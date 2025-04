Glauben Sie, dass Sie jemals wissen werden, jetzt, da Sie Ihren Geist der Maschine übergeben haben?

Von Edward Curtin

Wir leben in einer 24/7-Mediengesellschaft des Spektakels, in der Gehirnwäsche raffiniert und unerbittlich ist und die konsumierende Öffentlichkeit von Gedanken und Wahrnehmungen verzehrt wird, die durch elektronische Medien gefiltert werden, je nach den Bedürfnissen und Lügen der staatlichen Macht der Unternehmen.

Diese Propaganda gibt es in zwei Formen: verdeckt und offen. Die letztere und wirksamste Form kommt mit einer großen Dosis Wahrheit, die von gefeierten, autoritativen Stimmen über prominente Medien im Schnellfeuer angeboten wird. Die Wahrheit wird mit subtilen Botschaften gespickt, die sie unwirksam machen.

Dies war schon immer der Fall, aber im Zeitalter der Bilder auf Bildschirmen und digitalen Medien, in dem Worte und Bilder wie Wasser in einem schnell fließenden Strom dahinströmen, gilt dies umso mehr. Der verstorbene Soziologe Zygmunt Bauman aktualisierte Marx‘ berühmtes Zitat „Alles Feste schmilzt dahin“ und nannte dies „flüssige Moderne“.

Willkommen bei der Operation Pandemonium

Sehen Sie, diese Experten behaupten zu sagen: Was wir Ihnen sagen, ist wahr, aber es ist unmöglich, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie müssen für immer das Wasser der Ungewissheit trinken, damit Sie nicht zum Verschwörungsfanatiker werden. Aber wenn Sie nicht so abgestempelt werden wollen, akzeptieren Sie die einfachste Erklärung für Dinge, die Sie beunruhigen – Occams Rasiermesser, dass die wahrste Antwort die einfachste ist – und das ist immer die offizielle Erklärung. Wenn das widersprüchlich klingt, dann deshalb, weil es das ist. So soll es sein. Wir verursachen Schizophrenie.

Und das liegt, so die Experten, daran, dass wir in einer Welt leben, in der alles Wissen relativ ist, und Sie, das Individuum, wie Kafkas Landei, das in seiner Parabel „Vor dem Gesetz“ versucht, am Türhüter vorbeizukommen, um in das Allerheiligste des Gesetzes zu gelangen, aber nie vorgelassen wird; Sie, das Individuum, müssen die Sinnlosigkeit Ihrer Bemühungen akzeptieren und sich diesem Diktum beugen, das besagt, dass alles Wissen relativ ist, was ironischerweise ein absolutes Diktum ist. Es ist das Gesetz. Das Gesetz der Widersprüche, das von oben verkündet wird.

Viele Schriftsteller, Journalisten und Filmemacher haben zwar angeblich Wahrheiten über die kriminellen Machenschaften der USA und ihrer Verbündeten im In- und Ausland aufgedeckt, aber seit Jahrzehnten geschickt die Botschaft vermittelt, dass wir am Ende „nie die Wahrheit erfahren werden“, die wahren Fakten – dass überzeugende Beweise fehlen.

Diese Weigerung, zu Schlussfolgerungen zu kommen, ist eine raffinierte Taktik, die viele Karrieren sichert, während sie die Namen seriöser Forscher, die auf der Grundlage überwältigender Indizienbeweise (die Grundlage für die meisten Mordurteile) und detaillierter, mit Quellen belegter Fakten, oft unter Verwendung der Worte der Schuldigen selbst, zu Schlussfolgerungen gelangen, absichtlich oder unabsichtlich in Verruf bringt, aber mit dem von der CIA als Waffe eingesetzten Begriff „Verschwörungstheoretiker“ abgetan werden.

Dies entgeht oft dem Durchschnittsbürger, der keine Fußnoten und Quellenangaben liest, wenn er überhaupt Bücher liest. Sie lesen Bildschirme und die Mainstream-Medien, zu denen inzwischen auch ein Großteil der „alternativen“ Medien gehört. Und sie schauen sich alle möglichen Filme an.

Aber dieses „Wir werden es nie erfahren“-Meme, dieses falsche Mysterium, wird geschickt und oft implizit mit einem anderen verknüpft: Dass wir es doch wissen, weil die offizielle Erklärung der Ereignisse wahr ist und nur Verrückte etwas anderes glauben würden. Propaganda durch Paradoxon. Operation Chaos.

