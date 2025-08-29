Ghislaine Maxwell macht Enthüllungen über Jeffrey Epstein und Lady de Rothschild

Ghislaine Maxwell, die ehemalige Freundin des pädophilen Jeffrey Epstein, wurde im vergangenen Monat vom US-Justizministerium befragt. Eine Abschrift des Gesprächs wurde am Freitag veröffentlicht.

Zuvor hatte das Ministerium beschlossen, die Akten der Epstein-Untersuchung nicht freizugeben – ein Schritt, der insbesondere unter Anhängern von Donald Trump scharfe Kritik ausgelöst hatte. Maxwell verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe.

Verbindung zu Lady de Rothschild

Während des insgesamt neun Stunden langen Interviews machte Maxwell eine bemerkenswerte Enthüllung: Der Sexualstraftäter Epstein stand in Kontakt mit einer bekannten britisch-amerikanischen „Philanthropin“.

Der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Todd Blanche, der im Auftrag von Minister Bondi Kontakt zu Maxwells Anwalt aufgenommen hatte, fragte sie, ob sie Prinz Andrew mit Epstein in Verbindung gebracht habe. Maxwell verneinte dies. Sie erklärte, die beiden hätten sich erstmals im Ferienhaus von Lady Lynn Forester de Rothschild getroffen.

Lady de Rothschild, in New Jersey geboren, ist die Leiterin des Vermögensverwalters E.L. Rothschild, zu dem auch das Magazin The Economist gehört.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Lady de Rothschild den Kontakt zwischen Epstein und dem Rechtsanwalt Alan Dershowitz hergestellt hatte.

Alan Dershowitz says he was introduced to Jeffrey Epstein by “Lady and Lord Rothschild”. pic.twitter.com/fQKoSMZ4Ei — el_oso 🇺🇸 (@LopezMotorsCars) July 19, 2025

Darüber hinaus pumpte sie erhebliche Summen in die Wahlkämpfe von Bill und Hillary Clinton. Offizielle Aufzeichnungen zeigen, dass sie mit Präsident Bill Clinton über Epstein gesprochen hat, während dieser im Amt war.

27. April 1995

Präsident William T. Clinton

Das Weiße Haus

Washington, DC 20500

Sehr geehrter Herr Präsident,

es war mir eine Freude, Sie kürzlich im Haus von Senator Kennedy zu sehen. Es gab zu viel zu besprechen und zu wenig Zeit. In meinen fünfzehn Sekunden des Zugangs, in denen ich über Jeffrey Epstein und Währungsstabilisierung sprach, versäumte ich es, mit Ihnen über ein Thema zu reden, das mir besonders am Herzen liegt – nämlich Affirmative Action und die Zukunft.

Ich sende Ihnen eine Kopie eines Memos, das George Stephanopoulos mich gebeten hat vorzubereiten, sowie einen Artikel über meine Teilnahme an einem FCC-Set-Aside-Programm.

Ich würde sehr gerne mein Engagement in dieser Angelegenheit fortsetzen. Sie verdienen viel Anerkennung für viele Ihrer Initiativen auf diesem Gebiet. Lassen Sie mich wissen, ob ich Ihnen in irgendeiner Weise helfen kann.

Mit freundlichen Grüßen,

Lynn Forester

Lady de Rothschild war mit dem britischen Finanzier Sir Evelyn de Rothschild verheiratet, einem Spross der berüchtigten Bankiersfamilie. Sir Evelyn starb 2022 im Alter von 91 Jahren.