Im Jahr 2023 sterben mehr Kanadier als erwartet. Kanadische Presse und Gesundheitsexperten sind verwirrt, vermeiden es aber, die COVID-Impfstoffe zu erwähnen!

Unerfreuliche Nachrichten aus dem stark COVID-geimpften Kanada. Im Jahr 2023 sind die Todesfälle 15-20% höher als üblich, berichtet die Globe and Mail (Paywall-freier Link). Die Autoren und Gesundheitsexperten sind verblüfft und können den Grund nicht finden.

… die neuesten Zahlen für 2023 zeigen, dass die Zahl der Todesfälle um 15 bis 20 Prozent höher ist als in den Jahren 2020 und 2021, so Tara Moriarty, eine Forscherin für Infektionskrankheiten und Mitbegründerin der Basisgruppe COVID-19 Resources Canada. Das ist deutlich weniger als 2022, “das ein schreckliches, wirklich schlimmes Jahr in Kanada war, aber es ist immer noch höher als in den ersten Jahren der Pandemie”, sagte sie.

Es gibt ein Wort, das in dem Artikel eklatant fehlt: “Impfstoff”.

Sie und ich wissen, wie wir dieses Wort erwähnen würden. Die Globe and Mail könnte es für einen anderen Zweck verwenden, z. B. um zu sagen: “Bitte denken Sie daran, Ihre lebensrettenden Covid-Impfungen zu nehmen.” Überraschenderweise schweigt der Artikel jedoch völlig und vermeidet es, “Impfstoffe” in einem Zusammenhang zu erwähnen, als wolle er den Leser nicht alarmieren.

Kanada ist eines der am stärksten gegen COVID geimpften Länder der Welt. Betrachten Sie die Auffrischungsrate der Bevölkerung Kanadas, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Bulgariens:

Der Artikel in der Globe and Mail deutet zwar an, dass Covid den Anstieg der Sterblichkeit erklären könnte, aber die Übersterblichkeit in Kanada ist extrem hoch, während die Übersterblichkeit in dem größtenteils ungeimpften Bulgarien jetzt negativ ist, obwohl beide Länder demselben Erreger ausgesetzt sind:

Die Übersterblichkeit in den weniger geimpften USA ist in diesem Jahr positiv, aber glücklicherweise viel besser als in Kanada. Es ist zu beachten, dass die CDC einige Todesfälle mit Verzögerung meldet, sodass die endgültige Zahl der Todesfälle wahrscheinlich höher sein wird:

Das Vereinigte Königreich, dessen Durchimpfungsrate höher ist als die der USA, aber niedriger als die Kanadas, befindet sich merkwürdigerweise in einer ähnlichen Zwischenposition, was die überzähligen Todesfälle angeht (das nachstehende Diagramm bezieht sich nur auf England):

Was sehen wir? Je mehr Auffrischungsimpfungen (und COVID-Impfungen) durchgeführt werden, desto höher ist die Gesamtsterblichkeit. Unter anderem habe ich diesen Trend festgestellt und eine Reihe von Artikeln verfasst, in denen ich den Zusammenhang zwischen COVID-Impfungen und Sterblichkeit untersucht habe.

Mit Bedauern und Enttäuschung muss ich neun Monate später feststellen, dass der Trend anhält – je mehr COVID-Impfungen und Auffrischungsimpfungen verabreicht wurden, desto höher ist die Sterblichkeit. Ich würde es sehr begrüßen, wenn dieser Trend abrupt aufhören würde – aber leider hört er nicht auf!

Wird die überhöhte Sterblichkeit jemals wieder auf das normale Niveau vor der Pandemie zurückgehen?