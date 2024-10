Gipfel zur Vogelgrippe ist „klassischer Angstporno“

Von Michael Nevradakis

Beamte der Stadt NEW YORK planen für Ende dieses Monats eine Planspielsimulation, um sich auf einen hypothetischen Ausbruch der Vogelgrippe vorzubereiten, wie ein Gesundheitsbeamter der Stadt auf dem International Bird Flu Summit bekannt gab, der diese Woche in Fairfax, Virginia, stattfindet.

Der Gipfel wird von Gingko Biosecurity gesponsert, einem Unternehmen, das nach eigenen Angaben „die Infrastruktur und Technologien der nächsten Generation entwickelt und einsetzt, die globale Führungskräfte benötigen, um eine Vielzahl biologischer Bedrohungen vorherzusagen, zu erkennen und darauf zu reagieren“.

Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und Vertreter pharmazeutischer Unternehmen kamen auf dem Gipfel zusammen, während immer mehr Berichte über Hotspots der Vogelgrippe eingingen, darunter eine Gruppe von acht möglichen Fällen in Missouri.

Laut U.S. News & World Report könnten die Fälle in Missouri „die ersten Fälle einer Übertragung der Vogelgrippe von Mensch zu Mensch in den Vereinigten Staaten sein“.

Italien und Ungarn gaben kürzlich bekannt, dass sie Vogelgrippeausbrüche auf Bauernhöfen entdeckt haben, wie Reuters berichtete. Laut CBS News hat die Vogelgrippe in Zoos in Vietnam 47 Tiger, drei Löwen und einen Panther getötet.

Der Epidemiologe Nicholas Hulscher sagte gegenüber The Defender, dass die Ausbrüche in Missouri und anderen Teilen der Welt nicht zu befürchten seien.

„Die aktuellen Ausbrüche von H5N1 in Tierpopulationen haben nicht zu Massensterben geführt, mit Ausnahme der von der Regierung angeordneten Keulung“, sagte Hulscher. “Der Genotyp B3.13, der derzeit in US-Rindern zirkulierende Stamm, ist derzeit eine sehr milde Krankheit für den Menschen. In den USA wurde noch nie ein menschlicher H5N1-Todesfall gemeldet.“

Dr. Clayton J. Baker, ein Arzt für Innere Medizin, sagte gegenüber The Defender, dass die neuesten Nachrichtenberichte für ihn „klassische Angstmacherei“ seien. Er wies darauf hin, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vor der Veröffentlichung des Artikels im U.S. News & World Report einen Bericht veröffentlicht hatten, in dem es hieß, dass nur ein H5N1-Fall beim Menschen in Missouri festgestellt worden sei.

Der Journalist und Autor John Leake nimmt am Vogelgrippe-Gipfel teil. Er berichtete dem Defender, dass die Mainstream-Medien zwar über angebliche Vogelgrippeausbrüche berichten, die Atmosphäre auf dem Gipfel jedoch gedämpft sei, wenn auch im Einklang mit der vorherrschenden Darstellung.

„Sie folgen, würde ich sagen, der Erzählung, die uns das ganze Jahr über präsentiert wurde, dass dieses neue H5N1 von Vögeln auf Säugetiere überspringt – zum Beispiel auf Milchvieh und Meeressäugetiere, die genetisch und genomisch dem Menschen viel näher stehen“, sagte Leake. „Die vorherrschende Lehrmeinung besagt also, dass diese pathogene Vogelgrippe kurz davor steht, den Evolutionssprung vom Tier zum Menschen zu schaffen. Und wenn das passiert, wird dies eine große Belastung für die menschliche Gesundheit und das öffentliche Gesundheitssystem darstellen.“

Was den Ausbruch in Missouri betrifft, so sagte Leake, dass dies ein Diskussionsthema auf dem Gipfel war – es wurden jedoch keine Beweise dafür vorgelegt, dass eine Übertragung der Vogelgrippe von Mensch zu Mensch stattgefunden hat.

Neben den Nachrichten über die geplante Vogelgrippe-Simulation in New York City kam auch das Thema Funktionsgewinnforschung mit dem H5N1-Virus zur Sprache. Einige Teilnehmer spekulierten, dass der derzeit vorherrschende H5N1-Stamm ein Produkt dieser Forschung sein könnte.

Simulation eines Vogelgrippeausbruchs „gibt Anlass zu großer Sorge“

Laut Leake teilte Syra Madad, leitende Direktorin des systemweiten Programms für spezielle Krankheitserreger bei NYC Health + Hospitals, den Teilnehmern des Gipfels mit, dass ihre Behörde für den 21. Oktober eine „vollständige Pandemie-Planübung“ plane.

