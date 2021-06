Ging es bei der ganzen Pandemie um den Impfstoff und wie der COVID-Impfstoff als Entvölkerungswaffe wirken kann

mercola.com

Könnte es sein, dass es bei der ganzen COVID-19-Pandemie um den Impfstoff ging und darum, eine globale Massenimpfkampagne zur Bevölkerungskontrolle in Gang zu setzen?

In den letzten Wochen gab es in den USA einen signifikanten Anstieg von Impfanreizen, von kostenlosen Donuts, Kuchen, Pommes Frites, Hot Dogs und Pizza bis hin zu Spielhallen-Gutscheinen, 10-Cent-Bier, kostenlosen State-Park-Saisonpässen, kostenlosen Uber- und Lyft-Fahrten, kostenlosen Marihuana- und Cincinnati-Reds-Baseball-Tickets, der Chance, ein Vollstipendium zu gewinnen und sogar $1-Millionen- und $5-Millionen-Geschenken

In der Zwischenzeit hat das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System über einen Zeitraum von 15,5 Jahren mehr Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung registriert als alle verfügbaren Impfstoffe zusammen.

Ehemalige COVID-19-Patienten werden sogar dazu gedrängt, sich impfen zu lassen, obwohl sie bereits eine überlegene Immunität haben und Studien zeigen, dass sie ein weitaus höheres Risiko für schwere Nebenwirkungen des Impfstoffs haben, und North Carolina hat ein Gesetz verabschiedet, das es Kindern im Alter von 12 Jahren erlaubt, den COVID-Impfstoff ohne elterliche Zustimmung zu erhalten

COVID-19-Impfstoffe könnten als „Entvölkerungswaffe“ wirken, indem sie eine Antikörper-abhängige Immunverstärkung auslösen, die Sie anfälliger für schwere COVID-19-Erkrankungen macht, wenn Sie dem Virus ausgesetzt sind. Antikörper gegen die Spike-Proteine können auch Syncytin angreifen – homologe Proteine, die für die Bildung der Plazenta wichtig sind, was zu Unfruchtbarkeit führen kann. Insgesamt können die Impfungen Ihre angeborene Immunität zerstören und Sie für ein schnelles Auftreten von schwächenden Krankheiten und vorzeitigem Tod vorbereiten

Meiner Meinung nach ist Dr. Peter McCullough einer der mutigsten und glaubwürdigsten akademischen Ärzte da draußen, und ich hoffe, ihn bald interviewen zu können. Er ist stellvertretender Chefarzt für Innere Medizin am Baylor University Medical Center und trotz seiner tadellosen Referenzen wurde er verunglimpft, weil er gleich zu Beginn der COVID-19-Pandemie erklärte, dass es nur um den Impfstoff gehe und darum, eine weltweite Massenimpfkampagne in Gang zu bringen.

„Alle Wege führen zum Impfstoff“, sagte McCullough kürzlich in einem Interview, wobei er darauf setzte, dass die Länder den Impfstoff weltweit verordnen würden. Das erste Video oben ist ein 16-minütiger Ausschnitt aus einem viel längeren Interview, das das zweite Video ist.

McCullough weist darauf hin, dass eine Reihe von Ländern bereits darüber sprechen, den noch nicht zugelassenen Impfstoff COVID-19 verpflichtend zu machen, was bedeutet, dass jeder und jede gegen ihren Willen gezwungen werden kann, ihn zu nehmen. „So sehr wollen die Interessenvertreter die Impfung“, sagt McCullough. „Sie wollen wirklich eine Nadel in jedem Arm. Aber warum?“ Genau das ist die Millionen-Dollar-Frage.

