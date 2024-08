Am 21. August 2024 endet die Frist für die Ver­nehm­las­sung zur revi­dier­ten Trans­plan­ta­ti­ons­ver­ord­nung. Human Life Inter­na­tio­nal (HLI) Schweiz lehnt die geplante elek­tro­ni­sche ID (E-​ID) für das Organ­spen­de­re­gis­ter in der vor­ge­se­he­nen Form ab. Zudem ver­langt die Orga­ni­sa­tion ein­mal mehr den sofor­ti­gen Stopp der Organ­ent­nah­men nach anhal­ten­dem Herz-​Kreislaufstillstand. Eine Stu­die, die mit Schwei­nen durch­ge­führt wurde, bestä­tigt, dass diese Organ­ent­nah­me­art in der Schweiz ille­gal ist.

Man erhält nur lapidare Antworten auf Fragen zu illegalen Organentnahmen nach anhaltendem Herz-Kreislaufstillstand: Die Schweizerische Akademie der Medizinischen