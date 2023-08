US-General Mark Milley, der Mann hinter der katastrophalen Kapitulation vor den Taliban in Afghanistan, traf sich am Montag mit Red Francis, um über den Krieg zu sprechen. Denn Milley kennt den Krieg.

General Milley will den Krieg in der Ukraine fortsetzen, trotz der Massen an Toten und Leiden, die das Regime verursacht. Letzten Monat haben Milley und Joe Biden beschlossen, Streubomben einzusetzen, die von über 100 Ländern der internationalen Gemeinschaft geächtet sind.

Heute Morgen trafen sich Papst Franziskus und General Milley zu einer Audienz, wie die vatikanische Presse berichtete.