Leake wies auf die Ähnlichkeiten mit ähnlichen Simulationen hin, die kurz vor den Ausbrüchen von COVID-19 und Affenpocken in den Jahren 2019 bzw. 2022 stattfanden, und sagte: „Meiner Erfahrung nach signalisieren diese Leute, sobald sie mit so etwas anfangen, dass sie es für echt halten.“

Baker sagte, die Nachricht von der Planspielsimulation sei „Anlass zu großer Sorge“. Er sagte, der Zeitpunkt der COVID-19-Planspielsimulation, Event 201, die im Oktober 2019 stattfand, sei „im Nachhinein äußerst verdächtig“.

Das Johns Hopkins Center for Health Security, das Weltwirtschaftsforum und die Bill & Melinda Gates Foundation organisierten 2019 die Simulation eines Coronavirus-Ausbruchs.

Im März 2021 organisierte die Nuclear Threat Initiative in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz eine „tabletop exercise on reducing high-consequence biological threats“ (dt. „Planübung zur Reduzierung schwerwiegender biologischer Bedrohungen“) auf der Grundlage eines hypothetischen globalen Affenpocken-Ausbruchs im Mai 2022.

Die Simulation fand vor dem Affenpocken-Ausbruch im Mai 2022 statt.

„Jede groß angelegte Übung für einen Krankheitserreger sollte Bedenken hinsichtlich einer möglichen geplanten Freisetzung aufkommen lassen„, sagte Hulscher. ‚Das Ereignis 201 sollte uns daran erinnern, dass ‘Übungen“ in der Regel vor dem eigentlichen Ereignis stattfinden.“

Hulscher schlug vor, dass ein Ausbruch der Vogelgrippe als Waffe eingesetzt werden könnte, um die diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen oder die nächste Regierung zu stören.

„Peter Hotez, Bill Gates und Robert Redfield haben vor zukünftigen Pandemien gewarnt, die schlimmer als SARS-CoV-2 sein werden, und sind sich sicher, dass es sich um die Vogelgrippe handeln wird“, sagte Hulscher. “Viele Gruppen würden davon profitieren, die Wahlen 2024 und/oder die Gesellschaft im Allgemeinen zu stören. Daher halte ich die Wahrscheinlichkeit eines weiteren absichtlichen Laborlecks für hoch.“

„Reichlich Beweise“ dafür, dass der aktuelle Vogelgrippevirus ein Produkt der Funktionsgewinnforschung ist

Laut Baker ist das H5N1-Vogelgrippevirus Gegenstand der Funktionsgewinnforschung mehrerer Wissenschaftler und Labore, darunter Yoshihiro Kawaoka PhD von der University of Wisconsin-Madison, Ron Fouchier PhD von der Erasmus University in den Niederlanden und das Southeast Poultry Research Laboratory (SEPRL) in Georgia.

Leake sagte, Kawaoka und Fouchier hätten „in ihren Veröffentlichungen erklärt, dass sie erfolgreich eine H5N1-Variante geschaffen haben, die durch Aerosoltröpfchen zwischen Frettchen übertragbar ist“, und fügte hinzu, dass „die Lungen- oder Atemwege von Frettchen denen des Menschen fast unheimlich ähnlich sind“.

Laut Hulscher gibt es zahlreiche Belege dafür, dass der derzeit in den Vereinigten Staaten zirkulierende H5N1-Stamm – Genotyp B3.13 Clade 2.3.4.4b – eine Folge der am SEPRL durchgeführten Forschung zur Funktionssteigerung durch serielle Passage ist. Die beschleunigte Evolution von H5N1 durch serielle Passage in Stockenten könnte der Grund für die Anpassung an neue Arten sein“, ein Hinweis auf eine Preprint-Studie, die er zusammen mit Leake und dem Kardiologen Peter McCullough verfasst hat und die laut Hulscher ‚die gesamte Begründung für ein mögliches Leck im Labor liefert‘.

Der Preprint wurde von einer Zeitschrift angenommen und wartet auf die Veröffentlichung, so Hulscher.

Laut Baker ist es eine dokumentierte Tatsache, dass die Funktionssteigerung der Vogelgrippe seit vielen Jahren manipuliert wird. Es gibt keinen legitimen Grund, diese Art von Forschung durchzuführen, außer um diese Viren als Waffe einzusetzen.“

In einem Artikel für das Brownstone Institute schrieb Baker, dass es in den USA mindestens fünf Labore gibt, die unter Verstoß gegen das Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen von 1975 an der Funktionssteigerung von H5N1 forschen.

In einem kürzlich veröffentlichten Substack-Beitrag sagte Leake, dass die „Pandemische Grippe-Industrie wahrscheinlich Laborunterstützung benötigen wird, um die Übertragung von Mensch zu Mensch und die Virulenz zu verstärken“.