Unglaubliche Anreize werden geboten

In den letzten Wochen ist die Zahl der Impfanreize in den USA deutlich gestiegen: von kostenlosen Donuts, Kuchen, Pommes frites, Hot Dogs und Pizza, über Spielhallen-Gutscheine, 10-Cent-Bier, kostenlose Saisonkarten für Nationalparks, kostenlose Fahrten mit Uber und Lyft, kostenloses Marihuana und Baseball-Tickets für die Cincinnati Reds, die Chance auf ein Vollstipendium bis hin zu Preisen im Wert von 1 Million Dollar und 5 Millionen Dollar. Im Folgenden finden Sie eine vollständigere Liste der Anreize, die auf vaccines.gov.15 veröffentlicht wurde.

Zu sagen, der Push zum Impfen ist eine Tat der Verzweiflung, ist eine zutiefst ernste Untertreibung.

Wenn man bedenkt, dass das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) mehr Todesfälle nach der COVID-19-Impfung registriert hat als alle verfügbaren Impfstoffe zusammen von Mitte 1997 bis Ende 2013 – ein Zeitraum von 15 1/2 Jahren – muss man sich fragen, warum unsere Führer so darauf bestehen, dass jeder diese experimentellen Gentherapien bekommt.

Sie drängen sogar darauf, dass ehemalige COVID-19-Patienten die Impfung erhalten, obwohl sie bereits eine überlegene dauerhafte Immunität haben und Studien zeigen, dass sie ein weitaus höheres Risiko für schwere Nebenwirkungen der COVID-Impfung haben.

Wenn es wirklich darum geht, die Öffentlichkeit vor COVID-19 zu schützen, warum wird den genesenen COVID-Patienten – deren Schutz der durch die Impfung hervorgerufenen Immunität weit überlegen ist – nicht eine Art Immunitätspass angeboten oder der Zugang zu Sportveranstaltungen oder Bildung gewährt, der jetzt nur noch denjenigen mit Impfausweis gewährt wird?

Hinzu kommt, dass North Carolina jetzt ein Gesetz verabschiedet hat, das es Kindern ab 12 Jahren erlaubt, den COVID-Impfstoff ohne elterliche Zustimmung zu erhalten. Denken Sie darüber nach. Bis zum 21. Mai 2021 sind 4406 Amerikaner nach der COVID-Impfung gestorben, darunter drei Teenager, und 12-Jährige werden nun ermutigt, eine Entscheidung über Leben und Tod ohne ihre Eltern zu treffen?

Wie McCullough feststellte, liegt der Schwellenwert, ab dem ein experimentelles Impfstoffprogramm eingestellt wird, bei 25 bis 50 Todesfällen, doch hier sind wir nun, mit über 4000 gemeldeten Todesfällen in den USA und vielen Tausend mehr in Europa.

In einem kürzlich erschienenen Bericht kam das Israeli People Committee, ein ziviles Gremium von Gesundheitsexperten, ebenfalls zu dem Schluss, dass „es noch nie einen Impfstoff gegeben hat, der so viele Menschen geschädigt hat“.

Nachdem 1976 mehr als 45 Millionen Menschen mit dem Impfstoff gegen die pandemische Schweinegrippe geimpft worden waren, stellten die USA das Programm nach nur 25 Todesfällen ein. (Die Zahl der Todesfälle, die nach dem Impfprogramm 1976 gemeldet wurden, schwankt je nach Quelle zwischen drei und 53.) Und lassen Sie uns auch dies nicht vergessen: Wenn etwas schiefgeht, sind die Impfstoffhersteller vollständig von Klagen freigestellt. Sie sind auf sich allein gestellt.

Massenimpfungen sind eine mehr als schreckliche Strategie

Als Arzt McCullough empfiehlt diesen Impfstoff nicht mehr, und auch andere prominente Virologen und Ärzte fordern einen Stopp des Programms. Traurigerweise machen viele mit, einfach, weil sie verzweifelt versuchen, zu dem „normalen“ Leben zurückzukehren, das sie vorher kannten: ihre Kinder zur Schule schicken, ihren Job behalten und das Leben führen, das sie vor der Pandemie hatten.

