

Ein weiteres heißes Eisen ist die Neue Entwicklungsbank (NDB), die sogenannte „BRICS-Bank“. Sie wurde 2015 gegründet und erwägt die Verwendung alternativer Währungen im Handel zwischen ihren Mitgliedern, die Entdollarisierung, aber es gibt keine geplanten Diskussionen über eine viel spekulierte „gemeinsame BRICS-Währung“ während des Gipfels.

Abgesehen von den glänzenden neuen Agenden geht es bei den BRICS darum, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Volkswirtschaften der Gruppe zu verbessern und Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu entwickeln.

Was genau wird während des dreitägigen Gipfels besprochen? Sputnik Afrika:

Laut Anil Sooklal, Südafrikas BRICS-Sherpa, wird der erste Tag des Gipfels einem Wirtschaftsforum gewidmet sein, und die Staatschefs werden sich in der Abschlusssitzung am Abend an die Teilnehmer wenden. Die Tagesordnung des zweiten Tages wird Berichten zufolge eine geschlossene Diskussion über Geopolitik, Sicherheitsfragen, Finanzen und Wirtschaft sowie eine offene Sitzung mit Vertretern des Business Council, der Women’s Business Alliance und der BRICS New Development Bank umfassen.