Baker sagte: „Alles, was eine böswillige Gruppe von Menschen tun müsste, ist, sich zu treffen, sozusagen die Dinge in die Wege zu leiten und dann diese mit der Funktionsverstärkung infizierten Enten in die Umwelt zu entlassen. Oder sie nutzen einen beliebigen Verbreitungsvektor ihrer Wahl.“

Leake berichtete The Defender, dass er Karen Murphy, Senior Director of Biosecurity bei Gingko Biosecurity, während des Vogelgrippe-Gipfels gefragt habe, ob das Unternehmen „eine Überwachung dieses Erregers durchführt, der in einem Labor manipuliert und freigesetzt wird“.

In ihrer Antwort bestätigte Murphy, dass ihr Unternehmen ein Produkt entwickelt hat, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Erreger organisch entstanden ist oder von Menschenhand geschaffen wurde – dieses Produkt jedoch nur Regierungs- und Geheimdiensten zur Verfügung gestellt wird.

Sie sagte: „Wenn wir über die Biosicherheitsüberwachung im Allgemeinen nachdenken, denken wir an Dinge, die sich organisch entwickeln. Wir haben heute tatsächlich ein Produkt auf dem Markt. Es heißt NR, und NR wird helfen – es ist hauptsächlich für Regierungsorganisationen und den Geheimdienst gedacht, aber das Konzept hinter NR ist es, zu verstehen, ob etwas von Menschen oder Frauen gemacht wurde oder ob es organisch ist.“

Zu Murphys Antwort bemerkte Leake: „Wir werden wieder einmal mit diesen Zusicherungen des nationalen Sicherheitsstaates allein gelassen. Wie sollen wir Bürger wissen, ob es sich um ein weiteres Beispiel dessen handelt, was wir aus dem Wuhan Institute of Virology gesehen haben?“ – eine Anspielung auf die Wahrscheinlichkeit, dass das SARS-CoV-2-Virus aus dieser Einrichtung entwichen ist.

Leake sagte, dass Unternehmen wie Gingko Biosecurity „gut in den biopharmazeutischen Komplex eingebunden“ seien, und fügte hinzu, dass sie „kommerzielle Interessen vertreten, die sich für Pandemien zu interessieren scheinen, wenn das Geld fließt“.

„Solange wir die Gain-of-Function-Forschung nicht vollständig verbieten und die Biowaffenkonvention durchsetzen, die von Gain-of-Function-Forschern missachtet wird, wird dieses Damoklesschwert für immer über unseren Köpfen schweben“, sagte Baker.

Mehrere führende Wissenschaftler und Forscher, darunter Robert Redfield, ehemaliger Direktor der CDC, haben ein Moratorium für die Funktionsgewinnforschung oder die vollständige Einstellung dieser Forschung gefordert.

Im vergangenen Monat verabschiedete der Ausschuss für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten des US-Senats S.4667, den Risky Research Review Act, aus dem Ausschuss und leitete den Gesetzentwurf an den gesamten Senat weiter. Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, wird Forschung mit risikoreichen Krankheitserregern, einschließlich der Funktionsgewinnforschung, einer strengen Aufsicht unterstellt.

Der Plan von NYC sieht die Isolierung von Vogelgrippepatienten und die Verabreichung von Tamiflu vor

Leake sagte, dass es während des Gipfels bisher nur begrenzte Diskussionen über Vogelgrippeimpfstoffe gegeben habe.

„Wir waren begeistert, an einem Vortrag über Impfstoffe teilzunehmen, der im veröffentlichten Programm stand . . . aber als wir unser aktualisiertes Programm auf der Konferenz elektronisch erhielten, war dieser Vortrag über Impfstoffe anscheinend gestrichen worden“, sagte Leake.

Im Gegensatz dazu sagte Leake, dass es während des Vogelgrippe-Gipfels in dieser Woche viele Diskussionen über die Vorbereitung auf und die Reaktion auf Pandemien gegeben habe.

Laut Leake sagte Madad, eine Epidemiologin für Infektionskrankheiten, dass die Krankenhäuser in New York City einen Bereitschaftsplan für den Fall eines Vogelgrippeausbruchs vorbereiten, der sich auf die Isolierung von Personen konzentriert, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, sowie auf die Verabreichung antiviraler Medikamente.

„Sie hat wirklich überhaupt keine zufriedenstellende Antwort gegeben“, sagte Leake. ‚Sie sagte: ‘Wir haben eine Idee oder ein Konzept für die Isolierung [und] wir haben antivirale Medikamente wie Tamiflu.“

„Antivirale Medikamente, die einem akut erkrankten Patienten im Krankenhaus verabreicht werden? Dann ist es zu spät“, sagte Leake. “Aus ihrer Aussage geht hervor, dass es keinen Behandlungsplan für das Krankenhaus gibt. Stattdessen wird vage über die Isolierung des Patienten gesprochen, was natürlich ein schwacher Trost ist, wenn man schwer krank ist und in einem Krankenhaus nicht atmen kann.“