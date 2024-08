Gleiche Scheiße, neue Regierung: Migranten im Ärmelkanal brechen unter Starmers Labour-Partei alle Rekorde bei täglichen Überfahrten

Mehr als 700 illegale Einwanderer haben am Sonntag den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Die neue linke Regierung in Westminster kämpft darum, die seit Langem andauernde Krise einzudämmen…

Nach Angaben des Innenministeriums vom Montag wurden insgesamt 703 Migranten an die britische Küste eskortiert – ein neuer Rekord seit dem Amtsantritt von Premierminister Sir Keir Starmer und seiner Labour-Partei im vergangenen Monat.

Dies ist der dritthöchste Tageswert in diesem Jahr, und die illegale Einwanderung zeigt unter der neuen Regierung keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Illegale Einwanderung und Asyl stehen derzeit im Mittelpunkt der politischen Debatte in Großbritannien und waren auch im Wahlkampf ein wichtiges Thema.

Die linksgerichtete Labour-Partei versprach, das Ruanda-Programm der konservativen Vorgängerregierung abzuschaffen, das vorsah, dass alle illegal in Großbritannien ankommenden Migranten in das afrikanische Land abgeschoben werden, um dort ein Offshore-Asylverfahren zu durchlaufen – eine Politik, von der sich der ehemalige Premierminister Rishi Sunak erhoffte, dass sie Migranten von der gefährlichen Reise über das Meer abhalten und kriminelle Banden, die die Krise ausnutzen, stoppen würde.

Starmer hat die Regelung in seinen ersten Stunden in der Downing Street aufgehoben, was sicherlich nicht dazu beigetragen hat, die Boote zu stoppen.

Seit Anfang des Jahres wurden 18.342 Asylsuchende registriert, die an der britischen Küste ankamen, 13 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In diesem Jahr sind bisher 25 Menschen bei der gefährlichen Überfahrt ums Leben gekommen.

Masseneinwanderung und mangelnde Integration beherrschten zuletzt den politischen Diskurs in Großbritannien, nachdem ein 17-jähriger Sohn zweier ruandischer Asylbewerber im vergangenen Monat junge Mädchen in einem Tanzkurs in der nordwestenglischen Stadt Southport erstochen hatte.

Der Angriff löste landesweite Unruhen aus und führte zu einem umstrittenen Vorgehen von Starmers Partei gegen die Meinungsfreiheit, in dessen Folge Dutzende Menschen verhaftet wurden, weil sie Kommentare über die Masseneinwanderung veröffentlicht hatten, die als Anstiftung zum Rassenhass betrachtet wurden.