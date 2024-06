Gilt die Verfassung für Bidens Krieg in der Ukraine?

Andrew P. Napolitano

Kann der Präsident jeden Krieg führen, den er will? Kann der Kongress jeden Krieg finanzieren, den er will? Gibt es verfassungsmäßige und rechtliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor ein Krieg geführt werden kann? Können die Vereinigten Staaten von Amerika rechtmäßig einen Verbündeten angreifen?

Diese Fragen sollten in einer Debatte über das Engagement der USA in der Ukraine im Vordergrund stehen. Leider hat es keine große nationale Debatte gegeben. Die Medien geben das wieder, was die CIA ihnen erzählt, und nur wenige Websites und Podcasts – darunter meine eigene, “Judging Freedom” auf YouTube – stellen den rücksichtslosen, unmoralischen, illegalen und verfassungswidrigen Krieg der Regierung in Frage.

Alle Macht der Bundesregierung stammt aus der Verfassung und aus keiner anderen Quelle. Der Kongress hat es jedoch geschafft, seine Macht über die Grenzen der Verfassung hinaus auszudehnen, sowohl im Inland als auch in auswärtigen Angelegenheiten, indem er Geld in Bereichen ausgibt, die er nicht regulieren kann, und sich durch Bestechung die Zustimmung der Staaten und des Auslands erkauft.

Beispiele dafür sind im Inland der numerische Mindestblutalkoholgehalt, ab dem man wegen Alkohol am Steuer verhaftet werden darf, und die Höchstgeschwindigkeitsgrenzen. In beiden Fällen bot der Kongress den Bundesstaaten Geld an, um Autobahnen zu asphaltieren, wenn sie beide Werte herabsetzen würden, und die klammen Bundesstaaten nahmen das Geld zusammen mit den Auflagen des Kongresses an. Das sind Bestechungsgelder, von deren strafrechtlichen Konsequenzen sich der Kongress freigesprochen hat.

Das Gleiche gilt für die Außenpolitik. Der Kongress kann Russland rechtlich gesehen nicht den Krieg erklären, da es keinen militärisch begründeten Grund dafür gibt. Russland stellt keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA oder für amerikanische Personen oder Eigentum dar. Außerdem haben die USA keinen Vertrag mit der Ukraine, der eine amerikanische militärische Verteidigung auslöst. Aber der Kongress gibt trotzdem Geld für den Krieg aus.

Nach der Verfassung kann nur der Kongress einem Land oder einer Organisation den Krieg erklären. Das letzte Mal tat er dies, um die amerikanische Beteiligung am Zweiten Weltkrieg einzuleiten. Aber der Kongress hat den Präsidenten begrenzte Befugnisse übertragen und ihnen erlaubt, unerklärte Kriege zu führen. Beispiele dafür sind die katastrophalen und kriminellen Invasionen von Präsident George W. Bush in Afghanistan und im Irak sowie die War Powers Resolution von 1973.

Der Kongress hat Russland nicht nur nicht den Krieg erklärt, er hat auch den Einsatz amerikanischer Streitkräfte gegen Russland nicht genehmigt. Dennoch hat er Präsident Joe Biden einen Blankoscheck über 175 Milliarden Dollar ausgestellt und ihn ermächtigt, diese Summe nach eigenem Gutdünken für die militärische Ausrüstung der Ukraine auszugeben.

Er hat versprochen, der Ukraine weiterhin alles zu geben, was sie braucht, “so lange es nötig ist”. Solange es dauert, was zu tun? Das kann er nicht beantworten, weil er kein klares militärisches Ziel hat. Die Beseitigung der russischen Truppen in der Ukraine und auf der Krim oder die Entlassung des russischen Präsidenten Wladimir Putin aus dem Amt sind keine realistisch erreichbaren militärischen Ziele.

Der Kongress hat lediglich die Entsendung von Waffen und Geld in die Ukraine genehmigt, aber Biden hat auch Soldaten entsandt. Das Engagement der USA in Vietnam begann auf die gleiche Weise: keine Kriegserklärung, keine Ermächtigung zur Anwendung militärischer Gewalt, aber ein schrittweiser Aufbau amerikanischer Truppen als Berater und Ausbilder, und dann ein vom Kongress unterstützter Krieg, in dem eine halbe Million amerikanischer Soldaten eingesetzt wurden, von denen 10 % in Leichensäcken nach Hause kamen.