Die Ermordung von JFK und die Freigabe von Akten

Es gibt so viele Beispiele dafür, wobei das der Ermordung von Präsident Kennedy ein grundlegendes ist. In diesem Fall, wie auch bei der aktuellen falschen Veröffentlichung von weiteren JFK-Attentatsakten durch Trump, wird das anhaltende „Mysterium“ immer mit der impliziten oder expliziten Voraussetzung verstärkt, dass Lee Harvey Oswald Kennedy getötet hat, aber dennoch impliziert, dass es noch mehr Mysterien zu erforschen gibt, weil „die Menschen“ paranoid sind.

(Trumps Position, wie er kürzlich dem Interviewer Clay Travis sagte, ist, dass er immer geglaubt hat, dass Oswald Kennedy ermordet hat, aber er fragt sich, ob er vielleicht Hilfe hatte.)

Sie sind nicht wegen der Lügen der Regierung und der Medien paranoid, sondern weil die „Popkultur“ (nicht die anspruchsvolle) Paranoia geschaffen hat. Um das Ganze aufzupeppen, wird oft angedeutet, dass Präsident Kennedy auf Befehl des organisierten Verbrechens, von Lyndon B. Johnson, Kuba oder Israel ermordet wurde, obwohl die Fakten eindeutig belegen, dass die CIA den Mord organisiert und durchgeführt hat. A. O. Scotts kürzlich erschienener Artikel auf der Titelseite der New York Times als Reaktion auf die Veröffentlichung der JFK-Akten – „JFK, Blown Away, What Else Do I Have to Say?“ (der Titel ist passenderweise einem sehr schnellen Billy Joel-Song und -Video entnommen) – ist ein perfektes Beispiel für solche Taschenspielertricks.

So wird die Täuschung, die Ermordung weiter zu diskutieren, die neuesten Dokumente zu erhalten usw., dazu verwendet, die unstillbare Paranoia der „Menschen“ zu befriedigen. Wenn alles andere fehlschlägt, werden die CIA-Ausweichgeschichten 2, 3 oder sogar 4 hervorgeholt. Dr. Martin Schotz, der JFK-Forscher, vergleicht dies zu Recht mit George Orwells Definition von Crimestop:

„Crimestop“ bedeutet die Fähigkeit, wie durch einen Instinkt an der Schwelle jedes gefährlichen Gedankens innezuhalten. Dazu gehört die Fähigkeit, Analogien nicht zu begreifen, logische Fehler nicht zu erkennen oder die einfachsten Argumente nicht zu verstehen, wenn sie [den Mächtigen] zuwiderlaufen … und sich von jedem Gedankengang, der in eine ketzerische Richtung führen könnte, gelangweilt oder abgestoßen zu fühlen. Kurz gesagt bedeutet „Crimestop“ schützende Dummheit.“

Es ist die Schuld der Verrückten, nicht die von Scott oder denen, die ihn bei der Times unterstützen, einer Zeitung, die vom ersten Tag an über die Ermordung von JFK gelogen hat. Dasselbe gilt für die Ermordungen von Malcolm X, Martin Luther King, Jr., Robert F. Kennedy und anderen sowie für so viele Schlüsselereignisse in der Geschichte der USA. Es ist ein Spiel, bei dem geistiges Chaos geschaffen wird, indem behauptet wird, wir wüssten es, weil die offizielle Erklärung korrekt ist, aber wir wüssten es nicht, weil die Menschen von Paranoia befallen sind. Wenn die Menschen nur nicht so paranoid wären! Anders als wir bei der Times, lautet die implizite Botschaft.

Die erkenntnistheoretischen Spielchen bestimmter Filmemacher

Es ist bekannt, dass die Menschen heute weitaus mehr Streaming-Filmreihen und Filme schauen als Bücher lesen. Dass jemand mit einem Stift in der Hand über einem mit Fußnoten versehenen Buch über ein wichtiges Thema brütet, ist heute genauso selten wie jemand ohne Handy.

Die optisch-elektronische Verbindung zwischen Auge und Ohr beherrscht das Leben, sowohl mental als auch sensorisch. Marshall McLuhan, der sich 1962 etwas voreilig auf Pierre Teilhard de Chardin bezog – den französischen Philosophen, Paläontologen und Jesuitenpriester – schrieb vor 63 Jahren in „The Gutenberg Galaxy“:

„Anstatt einer riesigen Bibliothek in Alexandria ähnelt die Welt heute eher einem Computer, einem elektronischen Gehirn, genau wie in einem infantilen Science-Fiction-Film. Und während unsere Sinne nach außen gewandert sind, ist Big Brother in uns hineingewandert. [meine Hervorhebung] Wenn wir uns dieser Dynamik also nicht bewusst sind, werden wir sofort in eine Phase panischer Ängste geraten, die genau zu einer kleinen Welt aus Stammestrommeln, totaler gegenseitiger Abhängigkeit und überlagerter Koexistenz passt. … Angst ist der Normalzustand jeder oralen Gesellschaft, denn in ihr beeinflusst alles immer alles.“

Vor vier Jahren in diesem Monat schrieb ich einen Artikel – „You Know We’ll Never Know, Don’t You?“ – über eine neue BBC-Dokumentarfilmserie des gefeierten britischen Filmemachers Adam Curtis, „Can’t Get You Out of My Head: An Emotional History of the Modern World“.

