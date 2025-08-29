Ghislaine Maxwell macht Enthüllungen über Jeffrey Epstein und Lady de Rothschild

Ghislaine Maxwell, die ehemalige Freundin des pädophilen Jeffrey Epstein, wurde im vergangenen Monat vom US-Justizministerium befragt. Eine Abschrift des Gesprächs wurde am Freitag veröffentlicht.
Zuvor hatte das Ministerium beschlossen, die Akten der Epstein-Untersuchung nicht freizugeben – ein Schritt, der insbesondere unter Anhängern von Donald Trump scharfe Kritik ausgelöst hatte. Maxwell verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe.
Verbindung zu Lady de Rothschild
Während des insgesamt neun Stunden langen Interviews machte Maxwell eine bemerkenswerte Enthüllung: Der Sexualstraftäter Epstein stand in Kontakt mit einer bekannten britisch-amerikanischen „Philanthropin“.
Der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Todd Blanche, der im Auftrag von Minister Bondi Kontakt zu Maxwells Anwalt aufgenommen hatte, fragte sie, ob sie Prinz Andrew mit Epstein in Verbindung gebracht habe. Maxwell verneinte dies. Sie erklärte, die beiden hätten sich erstmals im Ferienhaus von Lady Lynn Forester de Rothschild getroffen.
Lady de Rothschild, in New Jersey geboren, ist die Leiterin des Vermögensverwalters E.L. Rothschild, zu dem auch das Magazin The Economist gehört.
Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Lady de Rothschild den Kontakt zwischen Epstein und dem Rechtsanwalt Alan Dershowitz hergestellt hatte.
Alan Dershowitz says he was introduced to Jeffrey Epstein by “Lady and Lord Rothschild”. pic.twitter.com/fQKoSMZ4Ei— el_oso 🇺🇸 (@LopezMotorsCars) July 19, 2025
Darüber hinaus pumpte sie erhebliche Summen in die Wahlkämpfe von Bill und Hillary Clinton. Offizielle Aufzeichnungen zeigen, dass sie mit Präsident Bill Clinton über Epstein gesprochen hat, während dieser im Amt war.
Lady de Rothschild war mit dem britischen Finanzier Sir Evelyn de Rothschild verheiratet, einem Spross der berüchtigten Bankiersfamilie. Sir Evelyn starb 2022 im Alter von 91 Jahren.