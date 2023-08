Oberschwester: „So etwas habe ich in 32 Jahren noch nie erlebt!“

Nikki Hanna arbeitet seit 32 Jahren als Oberschwester. Etwa 20 Prozent der Bewohner des Pflegeheims, in dem sie arbeitet, seien innerhalb von acht Wochen nach der Corona-Impfung gestorben, erzählte sie dem Technologieunternehmer Steve Kirsch.

Als die Impfstoffe eingeführt wurden, ließen sich 90 Prozent des Pflegepersonals impfen. Keiner von ihnen hat vor, sich noch einmal impfen zu lassen. Nikki hat auch ungewöhnlich viele Fälle von Demenz und Turbo-Krebs erlebt.

So etwas habe sie in all den Jahren noch nicht erlebt. Das Pflegeheim hat Platz für 100 Bewohner. Durchschnittlich sterben etwa sieben Personen pro Jahr, wenn das Pflegeheim voll belegt ist. Im Jahr 2020 wurden zwei Coronafälle registriert, aber keine Todesfälle.

Am 15. Januar 2021 wurde damit begonnen, die Injektion zu verabreichen. In den folgenden drei Monaten starben 11 der etwa 50 Patienten, also etwa 20 Prozent. Keiner dieser Menschen starb an Corona.

Nikki sagte zu Kirsch, es gebe keine andere Erklärung für den plötzlichen Anstieg. Als es passierte, hat es niemand bemerkt, weil es eine Irrenanstalt war.

Als der Impfstoff zur Verfügung stand, wollten sich 90 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen. Jetzt wollen sich 0 Prozent impfen lassen. Wenn die Impfung Pflicht wird, werden sie kündigen.