Tun Sie es nicht, sagt McCullough – tappen Sie nicht in diese Falle, denn es wird alles nur noch schlimmer machen. Indem wir alle gegen ein sehr schmales Spektrum der Immunität impfen – das ursprüngliche SARS-CoV-2-Spike-Protein, das inzwischen auf vielfältige Weise mutiert ist und nicht mehr existiert – „bereiten wir uns auf einen Superbug vor, der ganze Bevölkerungen auslöschen wird“, sagt er.

Als solcher ist der COVID-19-Impfstoff eine Biowaffe, warnt McCullough, und die Bedenken bezüglich der Nebenwirkungen sind „weit jenseits von allem, was wir jemals gesehen haben … Amerikaner sollten außerordentlich alarmiert sein.“

Worum geht es bei diesem Impfstoffprogramm wirklich?

Warum wird der Impfstoff auf diese Weise gepusht? McCollough glaubt, dass es ein globales Ziel ist, Menschen zu „markieren“, um Sie in ihre Impfstoff-Datenbank zu bekommen, die schließlich in ein Werkzeug für die Bevölkerungskontrolle verwandelt wird, mit freundlicher Genehmigung von Impfpässe.

Wenn wir über Bevölkerungskontrolle sprechen, gibt es zwei verschiedene Formen, und beide können in diesem Fall zutreffen. Bei der einen Form der Bevölkerungskontrolle geht es um die Kontrolle der Menschen durch die Ideologie des Utilitarismus, Impfpässe und ein Sozialkreditsystem, die alle miteinander verbunden sind. Eine andere Form ist die tatsächliche Entvölkerung.

Bevölkerungskontrolle durch Utilitarismus und Impfung

Der Utilitarismus basiert auf der mathematischen Gleichung, dass einige Individuen für das größere Wohl der Mehrheit geopfert werden können. Mit anderen Worten: Wenn einige Menschen durch Impfstoffe geschädigt werden, ist das ein akzeptabler Verlust, weil die Gesellschaft als Ganzes davon profitieren kann oder wird.

Diese diskreditierte Pseudo-Ethik wurde wiederholt benutzt, um schreckliche Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen. Das Dritte Reich zum Beispiel nutzte die utilitaristische Logik als Vorwand, um Minderheiten zu dämonisieren und zu eliminieren, die als Bedrohung für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen des Staates angesehen wurden. Jetzt wird der Utilitarismus erneut herangezogen, und zwar unter dem falschen Narrativ, dass die Menschheit als Ganzes in Gefahr ist, wenn nicht jeder die Würfel rollen lässt und sich impfen lässt.

Letztlich geht es darum, dass Impfverweigerer nicht mehr frei an der Gesellschaft teilnehmen dürfen. Das ist der Abschreckungsanreiz oder negative Anreiz, der zu den bereits erwähnten positiven Anreizen hinzukommt.

Obwohl die US-Regierung weiß, dass sie die Impfung nicht auf nationaler Ebene vorschreiben kann, da dies ein direkter Verstoß gegen die US-Verfassung wäre, drängt sie dennoch darauf, indem sie private Unternehmen ermutigt, die Impfung als Bedingung für eine Anstellung oder den Zugang zu Dienstleistungen vorzuschreiben. Außerdem geben sie Milliarden von Dollar für Werbung in konventionellen Medien aus, die von den US-Steuerzahlern bezahlt werden.

Kurz gesagt, Impfpässe sind ein Weg, um Compliance zu erzwingen. Aber die Impfstoffdatenbank kann auch die Grundlage für eine viel größere Kontrollstruktur bilden, ein soziales Kreditsystem, bei dem man jedes Mal Punkte verliert, wenn man sich auf eine Weise verhält, die als unerwünscht angesehen wird.

Das kann im wahrsten Sinne des Wortes alles sein, wenn man sich das chinesische Sozialkreditsystem anschaut. Menschen mit niedrigem Sozialkreditsystem können nicht mit bestimmten öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, nicht ins Ausland reisen, bestimmte Jobs annehmen, zur Schule gehen oder sogar einen Kredit aufnehmen.

Der Punkt ist, dass Sie, sobald Sie in diesem System sind, unter der Kontrolle von jemand anderem stehen. Wenn sie sagen, Sie müssen eine Auffrischungsimpfung bekommen, müssen Sie einwilligen – immer und immer wieder – oder riskieren, grundlegende Menschenrechte zu verlieren, wie die Fähigkeit, zu kaufen und zu verkaufen, zu reisen oder eine Ausbildung zu bekommen.

Die Agenda der Entvölkerung

Die andere Form der Bevölkerungskontrolle bezieht sich auf die tatsächliche Entvölkerung. Ein Hauptproblem, das die globale Elite seit langem zu lösen versucht, ist, dass es zu viele Menschen gibt, die zu viel von den vermeintlich begrenzten Ressourcen der Welt verbrauchen und dabei alles verschmutzen. Die Antwort ist ihrer Meinung nach, die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Zwar werden Geburtenkontrolle und Abtreibungen propagiert, um dabei zu helfen, aber diese Strategien sind nicht effektiv oder schnell genug. Sie brauchen eine weniger fruchtbare Bevölkerung und sie brauchen Menschen, die früher sterben.

Ich glaube, dass [COVID-19-Auffrischungsimpfungen] dazu benutzt werden, Ihre Gesundheit zu schädigen und Sie möglicherweise zu töten. Ich kann keine andere vernünftige Interpretation sehen als einen ernsthaften Versuch der Massenentvölkerung. ~ Michael Yeadon Ph.D.

Während viele vielleicht nicht glauben wollen, dass dies möglicherweise wahr sein könnte, müssen Sie sich daran erinnern, dass die Absicht nicht darin besteht, Leiden per se zu verursachen. Es ist eine Form der Selbsterhaltung, da ihr Endziel darin besteht, den gesamten Reichtum der Welt in ihren eigenen Händen zu konzentrieren. Letztendlich ist es das, worum es beim Great Reset geht.

Im Interview, das Teil des abendfüllenden Dokumentarfilms „Planet Lockdown“ ist, teilt Dr. Michael Yeadon, ein biowissenschaftlicher Forscher und ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler der Allergie- und Atemwegsforschung bei Pfizer, seine Ansichten über die COVID-19-Pandemie und seine Befürchtungen bezüglich der COVID-19-Impfstoffe mit.

„Im Grunde ist alles, was Ihre Regierung Ihnen über dieses Virus erzählt hat, alles, was Sie tun müssen, um sicher zu sein, eine Lüge“, sagt Yeadon. „Und wenn sie nicht die Wahrheit sagen, bedeutet das, dass es etwas anderes gibt. Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass da etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie bald keine Chance mehr haben, etwas dagegen zu tun.“

Werden Booster Shots die Todesglocke sein?

Von all den Lügen, die uns im letzten Jahr erzählt wurden, beunruhigen und erschrecken Yeadon die Lügen über Virusvarianten und Auffrischungsimpfungen am meisten. Tatsächlich glaubt er, dass es der Schlüssel zu Ihrem Überleben sein kann, diesen Lügen nicht zu glauben.

„Wenn Ihnen die Wissenschaftler der Regierung sagen, dass eine Variante, die sich um 0,3 % von SARS-CoV-2 unterscheidet, sich als neues Virus ausgeben und eine Bedrohung für Ihre Gesundheit darstellen könnte, sollten Sie wissen, und ich sage Ihnen, dass sie lügen“, sagt Yeadon.

„Wenn sie lügen – und das tun sie – warum stellt die Pharmaindustrie dann Auffrischungsimpfstoffe her? … Es gibt absolut keine mögliche Rechtfertigung für ihre Herstellung. Und die Arzneimittelbehörden der Welt haben gesagt: ‚Weil sie den ursprünglichen Impfstoffen ziemlich ähnlich sind … werden wir von ihnen keine klinischen Sicherheitsstudien verlangen‘ …

Es gibt keine mögliche wohlwollende Interpretation dieser Aussage. Ich glaube, dass sie verwendet werden, um Ihre Gesundheit zu schädigen und Sie möglicherweise zu töten. Ganz im Ernst. Ich sehe keine andere vernünftige Interpretation als einen ernsthaften Versuch der Massenentvölkerung.

Das wird die Werkzeuge dafür liefern, und eine plausible Bestreitbarkeit. Sie werden eine weitere Geschichte über irgendeine biologische Bedrohung erfinden, und Sie werden Schlange stehen und Ihre Auffrischungsimpfungen bekommen, und ein paar Monate oder ein Jahr oder so später werden Sie an irgendeinem seltsamen, unerklärlichen Syndrom sterben. Und sie werden nicht in der Lage sein, es mit den Impfstoffen in Verbindung zu bringen …

In Anbetracht der Tatsache, dass dieses Virus schlimmstenfalls ein etwas größeres Risiko für alte und kranke Menschen darstellt als die Influenza, und ein kleineres Risiko [als die Influenza] für fast alle anderen … brauchten wir nichts zu tun. [Wir brauchten keine] Abriegelungen, Masken, Massentests, Impfstoffe.

Es gibt mehrere therapeutische Medikamente, die mindestens so wirksam sind wie die Impfstoffe. Sie sind bereits verfügbar und billig … Ein patentfreies Medikament namens Ivermectin, eines der weltweit am häufigsten verwendeten Medikamente, ist in der Lage, die Symptome in jedem Stadium der Krankheit zu reduzieren, einschließlich der Sterblichkeit um etwa 90 %. Man braucht also keine Impfstoffe und man braucht überhaupt keine der eingeführten Maßnahmen.“

Warum wurden wirksame Behandlungen unterdrückt?

Wie Yeadon stellt auch McCullough die Notwendigkeit eines Impfstoffs ernsthaft in Frage. Es gibt eindeutige Beweise, dass es hochwirksame Behandlungen gibt, die aber zugunsten dieser experimentellen Impfungen fast durchgängig unterdrückt worden sind. Und warum? Wenn es darum geht, die öffentliche Gesundheit zu schützen und Leben zu retten, warum werden dann effektive Behandlungen verunglimpft?

Wie McCullough während einer Diskussionsrunde im ersten von mehreren in den USA stattfindenden Tribunalen zu COVID-19 feststellte, geschah 2020 etwas sehr Ungewöhnliches. Zum ersten Mal wurden Ärzte auf der ganzen Welt aktiv entmutigt und daran gehindert, ihre Patienten zu retten. Es gab „eine enorme, vollständige, durchdringende, standhafte Unterdrückung jeglicher Versuche, Patienten mit COVID-19 zu helfen“, sagte er und fügte hinzu:

„Wir scheinen irgendwie einen einheitlichen Spielplan entwickelt zu haben … um passiv so viel Leid, Krankenhausaufenthalte und Tod wie möglich zuzulassen, enorme Mengen an Angst in unserer Gesellschaft zu erzeugen und dann für eine Massenimpfung vorbereitet zu sein.“

Beunruhigenderweise gibt es Hinweise darauf, dass die COVID-19-Impfstoffe tatsächlich als eine Art „Entvölkerungswaffe“ fungieren könnten. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, dass sich nicht-neutralisierende Antikörper bilden, die eine übertriebene Immunreaktion auslösen können (paradoxe Immunverstärkung oder Antikörper-abhängige Immunverstärkung oder ADE), wenn die Person nach der Impfung dem Wildvirus ausgesetzt wird.

