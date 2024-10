Die 15-Minuten-Städte oder C40-Städte sind aus dem Weltwirtschaftsforum hervorgegangen, sagte Shyam Batra, ehemaliger Bürgermeisterkandidat von London, in einem Interview mit IBTimes UK.

In einer 15-Minuten-Stadt darf man kein Benzin- oder Dieselauto mehr fahren und muss ein Plug-in-Auto kaufen. Innerhalb der 15-Minuten-Stadt kann man arbeiten. Ihnen wird vorgeschrieben, was Sie essen dürfen und was nicht. Ihr Konto wird gesperrt, wenn Sie gegen die Regeln verstoßen. „Das ist der nächste Schritt“, sagt Batra.

"Wir werden in einem offenen Gefängnis sein… für den Rest unseres Lebens."





"Wir werden in einem offenen Gefängnis sein… für den Rest unseres Lebens."

Londons Bürgermeisterkandidat, Shyam Batra, über 15-Minuten-Städte: "Sie werden'kein Benzin- oder Dieselauto mehr fahren können… Wenn Sie etwas essen wollen, bekommen Sie ein kaloriengesteuertes System per SMS zugeschickt

Der Bürgermeister von London arbeite eng mit dem WEF zusammen und reise um die Welt, um für das C40-Programm zu werben. Die meisten Länder planten, Städte in 15-Minuten-Städte umzuwandeln, warnte Batra.

„Wir werden den Rest unseres Lebens in einem offenen Gefängnis verbringen. Das ist teuflisch. Es ist nicht richtig. Und die Bevölkerung wird im Dunkeln gelassen, niemand spricht darüber“.

Die vollständige Liste der C40-Städte, die sich dem Kampf gegen den „Klimawandel“ verschrieben haben, kann auf der offiziellen Website der C40-Initiative eingesehen werden. Diese Organisation umfasst fast 100 Städte weltweit, darunter Megastädte wie New York, Paris, Tokyo und Buenos Aires. Diese Städte setzen sich durch Maßnahmen wie die Reduktion von Treibhausgasen und die Förderung nachhaltiger Stadtplanung für den Klimaschutz ein.