Die Serie ist ein Pastiche-Film, der über sieben Stunden flüchtige, fragmentierte und faszinierende archivierte Videobilder aus den BBC-Archiven enthält, in denen Curtis seit Jahrzehnten arbeitet, begleitet von Curtis‘ skeptischem Kommentar über „eine Welt, in der alles alles sein könnte, weil es nirgendwo eine Bedeutung gibt“. Diese historischen Bilder springen von einem scheinbar unzusammenhängenden Thema zum anderen, um seinen Standpunkt zu untermauern. Er sagt, es sei „sinnlos zu versuchen, die Bedeutung dessen zu verstehen, warum Dinge geschehen“. Er behauptet, dass wir alle leben, als wären wir „auf einem LSD-Trip“.

Ich habe zwar noch nie einen LSD-Trip gemacht, aber kürzlich wurde ich daran erinnert, als ich mir eine neue Dokumentation – Chaos: The Manson Murders (2025) – des ebenso berühmten US-Dokumentarfilmers Erroll Morris ansah, einen Film über die Mind-Control-Operation MKULTRA der CIA und den Einsatz von LSD. Wie jeder weiß, ist die CIA diese abgedrehte Hippie-Organisation aus Virginia, die immer darauf bedacht ist, Frieden, Liebe und gute Stimmung zu verbreiten.

Obwohl sich der Inhalt ihrer Filme unterscheidet – Curtis‘ ist breit gefächert und Morris‘ konzentriert sich auf Manson und das Buch von Tom O’Neil, Chaos: Charles Manson, die CIA und die geheime Geschichte der Sechziger – fiel mir auf, dass beide Filmemacher dazu neigen, zu verschleiern, während sie ihr Publikum mit Filmmaterial und Informationen kitzeln, die ihre Schlussfolgerungen, nichts zu wissen, widerlegen. In dieser Hinsicht ist Curtis am offensichtlichsten und extremsten.

Morris verwendet nicht die Sprache von Curtis, aber er macht am Ende von Chaos deutlich, dass er Tom O’Neills Argument in seinem gut recherchierten Buch nicht glaubt, dass Charles Manson Teil eines CIA-Experiments zur Gedankenkontrolle war, das von dem Psychiater Dr. Lewis Jolyon „Jolly“ West geleitet wurde. West arbeitete 1967 für die CIA an MKULTRA-Gehirnwäscheprojekten in einer Klinik in Haight Ashbury während des Sommers der Liebe, bei denen LSD und Hypnose eingesetzt wurden, als Manson dort lebte und sich oft mit seinen Anhängern in der Klinik aufhielt.

Am 26. April 1964 „passierte“ es auch, dass West den inhaftierten Jack Ruby besuchte, den Mann, der Lee Harvey Oswald im Polizeirevier von Dallas getötet hatte. Als West aus dem Treffen kam, erklärte er sofort, dass Ruby in den vorangegangenen 48 Stunden „absolut verrückt“ geworden sei und es keine Chance gebe, diesen „unerschütterlichen“ und „festgefahrenen“ Wahnsinn rückgängig zu machen. Was zwischen den beiden Männern geschah, wissen wir nicht – es gab keine Zeugen –, aber man könnte annehmen, dass West seine hypnotischen Fähigkeiten und sein Arsenal an Drogen einsetzte, die integraler Bestandteil der MKULTRA-Methoden waren.

MKULTRA

MKULTRA war ein finsteres und geheimes Projekt der CIA zur Gedankenkontrolle, das offiziell 1953 begann, aber auf die Operation Bluebird folgte, die in Operation Artichoke umbenannt wurde. Diese Operationen begannen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als der US-Geheimdienst mit Nazi-Ärzten zusammenarbeitete, um Russen und andere zu foltern und Geheimnisse zu enthüllen. Sie waren brutal. MKULTRA wurde von Dr. Sidney Gottlieb geleitet und war noch schlimmer. Er war als der „Schwarze Hexenmeister“ bekannt. Mit der Formel für LSD hatte die CIA eine unbegrenzte Menge des Medikaments zur Verfügung, die sie auch in großem Umfang einsetzte. Es spielte eine wichtige Rolle in den MKULTRA-Experimenten zur Gedankenkontrolle, zusammen mit Hypnose.

Tom O’Neill fasst es so zusammen:

„Die Behörde hoffte, Kuriere hervorzubringen, die in der Lage waren, Menschen unbemerkt versteckte Botschaften ins Gehirn einzupflanzen, falsche Erinnerungen zu implantieren und echte Erinnerungen zu löschen, Gruppen auf gegensätzliche Ideologien umzuschwenken und vieles mehr. Das höchste Ziel war die Erschaffung von hypnotisch programmierten Attentätern. . . . Die Wissenschaftler von MKULTRA missachteten diesen Kodex [den Nürnberger Kodex, der aus den Nürnberger Prozessen gegen Nazis hervorging] ständig, unerbittlich – und auf eine Art und Weise, die die Vorstellungskraft übersteigt. Ihre Arbeit umfasste alles von der elektronischen Hirnstimulation über sensorische Deprivation bis hin zu „induzierten Schmerzen“ und „Psychosen“. Sie suchten nach Wegen, um Herzinfarkte, schwere Zuckungen und intensive Cluster-Kopfschmerzen zu verursachen. Wenn Medikamente nicht den gewünschten Erfolg brachten, versuchten sie es mit Meister-ASW, Ultraschallschwingungen und Strahlenvergiftung. In einem Projekt wurde versucht, die Kraft von Magnetfeldern zu nutzen. [Hervorhebung durch mich]“

Während des Watergate-Skandals 1973 ordnete der CIA-Direktor William Helms die Vernichtung aller MKULTRA-Dokumente an. Die meisten wurden vernichtet, aber einige wurden vergessen, und in den nächsten Jahren berichtete Seymour Hersh darüber, und der Senatsausschuss für Kirchenangelegenheiten ging noch weiter. Sie entdeckten Aufzeichnungen, die 44 Universitäten und Colleges, 80 Institutionen und 185 Forscher, darunter Louis West, in die Experimente verwickelten. Die Katze und ihr großer Wurf waren aus dem Sack.

MKULTRA wurde angeblich 1973 eingestellt. Aber nur die Naivsten würden glauben, dass es nicht in anderer Form weiterging. 1964 schrieb McLuhan: „Das Medium ist die Botschaft.“ Das neue Medium, das in den Jahrzehnten danach entwickelt wurde, ist effektiv direkt auf das Gehirn gerichtet, während man auf die Bildschirme schaut. Und die Botschaft?

Tom O’Neills schlagkräftiges Argument

O’Neill räumt zwar ein, dass er seine These nicht schlüssig bewiesen hat, weil er nie in der Lage war, die Beziehung zwischen Manson und West zu bestätigen, aber er trägt in seinem Buch eine enorme Menge an überzeugenden Indizienbeweisen zusammen, die seine These sehr stark untermauern, dass sie zusammen waren und dass Mansons Fähigkeit, seine Anhänger dazu zu bringen, für ihn zu töten, das Ergebnis der MKULTRA-Gedankenkontrolle und des Einsatzes von LSD war, das er ausgiebig verwendete und das von der CIA eingeführt und von West verwendet wurde. Beide Männer hatten eine unerschöpfliche Menge der bewusstseinsverändernden Droge zur Verfügung, um sie bei ihren Opfern einzusetzen.

Dies ist das Thema von Morris‘ Film, in dem er O’Neill vor der Kamera interviewt, der die außergewöhnliche Tatsache erklärt, dass Manson seine Anhänger hypnotisieren konnte, um ohne Reue oder Scham für ihn zu töten. Sie „konnten ihn nicht aus ihren Köpfen bekommen“, selbst viele Jahre später. Dies war natürlich das Ziel von MKULTRA – durch Gehirnwäsche und Drogen „Mandschurische Kandidaten“ zu schaffen.

Dieser Fall hat weitaus größere Auswirkungen als die aufsehenerregenden Morde in Hollywood im Jahr 1969, für die Manson und seine Anhänger verurteilt wurden. Denn offensichtlich stand Mansons „Familie“, die die Morde auf seinen Befehl hin begangen hat, in jeder Hinsicht unter hypnotischer Kontrolle. Wie konnte ein zweitklassiger, ehemaliger Sträfling, ein Winzling, ein kleiner Mitläufer, ein Musiker, lernen, genau das zu erreichen, woran MKULTRA so viele Jahre lang gearbeitet hat?

Am Ende seines Films macht Morris jedoch eine abschließende Bemerkung, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, dass O’Neill möglicherweise Recht hat. Er sagt, er glaube O’Neill nicht. Ich fand das sehr seltsam, irritierend, als ob O’Neill für diese Auflösung vorbereitet worden wäre, was ich glaube.

Aber gleichzeitig erkannte ich darin Morris‘ Methode, die Erzählprotagonisten in seinen Filmen, die angeblich darauf abzielen, zu faktischen Wahrheiten zu gelangen, dies aber nie tun, in die Irre zu führen und dann zu untergraben; es sind Geschichten darüber, dass wir immer nur endlose Interpretationen und das Unwissbare haben, verkompliziert durch die menschliche Fehlbarkeit. Alles geht im Nebel von Morris‘ Methode verloren, was kein Zufall ist.

Frank Olson

Ich fand dann ein Interview, das O’Neill im Jahr 2021 gab und in dem er sagte, er habe sich aus Morris‘ Filmvorschlag zurückgezogen, weil Morris einen Film machen wollte, der die Geschichte von Frank Olson (einem CIA-Biologen) mit seinem Film über Manson kombinierte.

In dem Interview sagte O’Neill, er kenne Eric Olson, den Sohn von Frank Olson, der sein Leben lang bewiesen hat, dass die CIA seinen Vater 1953 ermordet hat, aber er erklärte nicht, warum er sich aus dem Projekt zurückzog. Allerdings taucht er in „Chaos“ ausgiebig auf, wird von Morris vor der Kamera interviewt, nur um am Ende untergraben zu werden. Warum er sich schließlich bereit erklärte, Teil des Projekts zu sein, weiß ich nicht.

Ich bin mir sicher, dass er Wormwood (2017) gesehen hat, Morris‘ gefeierte (sie sind alle gefeierte) Netflix-Filmserie über den Biologen/CIA-Agenten Frank Olson und seinen Sohn Eric Olson, der sein Leben lang heldenhaft versuchte zu beweisen, dass die CIA seinen Vater ermordet hat, weil dieser Gewissensbisse wegen des Einsatzes von Folter, Gehirnwäsche, LSD und biologischen Waffen der USA in Korea hatte, größtenteils in Zusammenarbeit mit den Nazis.

Die Beweise sind überwältigend, dass Frank Olson 1953 nicht aus einem Hotelfenster in New York City gesprungen ist, sondern mit LSD unter Drogen gesetzt wurde, um Halluzinationen und Paranoia auszulösen, dass ihm der Schädel eingeschlagen und er von der CIA rausgeworfen wurde. [Lesen Sie dies und sehen Sie sich dies an] Trotz dieser überzeugenden Beweise, die ihm vor der Produktion von „Wormwood“ zur Verfügung standen, widerspricht er, ein weiteres Beispiel für Morris‘ Methode, der jahrzehntelangen, schlüssigen Forschung von Eric Olson, dass sein Vater ermordet wurde.

Schlussfolgerung

Filmemacher wie Adam Curtis und Erroll Morris sind Beispiele für ein viel größeres und gefährliches Phänomen. Ihre Betonung der Unmöglichkeit des Wissens – diese scheinbare Leere im menschlichen Geist, ein endloser LSD-Trip auf einer Straße kaleidoskopischer Interpretationen – ist viel größer als sie selbst. Sie ist tief in der heutigen Gesellschaft verankert.

Einer der wenigen Bereiche, in denen wir angeblich in der Lage sind, etwas mit Sicherheit zu wissen, ist die Parteipolitik. Hier ist das Wissen die Regel und die andere Seite liegt immer falsch. Kämpfe, kämpfe, kämpfe für die Heimmannschaft! Hier wird die Sehnsucht nach „Wissen“ gefördert, als ob wir nicht in einer 24/7-Mediengesellschaft des Spektakels leben würden, in der Gehirnwäsche gerissen und unerbittlich ist und das konsumierende Publikum von Gedanken und Wahrnehmungen verzehrt wird, die durch elektronische Medien gefiltert werden, je nach den Bedürfnissen und Lügen der staatlichen Macht der Unternehmen.

Mit dem Aufkommen des elektronischen digitalen Lebens wird „Wissen“ nun gefiltert. Wenn Sie McLuhans Vorhersage nicht bestätigen wollen – „da unsere Sinne nach außen gegangen sind, geht Big Brother nach innen“ – ist es für jeden ratsam, sich wieder ins Rampenlicht zu begeben, um Bücher zu lesen und zu studieren. Und machen Sie einen Spaziergang in der Natur ohne Ihr Gerät. Vielleicht hören Sie einen kleinen Vogel, der Sie ruft.