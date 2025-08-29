Das britische Met Office verfügt über mehr als 100 nicht existierende Wetterstationen, deren Temperaturdaten es anhand von Informationen aus „gut korrelierten benachbarten Standorten“ schätzt. Das Amt weigert sich jedoch, die verwendeten Standorte zu nennen, und weist Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (FOI) mit der Ausrede zurück, sie seien „lästig“ und nicht im öffentlichen Interesse. Doch heute kann der Daily Sceptic eine neue Arbeit veröffentlichen, die zeigt, dass es im Fall des fiktiven Standorts Lowestoft meilenweit keine offenen Wetterstationen gibt, die gut miteinander korrelieren oder nicht. Solange das Met Office seine Arbeit nicht endlich offenlegt, ist die einzige realistische Schlussfolgerung, dass die Daten erfunden sind. Dies ist der „rauchende Colt“, der eine umfassende öffentliche Erklärung des Met Office erfordert.

Die Temperaturdaten von Lowestoft werden seit 2010 nicht mehr erhoben, als die Station geschlossen wurde. Laut einer öffentlich zugänglichen Temperaturdatenbank des Met Office sind die nächstgelegenen Klimastationen zu Lowestoft Hemsby (vier Meilen entfernt), Coltishall (25 Meilen), Scole (26 Meilen) und Morley St Botolph (30 Meilen). Angesichts der Entfernungen zur Küstenlage von Lowestoft können diese Stationen kaum als gut korreliert oder benachbart angesehen werden. Die Tatsache, dass jede von ihnen geschlossen ist, könnte als weiteres disqualifizierendes Merkmal gelten, obwohl dies, wie wir beim Met Office gesehen haben, nicht unbedingt der Fall ist.

Besonders interessant ist, dass Lowestoft als eine von nur 36 Stationen in der Historic Station Database des Met Office aufgeführt ist. Noch bemerkenswerter: Die Station soll dort weiterhin als „aktiv“ geführt sein.

Die Besorgnis über die vom Met Office erstellten Temperaturdaten wuchs bereits, seit der Daily Sceptic im März 2024 aufdeckte, dass etwa 80 % der existierenden Wetterstationen so schlecht platziert sind, dass sie vom CIMO als „Schrott“ der Klassen 4 und 5 eingestuft werden. Diese Stationen weisen erhebliche, international anerkannte Aufzeichnungsfehler auf. Das Met Office ist eine britische Regierungsbehörde und steht, wie viele andere staatliche Einrichtungen weltweit, an vorderster Front, wenn es um Klimaalarm und die politische Förderung der Net-Zero-Agenda geht. Kürzlich erklärte der Wissenschaftsautor Matt Ridley im Telegraph, das Met Office sei „auf peinliche Weise von Aktivisten düpiert worden“. Je stärker die politische Rolle des Amts gewachsen sei, desto mehr geriet es wissenschaftlich in die Kritik. So beklagte es kürzlich, dass der Versuch einiger weniger Personen, die Integrität der Beobachtungen des Wetteramts zu untergraben, „ein Versuch sei, jahrzehntelange solide wissenschaftliche Arbeit über den weltweiten Klimawandel zu diskreditieren“.

Arroganz und Aufgeblasenheit sind selten fehl am Platz, wenn das Met Office Kritik abwehren will. Doch Wissenschaft ist nur dann „robust“, wenn sie auch nach schonungsloser, forensischer Prüfung bestehen bleibt. Selbst wenn die traditionelle wissenschaftliche Methode in der „gefestigten“ Welt der Klimaforschung oft de facto ausgehebelt wird, gelten ihre Grundprinzipien dennoch, wenn Daten als belastbar anerkannt werden sollen.

Einer der wenigen, die es wagen, das Met Office in Frage zu stellen, ist der Bürgerdetektiv Ray Sanders, auf dessen Arbeit bereits mehrfach hingewiesen wurde. Seine jüngste Recherche brachte nun den „rauchenden Colt“ im Fall Lowestoft ans Licht. Seine FOI-Anfragen konterte das Met Office mit der Ausrede, es könne die „bis zu sechs gut korrelierten Standorte“ hinter den Klimamittelwerten geschlossener Stationen nicht nennen, weil „es sich nicht um zurückgehaltene Informationen handelt“. Sanders reagierte ungläubig: „Was, niemals, nicht einmal einen Tag lang? Hände hoch, wer das glaubt!“

Sanders definiert Korrelation als eine gegenseitige Beziehung oder Verbindung zwischen zwei oder mehr Dingen. Er betont, dass jede Station, die laut Met Office „gut korrelierte Daten“ für Lowestoft liefern soll, bis zur Schließung 2010 ebenfalls in Betrieb gewesen sein müsste – und natürlich aktuelle Daten liefern müsste. Da das Met Office dies nicht offenlegen will, untersuchte er eigenständig mögliche Vergleichsstationen.

Östlich von Lowestoft gibt es keine weiteren Stationen, schlicht, weil dies der östlichste Punkt Großbritanniens ist. Auch nördlich oder südlich sind keine Stationen angesiedelt, so Sanders. Die nächstgelegene offene Station ist Lingwood Strumpshaw Hill (Klasse 5), rund 14 Meilen entfernt, mit potenziellen Fehlern von bis zu 5 °C. Der Vergleich dieser Waldstation mit dem Küstenstandort Lowestoft, bei nur 18 Monaten Überschneidungszeit, sei nicht realistisch. Weitere Kandidaten: Neatishead (20 Meilen entfernt, keine Überschneidung), Flugplatz Tibenham (24 Meilen, erst ab 2015 eröffnet), Charsfield (29 Meilen landeinwärts auf einer Obstfarm, kaum repräsentativ für Küstenklima). Übrig blieben nur Cromer (Klasse 4, 35 Meilen) und Weybourne (Klasse 2, 41 Meilen). All diese Standorte sprengen die Definition von „benachbart“.

Damit bleiben nur zwei weit entfernte Stationen, deren Daten einen groben Anhaltspunkt für Lowestoft liefern könnten. Sanders schlussfolgert: „Es scheint unglaublich unwahrscheinlich, dass sich daraus auch nur eine annähernd enge Beziehung ergibt, geschweige denn eine, die das Met Office bis auf die zweite Dezimalstelle genau in seinen Klimadurchschnittstabellen ausweist.“

Sanders legt stichhaltige Beweise vor, dass das Met Office Temperaturdaten erfindet, die dann zur politischen Legitimation der Net-Zero-Ziele genutzt werden. Die Behauptung, seine gründlichen Recherchen seien „lästig“, ist nicht haltbar. Das Amt muss realistische Erklärungen und eigene Belege liefern, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in seine Arbeit wiederherzustellen.

Die zentralen Vorwürfe von Sanders: