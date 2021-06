Ein chinesischer Wissenschaftler mit Verbindungen zu den Vereinigten Staaten meldete ein Patent für einen Corona-Impfstoff an, bevor das Virus zur Pandemie erklärt wurde. Yusen Zhou, der für das chinesische Militär arbeitete, reichte die Papiere am 24. Februar 2020 im Namen der Kommunistischen Partei Chinas ein, schreibt die Zeitung The Australian. Die Pandemie wurde im März ausgerufen.

Zhou arbeitete Berichten zufolge eng mit Wissenschaftlern des Wuhan Institute of Virology zusammen, darunter auch mit der „Fledermaus-Frau“ Shi Zhengli, die durch ihre Forschungen über Coronaviren bei Fledermäusen bekannt wurde.

Der Wissenschaftler starb auf mysteriöse Weise drei Monate nach Einreichung der Patentanmeldung. Die New York Post schreibt, dass es nur einen Bericht über seinen Tod in den chinesischen Medien gab, obwohl er einer der prominentesten Wissenschaftler des Landes war. Zhou hatte zuvor an Forschungen gearbeitet, die mit der Universität von Minnesota und dem New York Blood Center verbunden waren, so die Zeitung.

„Das ist etwas, was wir noch nie zuvor gesehen haben und wirft die Frage auf, ob sie vielleicht schon viel früher damit angefangen haben“, sagt Professor Nikolai Petrovsky von der australischen Flinders University.

Wissenschaftler des Wuhan Institute of Virology erforschten die genetische Manipulation von Coronaviren. Die Forschung wurde zum Teil durch das nationale US-Gesundheitsinstitut NIH finanziert, in der Anthony Fauci an der Spitze des National Institute of Allergy and Infectious Diseases steht. Das Geld ging über amerikanische Universitäten nach Wuhan.

In den letzten Wochen drängten viele der weltweit führenden Wissenschaftler darauf, herauszufinden, ob das Virus aus dem Labor in Wuhan entwichen ist. Leute, die letztes Jahr vorschlugen, dass Corona aus einem Labor kommt, wurden von den Medien als Verschwörungstheoretiker abgetan. Letzte Woche hat US-Präsident Joe Biden die Geheimdienste angewiesen, zu untersuchen, ob diese Theorie zutrifft. Da die Untersuchung von Geheimdiensten und nicht von der Wissenschaft geleitet wird, können wir jetzt schon davon ausgehen das China die Schuld tragen wird.