Ich habe dieses Problem in mehreren Artikeln detailliert beschrieben, unter anderem in „How COVID-19 Vaccine Can Destroy Your Immune System“ und „Will Vaccinated People Be More Vulnerable to Variants?“

Im Klartext: Der Impfstoff kann die Anfälligkeit für das Virus erhöhen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an der Infektion zu sterben. Daten zeigen nun, dass die COVID-19-Todesfälle weltweit mit den steigenden Impfraten in die Höhe schnellen, obwohl die Länder zur Herdenimmunität tendierten und die Todesfälle auf einem historischen Tiefstand waren, bevor die Impfstoffe auf den Markt kamen.

Die mRNA-Impfstoffe regen den Körper auch dazu an, Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren, und die Spike-Proteine wiederum enthalten Syncytin – homologe Proteine, die für die Bildung der Plazenta unerlässlich sind. Wenn das Immunsystem einer Frau gegen Syncytin-1 reagiert, besteht die Möglichkeit, dass sie im Falle einer Schwangerschaft eine Fehlgeburt erleidet und letztendlich unfruchtbar wird.

Eine Massenimpfung von Kindern und Frauen im gebärfähigen Alter gegen COVID-19 ist eine denkbar schlechte Idee, die zu Massenunfruchtbarkeit führen könnte, wenn die COVID-Impfung eine Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslöst.

Wir wissen jetzt auch, dass die schlimmsten Symptome von COVID-19 durch das SARS-CoV-2-Spike-Protein verursacht werden, und das ist genau das, was diese genbasierten Impfstoffe Ihren Körper anweisen, zu produzieren. Was noch schlimmer ist: Das Spike-Protein, das Ihr Körper herstellt, ist eine genetisch veränderte Version, die weitaus giftiger ist als das Spike-Protein, das im eigentlichen Virus vorkommt.

Dies wurde in meinem Interview mit Stephanie Seneff, Ph.D., und Judy Mikovits, Ph.D., in „The Many Ways in Which COVID Vaccines May Harm Your Health“ sehr ausführlich besprochen.

Wie McCullough und Yeadon glaubt Mikovits, dass der COVID-19-Impfstoff eine Biowaffe ist, die Ihre angeborene Immunität zerstören und Sie für den schnellen Ausbruch einer schwächenden Krankheit und einen vorzeitigen Tod vorbereiten soll. Auch sie vermutet, dass viele ziemlich schnell sterben werden. „Es wird nicht ‚für immer leben und leiden‘ sein. Es wird heißen: fünf Jahre leiden und sterben“, sagt sie.

Während die Zahl der Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe bereits ein historisches Niveau erreicht hat, befürchte ich, dass sie im Herbst und Winter noch viel höher steigen könnte. Der Grund dafür ist ADE.

Herbst und Winter sind die Jahreszeiten, in denen die meisten Coronavirus-Infektionen auftreten, sei es SARS-CoV2 oder andere Coronaviren, die für die Erkältung verantwortlich sind, und wenn sich ADE als ein häufiges Problem herausstellt, dann könnten geimpfte Personen tatsächlich ein deutlich höheres Risiko für schwere COVID-19 und eine potenziell tödliche Immunreaktion aufgrund des pathogenen Primings haben.

Wollen Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen?

Meiner Meinung nach gibt es immer noch so viele potenzielle Schadensmöglichkeiten und so viele Ungewissheiten, dass ich jeden ermutigen möchte, seine Hausaufgaben zu machen, weiter zu lesen und zu lernen, die potenziellen Vor- und Nachteile abzuwägen, alle Druckmittel zu ignorieren und sich Zeit zu nehmen, wenn Sie sich entscheiden, ob Sie eine dieser COVID-19-Gentherapien bekommen wollen.

Und wenn Sie oder jemand, den Sie lieben, bereits einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben und Nebenwirkungen verspüren, sollten Sie dies unbedingt melden, am besten an alle drei genannten Stellen. Während unerwünschte Wirkungen und Todesfälle bisher ignoriert wurden, brauchen wir so viele Daten wie möglich, wenn wir eine Chance haben wollen, diese Massenimpfkampagne und den Vorstoß in Richtung Bevölkerungskontrolle zu stoppen.