Wir wissen nicht, wie viele amerikanische Soldaten sich in der Ukraine aufhalten, da sie keine Uniform tragen und ihr Aufenthaltsort geheim ist. Wir wissen jedoch, dass sie an Feindseligkeiten beteiligt sind, da ein Großteil der von Biden entsandten Ausrüstung amerikanisches Know-how und Sicherheitsgenehmigungen für den Betrieb und die Wartung erfordert. Und bei einigen der Waffen zielen amerikanische Truppen tatsächlich auf russische Truppen und betätigen den Abzug.

Bringen amerikanische Soldaten russische Soldaten um? Ja. Nichts davon ist vom Kongress genehmigt worden, aber der Kongress hat dafür mit geliehenen Dollars bezahlt.

Nun zurück zur Verfassung. Die War Powers Resolution, die den Präsidenten verpflichtet, den Kongress über die Anwendung amerikanischer militärischer Gewalt zu informieren, ist verfassungswidrig, weil sie darin besteht, dass der Kongress eine seiner Kernfunktionen abgibt – die Kriegserklärung. Der Oberste Gerichtshof hat die Abtretung von Kernfunktionen als Verstoß gegen die Gewaltenteilung bezeichnet: nur der Kongress erklärt den Krieg, nur der Präsident führt den Krieg.

Dennoch hat Biden den Kongress nicht über seine Absichten informiert, amerikanische Truppen gewaltsam einzusetzen. Dennoch hat er die Marine und die CIA eingesetzt, um Deutschland anzugreifen – ein Kriegsverbrechen und eine Verletzung des NATO-Vertrages – und er hat Soldaten ohne Uniform in der Ukraine, um die Täuschung aufrechtzuerhalten, dass keine Truppen vor Ort sind.

Seien Sie nicht überrascht, wenn Biden die Achtergruppe heimlich über den War Powers Act informiert. Was ist das? Die Gang of Eight ist der Kongress im Kongress. Sie besteht aus den Vorsitzenden und ranghohen Mitgliedern der Geheimdienstausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats sowie den Führern der Republikaner und Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, mit denen der Präsident rechtmäßig Geheimnisse austauscht.

So wie der Kongress seine Befugnisse zur Kriegsführung nicht an den Präsidenten delegieren kann, kann er sie auch nicht an die “Gang of Eight” delegieren. Das Konzept der “Gang of Eight” steht im Widerspruch zu den demokratischen Werten. Die Unterrichtung über die Gewalttätigkeiten des Präsidenten unterliegt der Schweigepflicht. Welche Art von Demokratie operiert und tötet im Geheimen?

Die verschiedenen Verträge, denen die USA beigetreten sind, beschränken ihre Kriegsführung auf das, was defensiv, verhältnismäßig und angemessen ist. Wenn also eine ausländische Macht im Begriff ist, anzugreifen – wie am 11. September 2001, als die Regierung schlief -, kann der Präsident zuerst zuschlagen, um die USA zu schützen. Abgesehen von einem unmittelbar bevorstehenden Angriff muss die Grundlage für einen Krieg real sein, das gegen die USA gerichtete militärische Verhalten des Gegners muss schwerwiegend sein, das Kriegsziel muss klar und erreichbar sein, und die Mittel müssen der Bedrohung angemessen sein.

Hat Russland die Vereinigten Staaten bedroht? Nein. Welche schwerwiegenden Handlungen hat das russische Militär gegen die USA begangen? Keine. Was ist Bidens Ziel? Das will er nicht sagen.

Hält der Kongress die Verfassung ein? Tut der Präsident das? Die Antworten liegen auf der Hand. Wir haben die Verfassung zur Aufbewahrung in die Hände derer gelegt, die sie ignorieren. Die Folgen sind Tod, Schulden und der Verlust der persönlichen Freiheit.